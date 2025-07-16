Lorenzo Protocol (BANK)：釋放比特幣的真正價值













Lorenzo Protocol 致力於為比特幣（ BTC ）打造一套去中心化、高度安全且靈活的流動性解決方案。透過引入流動本金代幣（LPT）以及收益累積代幣（YAT），該協議不僅提升了比特幣資產的流動性與收益潛力，也有效緩解了比特幣在可編程性上的限制。在與各類 DeFi 協議的深度整合下，Lorenzo 使得 BTC 不再僅限於「價值儲存」的角色，而成為可用於借貸、流動性挖礦等多種金融操作的核心資產。用戶可將 stBTC 和 YAT 用作抵押資產，彈性參與各類 DeFi 場景。









Lorenzo Protocol 提供以下幾項關鍵功能，幫助用戶在 DeFi 生態中更好地利用比特幣資產：









Lorenzo Protocol 允許用戶將比特幣質押到協議中，並獲得與之對應的流動質押代幣 stBTC。這些代幣不僅代表了用戶質押的比特幣，也能夠參與各種去中心化金融活動，如借貸、流動性挖礦等。









Lorenzo 引入了流動本金代幣（LPTs）和收益累積代幣（YATs），將本金與收益分開。 LPTs 表示本金，而 YATs 則代表了 BTC 質押所獲得的利益。這種分離使得用戶能夠更靈活地管理和利用他們的資產。









透過 Wormhole 和 LayerZero 等協議，Lorenzo 提供了跨鏈互通性，使得 stBTC 可以在多個區塊鏈上使用。這種設計為比特幣資產提供了更廣泛的應用場景。









Lorenzo 提供多種收益方式，用戶可以選擇最適合的策略來獲得最大回報。這些策略包括透過 DeFi 協議進行流動性挖礦、借貸等。









Lorenzo Protocol 的運作機制主要分為幾個步驟，確保比特幣資產的安全、流動性和收益分配。









Lorenzo 提供了一個託管機制，支援多個託管機構（如 Cobo、Ceffu 和 Chainup）來儲存和管理用戶質押的比特幣資產。所有的交易都需要透過 Lorenzo 的驗證機制進行合法性審查。









當用戶將比特幣質押到 Lorenzo 時，系統會產生與質押比特幣等值的 stBTC 代幣。該過程經過嚴格的驗證，確保每一筆交易都得到正確處理。用戶可以將 stBTC 用於參與多種 DeFi 協議，以獲取額外收益。









用戶透過質押比特幣獲得的收益將以 YAT 的形式進行分配。這些 YAT 代幣代表了由質押產生的收益，並可以透過 Lorenzo 協議領取。









Lorenzo Protocol 的發展分為多個階段，每個階段都有不同的目標和功能擴展。









在第一階段，Lorenzo 將專注於支援 BTC 流動性，並推出流動質押代幣 stBTC。用戶將能夠透過 Lorenzo Vault Wallet 託管他們的比特幣資產，並參與 Babylon 生態系統的質押計劃。第一階段的重點是為 Babylon 主網的上線籌集 BTC 總價值鎖倉（TVL），以便儘早為用戶帶來收益。









在第二階段，Lorenzo 將支援更多種類的 BTC 等價資產（如 wBTC、BTCB、FBTC、stBTC）進行質押，並引入 YAT，以實現本金和收益的分離。此外，Lorenzo 還將支援更多的 PoS 鏈，擴大協議的適用範圍，並引入更豐富的流動性產品。









Lorenzo Protocol 提供了一個創新的框架，幫助比特幣實現去中心化流動質押，解決了比特幣的流動性和收益管理問題。透過引入 LPTs、YATs 和跨鏈互通性，Lorenzo 將比特幣資產引入 DeFi 領域，為用戶提供更靈活的資產管理和收益增值工具。隨著協議逐步進入第二階段，Lorenzo 計畫支援更多鏈上資產，並持續豐富收益策略，進一步增強用戶的資產使用效率與回報。同時，Lorenzo 正積極建立強大的跨鏈互通能力，推動 BTC 及其衍生資產在多鏈 DeFi 生態中的無縫流通和應用，全面釋放比特幣的金融潛力。





