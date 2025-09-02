一週暴漲 73%！流動性質押龍頭 LDO 能否續寫輝煌傳奇？





一直以來，流動性質押賽道一直是備受矚目的關鍵領域。近期，該賽道的龍頭 Lido（LDO）更是展現出強勁的上升勢頭，成為市場焦點。





MEXC 行情顯示，截至8 月 12 日（UTC+8）， LDO 價格 在過去一週呈現出持續上行的強勁漲勢：價格從 8 月 6 日附近的 0.92 USDT 區間一路攀升，最高觸及 1.5913 USDT，累計漲幅接近 73%。儘管漲勢中伴隨多次短期回調，但整體走勢保持高低點不斷擡升的多頭結構。目前，LDO 價格稍有回落，近兩日價格在 1.50 美元附近高位震盪，暫報 1.4919 USDT。

















Lido （LDO）是一種安全的流動質押解決方案，用於權益證明 (PoS) 加密貨幣，支援 以太坊 2.0（整合）質押，以及其他 Layer 1 PoS 區塊鏈不斷壯大的生態系統。用戶可將 PoS 代幣質押至 Lido，並以 1:1 的比率獲得質押資產的代幣化版本。他們可使用質押資產的代幣化版本，從其他 DeFi 協議中獲得額外收益，同時從存入 Lido 的代幣中獲得質押獎勵。

支援

LDO 是 Lido 的治理代幣，用於獎勵網路用戶。 它還授予持有者在 Lido DAO 內的治理權，允許其透過對某些決策進行投票，以此參與治理流程。 持有的 LDO 代幣越多，投票權就越大。









LDO 與 Lido 協議具備以下突出優勢：





流動質押機制：透過自動生成 stETH，實現「質押 + 流動性」，解決傳統質押模式中資產無法動用的問題。

市場份額領先：Lido 在去中心化 ETH 質押市場佔比超過 88%，是機構與散戶參與質押的重要入口。

安全與治理透明：合約經過多輪審計，開源治理結構讓社群投票決定發展方向，增強安全性與信任基礎。













TVL 與交易量雙升：數據顯示，Lido 的 Total Value Locked（TVL）已突破 38 億美元（接近 38.17–38.4 億美元），24 小時交易量同比大幅上升。









資金流方面：未平倉合約（Open Interest）上漲至數億美元級別，衍生品市場資金成本（Funding Rate）保持正值，意味着市場更多投向多頭方向。同時，大額資金從交易所流出至私錢包，暗示長期囤積需求增強。









總體來看，LDO 在短時間內形成強勁上行，從鎖倉到資金流向均體現出市場關注度與信心雙高的格局。

















2）回購提案引起市場熱點：8 月 7 日，Lido 社群成員 Kuzmich 於治理論壇提交了一份關於「LDO 回購計劃」的草案。草案建議，Lido 應基於財庫餘額動態執行 LDO 回購，從而改善協議資金利用模式，提振 LDO 價格，進而恢復市場對 LDO 價值的信心。









3）質押型以太坊 ETF 在望：近期，貝萊德已向 SEC 提交在其 ：近期，貝萊德已向 SEC 提交在其 現貨以太坊 ETF 中引入質押機制的申請。雖然此申請仍在審議之中，但結合 SEC 的態度來看，預期獲批並不會太困難。市場已普遍預期隨着質押 ETF 的透過，當前在以太坊質押份額中佔比近 25% 的 Lido 有望獲得一定的業務提振及資金追逐。這一潛在利好消息進一步增強了市場對 LDO 的樂觀預期。









Lido 的技術優勢技術突破在於實現了流動性質押代幣（例如 stETH）的自動生成機制，讓用戶質押的資產在享受權益收益的同時，還能繼續參與 DeFi 活動，這種 「收益獲取 + 資產流動」 的雙重特性，顯著提高了資金的週轉效率。





此外，Lido 還積極打造多鏈質押網路，不再侷限於以太坊單一生態，而是支援多條公鏈的質押服務。這種多鏈拓展能力為用戶提供了更廣泛的選擇和更靈活的投資策略。用戶可以根據不同公鏈的特點和優勢，選擇適合自己的質押方式，進一步提升了用戶體驗和資產的使用效率。









在以太坊完成 PoS 轉型後，流動性質押（Liquid Staking）已成為 DeFi 生態的核心賽道。其中 Lido（LDO）作為行業龍頭，佔據了去中心化 ETH 質押市場 88% 以上的份額，成為機構與散戶參與質押經濟的首選入口。









在監管鬆綁（SEC 表態）、宏觀 ETF 預期與微觀回購提案三重加持下，LDO 當前顯現出價值發現初見曙光的趨勢。其技術優勢、市場份額、生態拓展能力均為其後市奠定堅實基礎。然而，我們也不能忽視市場的不確定性。高位快漲也意味着短期調整可能性增加，技術指標配合資金、情緒數據評估尤為重要。投資者應保持耐心與判斷力，結合鏈上與技術指標謹慎研判，在參與熱潮中亦預留策略應對可能的震盪。





總體而言，LDO 作為流動性質押賽道的龍頭，具有巨大的發展潛力。在未來的加密貨幣市場中，LDO 有望繼續引領流動性質押賽道的發展。









閱讀推薦：





如何參與M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 8 萬 USDT 的合約體驗金空投



