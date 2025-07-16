LayerBank 是一個無需許可和非託管的去中心化借貸協議，支持多個主流區塊鏈網絡，包括 Ethereum、Arbitrum 和Optimism 等。用戶可以將加密資產存入 LayerBank 並作為抵押品，以獲取貸款或賺取存款收益。 LayerBank 的目標是創建一個通用的、全鏈兼容的去中心化貨幣市場，幫助用戶更高效地管理加密資產，提高資本利用率，並最大化收益，從而構建一個全面的跨鏈金融生態LayerBank 是一個無需許可和非託管的去中心化借貸協議，支持多個主流區塊鏈網絡，包括 Ethereum、Arbitrum 和Optimism 等。用戶可以將加密資產存入 LayerBank 並作為抵押品，以獲取貸款或賺取存款收益。 LayerBank 的目標是創建一個通用的、全鏈兼容的去中心化貨幣市場，幫助用戶更高效地管理加密資產，提高資本利用率，並最大化收益，從而構建一個全面的跨鏈金融生態
新手學院/熱幣專區/項目介紹/LayerBan...中心化金融市場

LayerBank: 構建全鏈兼容的去中心化金融市場

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
比特幣
BTC$105,686.34+1.94%
以太幣
ETH$3,545.02+0.91%
USDCoin
USDC$1.0002+0.02%
DeFi
DEFI$0.000842+4.72%

LayerBank 是一個無需許可和非託管的去中心化借貸協議，支持多個主流區塊鏈網絡，包括 Ethereum、Arbitrum 和Optimism 等。用戶可以將加密資產存入 LayerBank 並作為抵押品，以獲取貸款或賺取存款收益。

LayerBank 的目標是創建一個通用的、全鏈兼容的去中心化貨幣市場，幫助用戶更高效地管理加密資產，提高資本利用率，並最大化收益，從而構建一個全面的跨鏈金融生態系統。

1. 核心功能


去中心化借貸：LayerBank 提供開放式的借貸市場，允許用戶使用 BTC、ETH、USDC 等主流加密資產作為抵押借入其他資產。與傳統銀行貸款不同，LayerBank 消除了中介機構，使用戶能夠直接進行資金流動。

跨鏈兼容性：支持跨鏈資產交互，用戶可以在不同的區塊鏈網絡之間自由轉換資產，極大提升了資產的流動性和可用性。

動態利率調整：LayerBank 採用智能合約自動調整利率，基於市場供需關係設定最優利率。資金需求增加時，利率上升，鼓勵更多存款；需求下降時，利率降低，促進借貸行為。

安全與透明性：所有交易和資金流動均在區塊鏈上公開透明，用戶可以透過智能合約查看資金去向。同時，LayerBank 採用高標準的審計措施，確保智能合約的安全性。

流動性挖礦與收益優化：LayerBank 提供流動性挖礦機制，用戶存入資金即可獲得額外獎勵。此外，平台還支援自動復投策略，幫助用戶最大化收益。

2. LayerBank 技術優勢


2. 1 無許可的去中心化架構


與中心化借貸平台不同，LayerBank 不需要用戶提供 KYC（身份認證），任何人都可以自由存取資金，並透過智能合約完成交易。

2. 2 自動化的清算機制


LayerBank 內置自動清算功能，確保在資產價格劇烈波動時，系統能夠自動平衡風險，保護借貸雙方的利益。

2. 3 跨鏈互操作性


透過 LayerBank，用戶可以在不同區塊鏈網絡之間進行無縫借貸，減少傳統 DeFi 借貸平台的孤島效應。

3. 代幣經濟學


LayerBank 的生態系統圍繞其原生代幣 $ULAB 展開。$ULAB 的作用包括：

治理投票：持有 $ULAB 的用戶可以參與社區治理，決定平台未來發展方向。
收益分配：$ULAB 持有者可以透過質押代幣獲取額外收益。
回購銷毀機制：平台收入的一部分將用於回購和銷毀 $ULAB，以減少流通量，提高代幣價值。

4. 為什麼使用 LayerBank？


傳統貸款流程繁瑣，往往需要借款人親自攜帶抵押品前往金融機構辦理。然而，LayerBank 的出現徹底顛覆了這一傳統模式。它透過消除資產交易、期貨合約和存款帳戶中的中介機構，為用戶打造了一個更加直接、高效的借貸環境。此外，LayerBank 不僅侷限於特定區塊鏈，而是全面支持所有 EVM-L2，使得用戶能夠在全鏈環境中享受增強的流動性和可用性，這無疑為用戶帶來了前所未有的便捷體驗。

作為 DeFi 領域的借貸平台，LayerBank 將不斷拓展其功能邊界。它將支持更多跨鏈資產，以提高平台的資產多樣性，滿足不同用戶的多樣化需求。同時，LayerBank 還將優化智能合約算法，使借貸利率的動態調整機制更加精準高效，確保市場供需關係的平衡。此外，LayerBank 計劃增加去中心化自治組織治理功能，賦予社區用戶更大的決策權，推動平台的民主化進程。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金