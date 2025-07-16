摘要：過程雖有波瀾，但終將來臨。 備受市場關注的以太坊現貨 ETF，預計將在本周正式通過並上市交易。 雖然上周 SEC 又再次將S-1 表格退給 ETH 現貨 ETF 發行商，可能將上線時間再次推延，但最遲今夏一定會通過。 回想 5 月 20 日當周，隨著消息傳出，ETH 價格日內拉升 20%，周內最高漲幅 30%。此次 ETH 現貨 ETF 正式問世，又將給市場帶來哪些影響，投資者可以採取哪些交摘要：過程雖有波瀾，但終將來臨。 備受市場關注的以太坊現貨 ETF，預計將在本周正式通過並上市交易。 雖然上周 SEC 又再次將S-1 表格退給 ETH 現貨 ETF 發行商，可能將上線時間再次推延，但最遲今夏一定會通過。 回想 5 月 20 日當周，隨著消息傳出，ETH 價格日內拉升 20%，周內最高漲幅 30%。此次 ETH 現貨 ETF 正式問世，又將給市場帶來哪些影響，投資者可以採取哪些交
新手學院/市場洞察/熱點分析/以太坊現貨ET...者如何應對？

以太坊現貨ETF即將問世，投資者如何應對？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
以太幣
ETH$3,545.02+0.91%
比特幣
BTC$105,686.34+1.94%
Memecoin
MEME$0.001684+2.74%
BOOK OF MEME
BOME$0.000959+1.49%

摘要：過程雖有波瀾，但終將來臨。

備受市場關注的以太坊現貨 ETF，預計將在本周正式通過並上市交易。

雖然上周 SEC 又再次將S-1 表格退給 ETH 現貨 ETF 發行商，可能將上線時間再次推延，但最遲今夏一定會通過。

回想 5 月 20 日當周，隨著消息傳出，ETH 價格日內拉升 20%，周內最高漲幅 30%。此次 ETH 現貨 ETF 正式問世，又將給市場帶來哪些影響，投資者可以採取哪些交易策略進行應對？

1. ETH現貨ETF何時通過？


ETH現貨 ETF 正式問世需要通過兩個關鍵性文件：19B-4 表格和 S-1 表格，二者缺一不可。簡單來講，19B-4 表格是交易所提交，更像是 SEC 允許該 ETF 上線該交易所的準入文件；而 S-1 由發行商提交，裡面包括對 ETF 的詳細介紹說明。

今年 5 月 24 日，SEC 已正式批准了 8 家以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格，包括貝萊德、富達和灰度在內。隨後的焦點轉向了 S-1 表格，ETF 發行人需要讓 S-1 註冊聲明生效後才能開始交易。各家機構於 5 月 31 日提交了首輪 S-1 文件草案後，SEC 也於 6 月中旬進行了評論，6 月 21 日各家再次提交 S-1 修改版，第一輪迴合至此結束。

彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 發文稱，根據各家修改情況，預計以太坊現貨 ETF 將在 7 月 2 日推出。該說法也被市場廣泛接受，因為 Eric 此前關於加密現貨 ETF 的論述最後都被證實，一度被視為交易指標之一。

不過，變故還是來了。6 月 29 日， SEC 再次將 S-1 表格退還並附有少量評論，要求發行商在 7 月 8 日之前處理這些評論並重新提交。這意味著在 ETF 最終開始交易之前，至少還需要進行一輪申報。因此，大概率 7 月上旬可能不會問世。

實際上，SEC 主席 Gary Gensler 此前曾對外表示，預計 S-1 預計將在今夏某個時候獲批。「現貨以太坊 ETF 的上市時間在很大程度上取決於發行人對 SEC 詢問的回應速度。SEC 將在確保市場透明和保護投資者利益的前提下，儘快完成對 S-1 文件的審核。」

Gary Gensler 的話並不是無的放矢，根據要求，S-1 總審核時間通常需要 60 到 120 天，因此最遲 9 月市場一定會看到 ETH 現貨 ETF。如果發行商更積極回應 SEC 的要求，ETH 現貨 ETF 甚至可能「突然」通過。

2. ETF通過後市場會有哪些變化？


投資者最關心的議題是，假如 ETH 現貨ETF通過，市場價格將如何變化？

對照比特幣現貨 ETF，在今年 1 月 10 日通過後，BTC 價格一度從 49000 美元下跌至 38500 美元，最大跌幅超過 20%。下跌的原因是灰度砸盤——因為灰度比特幣現貨ETF（GBTC）的管理費為 1.5%，而其他幾家費用基本是 0.2%，部分灰度用戶出於換倉需求導致砸盤。

同樣的情形，可能發生在 ETH 現貨 ETF 上。目前灰度以太坊信託（ETHE）管理費為 1.5%，總計持有 293.1 萬 ETH（約 99.5 億美元）。而其他幾家申請機構管理費用都比灰度要低，其中 Franklin Templeton 管理費為 0.19%，VanEck 甚至直接免除管理費——2025 年之前免除前 15 億美元資產的費用，之後收取 0.2% 費用。這種情況下，「灰度砸盤」估計將再次重演，屆時 ETH 價格可能會有 20% 以上跌幅，因此不建議投資者上市後直接買入。

實際上，在度過初期的價格下跌後，BTC 在隨後的幾個月內價格一度上漲超過 90%，其中貝萊德是主要推手，其 IBIT 表現最強勁，流動性最好，總資產淨值 185.2 億美元超過灰度。

而貝萊德對以太坊也情有獨鍾，首席執行官 Larry Fink 在接受採訪時表示，他看到了推出以太坊現貨 ETF 的價值，並認為這是金融市場技術革命的一部分，代幣化將是未來的趨勢，貝萊德旗下美元機構數字流動性基金 BUIDL 基金正是在以太坊上線。

可以想象，隨著 ETH 現貨 ETF 正式通過，貝萊德還將開啟「買買買」的模式，推動 ETH 價格直接拉升超過 50% 甚至翻倍，都並不是沒有可能。畢竟，在華爾街流傳一句話：「BlackRock Wants，BlackRock Gets」，作為掌管 10 萬億美元資產的金融巨頭的貝萊德，就連 SEC 在它面前似乎也得讓一讓。

業內人士也對 ETH 現貨 ETF 的發展，表達了樂觀的看法。摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 估計，以太坊現貨 ETF 將在今年吸引 10 億至 30 億美元的淨流入。K 33 Research 高級研究分析師 Vetle Lunde 稱，預計前五個月將有 40 億美元的淨流入，直接減少 ETH 市場流通量，從而推高 ETH 的價格。Bitfinex 衍生品負責人 Jag Kooner表示，以太坊現貨 ETF 可以吸引目前流向比特幣 ETF 的 10-20% 的資金。

3. 投資者的交易策略


既然上線後會發生「灰度砸盤」，建議投資者不要立即買入 ETH，等待價格回落時分批次買入，攤薄成本。用戶還可以做多匯率，從 5 月下旬開始，ETH/BTC 匯率從 0.046% 開始反彈至目前的 0.055%。

MEXC 正是投資者的首選平臺，交易手續費全網最低。用戶可以在 MEXC 上選擇全倉做多 ETH 合約，並做空 BTC，獲得更高的收益。如果你想做一個囤幣者，不想頻繁交易，還可以將 ETH 放入 MEXC 中進行理財，活期年化收益 4.8%。

另外，隨著 ETH 價格的上漲，沉寂的山寨幣板塊可能將迎來爆發，特別是今年的 Meme 項目廣受追捧。MEXC 在 Meme 項目上表現亮眼，首發上線了包括 MAGA、BOME 在內的等多個項目，用戶第一時間買入都能獲得 1000% 以上收益。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金