以太坊現貨ETF即將問世，投資者如何應對？





摘要：過程雖有波瀾，但終將來臨。





備受市場關注的以太坊現貨 ETF，預計將在本周正式通過並上市交易。





雖然上周 SEC 又再次將S-1 表格退給 ETH 現貨 ETF 發行商，可能將上線時間再次推延，但最遲今夏一定會通過。





回想 5 月 20 日當周，隨著消息傳出，ETH 價格日內拉升 20%，周內最高漲幅 30%。此次 ETH 現貨 ETF 正式問世，又將給市場帶來哪些影響，投資者可以採取哪些交易策略進行應對？









ETH現貨 ETF 正式問世需要通過兩個關鍵性文件：19B-4 表格和 S-1 表格，二者缺一不可。簡單來講，19B-4 表格是交易所提交，更像是 SEC 允許該 ETF 上線該交易所的準入文件；而 S-1 由發行商提交，裡面包括對 ETF 的詳細介紹說明。





今年 5 月 24 日，SEC 已正式批准了 8 家以太坊現貨 ETF 的 19b-4 表格，包括貝萊德、富達和灰度在內。隨後的焦點轉向了 S-1 表格，ETF 發行人需要讓 S-1 註冊聲明生效後才能開始交易。各家機構於 5 月 31 日提交了首輪 S-1 文件草案後，SEC 也於 6 月中旬進行了評論，6 月 21 日各家再次提交 S-1 修改版，第一輪迴合至此結束。





彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 發文稱，根據各家修改情況，預計以太坊現貨 ETF 將在 7 月 2 日推出。該說法也被市場廣泛接受，因為 Eric 此前關於加密現貨 ETF 的論述最後都被證實，一度被視為交易指標之一。





不過，變故還是來了。6 月 29 日， SEC 再次將 S-1 表格退還並附有少量評論，要求發行商在 7 月 8 日之前處理這些評論並重新提交。這意味著在 ETF 最終開始交易之前，至少還需要進行一輪申報。因此，大概率 7 月上旬可能不會問世。





實際上，SEC 主席 Gary Gensler 此前曾對外表示，預計 S-1 預計將在今夏某個時候獲批。「現貨以太坊 ETF 的上市時間在很大程度上取決於發行人對 SEC 詢問的回應速度。SEC 將在確保市場透明和保護投資者利益的前提下，儘快完成對 S-1 文件的審核。」





Gary Gensler 的話並不是無的放矢，根據要求，S-1 總審核時間通常需要 60 到 120 天，因此最遲 9 月市場一定會看到 ETH 現貨 ETF。如果發行商更積極回應 SEC 的要求，ETH 現貨 ETF 甚至可能「突然」通過。









投資者最關心的議題是，假如 ETH 現貨ETF通過，市場價格將如何變化？





對照比特幣現貨 ETF，在今年 1 月 10 日通過後，BTC 價格一度從 49000 美元下跌至 38500 美元，最大跌幅超過 20%。下跌的原因是灰度砸盤——因為灰度比特幣現貨ETF（GBTC）的管理費為 1.5%，而其他幾家費用基本是 0.2%，部分灰度用戶出於換倉需求導致砸盤。





同樣的情形，可能發生在 ETH 現貨 ETF 上。目前灰度以太坊信託（ETHE）管理費為 1.5%，總計持有 293.1 萬 ETH（約 99.5 億美元）。而其他幾家申請機構管理費用都比灰度要低，其中 Franklin Templeton 管理費為 0.19%，VanEck 甚至直接免除管理費——2025 年之前免除前 15 億美元資產的費用，之後收取 0.2% 費用。這種情況下，「灰度砸盤」估計將再次重演，屆時 ETH 價格可能會有 20% 以上跌幅，因此不建議投資者上市後直接買入。





實際上，在度過初期的價格下跌後，BTC 在隨後的幾個月內價格一度上漲超過 90%，其中貝萊德是主要推手，其 IBIT 表現最強勁，流動性最好，總資產淨值 185.2 億美元超過灰度。





而貝萊德對以太坊也情有獨鍾，首席執行官 Larry Fink 在接受採訪時表示，他看到了推出以太坊現貨 ETF 的價值，並認為這是金融市場技術革命的一部分，代幣化將是未來的趨勢，貝萊德旗下美元機構數字流動性基金 BUIDL 基金正是在以太坊上線。





可以想象，隨著 ETH 現貨 ETF 正式通過，貝萊德還將開啟「買買買」的模式，推動 ETH 價格直接拉升超過 50% 甚至翻倍，都並不是沒有可能。畢竟，在華爾街流傳一句話：「BlackRock Wants，BlackRock Gets」，作為掌管 10 萬億美元資產的金融巨頭的貝萊德，就連 SEC 在它面前似乎也得讓一讓。





業內人士也對 ETH 現貨 ETF 的發展，表達了樂觀的看法。摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 估計，以太坊現貨 ETF 將在今年吸引 10 億至 30 億美元的淨流入。K 33 Research 高級研究分析師 Vetle Lunde 稱，預計前五個月將有 40 億美元的淨流入，直接減少 ETH 市場流通量，從而推高 ETH 的價格。Bitfinex 衍生品負責人 Jag Kooner表示，以太坊現貨 ETF 可以吸引目前流向比特幣 ETF 的 10-20% 的資金。









既然上線後會發生「灰度砸盤」，建議投資者不要立即買入 ETH，等待價格回落時分批次買入，攤薄成本。用戶還可以做多匯率，從 5 月下旬開始，ETH/BTC 匯率從 0.046% 開始反彈至目前的 0.055%。





MEXC 正是投資者的首選平臺，交易手續費全網最低。用戶可以在 MEXC 上選擇全倉做多 ETH 合約，並做空 BTC，獲得更高的收益。如果你想做一個囤幣者，不想頻繁交易，還可以將 ETH 放入 MEXC 中進行理財，活期年化收益 4.8%。





另外，隨著 ETH 價格的上漲，沉寂的山寨幣板塊可能將迎來爆發，特別是今年的 Meme 項目廣受追捧。MEXC 在 Meme 項目上表現亮眼，首發上線了包括 MAGA、BOME 在內的等多個項目，用戶第一時間買入都能獲得 1000% 以上收益。



