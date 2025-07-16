韓元穩定幣大戰打響：銀行、科技與創新力量誰主未來？









在 2023 年出臺《虛擬資產用戶保護法》之後，韓國監管機構明確表示，將把穩定幣列入重點監管類別，尤其是與韓元掛鉤的本幣錨定型代幣。政策出臺的直接背景包括：





Terra崩盤後續效應 ：2022 年 ：2022 年 LUNA 與 UST 事件重創韓國用戶，監管部門痛定思痛，要求所有穩定幣項目必須擁有透明、可審計的儲備機制；

支付安全與系統性風險控制需求提升 ：穩定幣被認爲可參與支付、存儲與跨境交易，如無監管，可能對金融系統構成衝擊；

對金融科技與區塊鏈創新持開放態度：在謹慎框架下，韓國政府仍希望穩定幣成爲未來金融科技的一部分，吸引合規項目和外資落地。





2025 年 6 月發佈的穩定幣監管草案標誌着市場的重要轉折點。韓國政府積極推動《數字資產基本法》的立法進程，明確支持合法機構發行與本幣掛鉤的穩定幣，爲市場提供了堅實的政策保障和法律基礎。預計 2025 年下半年至2026 年上半年，將成爲韓元穩定幣實現爆發式增長的關鍵階段。





規範化的監管環境有助於增強市場信心，吸引更多金融機構和創新企業加大投入，推動穩定幣在支付結算、跨境匯款及數字金融生態系統中的廣泛應用與落地。









根據最新監管框架草案，韓國對穩定幣設定了較高門檻，強調“金融合規”與“技術可控”的雙重目標，主要內容包括：









只有具備以下條件的機構，纔可申請發行韓元穩定幣：





金融機構背景或通過金融監管認證；

保證 100% 儲備金錨定（必須爲現金或短期國債）；

實施每日/每週審計並公佈儲備資產構成；

開設本地銀行託管賬戶，接受實時監管接入。









穩定幣不得上線未經許可的交易所；

交易平臺需提供交易記錄透明度接口；

若穩定幣價格脫錨，平臺應主動預警並限制交易。









禁止在未獲得監管批准前使用“穩定幣”“韓元錨定”等術語；

對誤導用戶的宣傳項目，韓國將直接下架處理，負責人可面臨行政與刑事追責。

















政策一經公佈，韓國本地銀行迅速響應，多家銀行集團已經註冊或申請“KRW Stablecoin”相關商標與備案流程。例如：





IBK 企業銀行 、新韓金融控股、韓亞銀行 等，已組建合規穩定幣研發團隊； 等，已組建合規穩定幣研發團隊；

有金融科技背景的支付平臺，如Kakao Pay、Toss，也在探索“穩定幣+電商/遊戲支付”模型；

KB 銀行據稱正與韓國區塊鏈企業 ICON 進行技術合作，嘗試結合本幣錨定機制、鏈上清結算及金融監管的場景沙盒。 據稱正與韓國區塊鏈企業 ICON 進行技術合作，嘗試結合本幣錨定機制、鏈上清結算及金融監管的場景沙盒。





銀行的快速反應不僅僅出於合規合約考量，更是看中未來本幣穩定幣在“本地支付+跨境匯款+Web3 平臺內嵌結算”中的巨大潛力。









韓國領先的移動支付平臺 Kakao Pay 已加速佈局韓元穩定幣，頻繁向韓國知識產權局提交包含“KRW”“K”“P”等關鍵詞的商標申請，覆蓋虛擬資產金融交易、電子轉賬及中介服務等多重領域。





其背後的 Kaia 公鏈由 Kakao 子公司 Ground X 與 LINE子 公司 Finschia 合併打造，致力於實現 2.5 億 Kakao Talk 和LINE 用戶的跨鏈互通，推動“鏈上+社交+支付”的生態融合。KaiaChain 主席公開表示，將在主網上全面推廣韓元穩定幣發行，打造數字資產新基建。









Web3 企業如 Nexus 已發行名爲 KRWx 的韓元穩定幣，並申請相關商標，積極搶佔國際鏈上市場。傳統支付企業Danal也正在復甦數字貨幣業務，利用其成熟的 POS 和支付清算系統優勢，助力穩定幣在線下支付和消費場景中的應用。這類企業更注重技術創新和生態建設，靈活快速響應市場需求，在特定細分領域或跨境支付、DeFi場景中具備競爭潛力。









基於當前政策框架及市場佈局，韓元穩定幣未來有望在以下幾個關鍵場景中落地：









結合韓國強大的遊戲產業與 NFT 市場，韓元穩定幣可作爲鏈上積分或道具交易結算貨幣，提升合規性與用戶粘性。

















部分銀行計劃引入穩定幣清算試點，將傳統銀行內部賬戶系統與鏈上資產映射打通，爲 B2B 結算、外匯流轉提供鏈上替代路徑。





儘管政策明確且前景可期，仍需警惕以下潛在挑戰：





技術審計與資金審計協同難度高：銀行需與區塊鏈團隊深度協作，構建可監管、可證明的儲備系統；

穩定幣發行資本門檻高：新創公司難以進入賽道，可能形成“寡頭壟斷式”穩定幣市場；

法律執行灰區尚存：部分海外平臺可能繼續爲未經批准的韓元錨定幣提供服務，難以徹底管控。









此次穩定幣監管政策的出臺，是韓國數字資產政策體系的重要補全。它既保障了投資者的資產安全，又爲銀行與創新項目提供了明確的進場信號。站在全球視角來看，韓國正在嘗試打造一個“合規穩定幣 + 金融機構支持 + 技術落地可審”的完整生態體系。這場競賽不僅關乎金融創新，也將在未來推動韓國數字經濟發展、提升國際支付競爭力。誰能率先領跑，將成爲全球穩定幣賽道的風向標，值得持續關注。







