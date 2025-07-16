1. 什麽是以太坊上海升級（Ethereum Shanghai Upgrade）？ 首先，以太坊「上海升級」跟上海並沒有實質性關系，只是采用了「上海」這個名字而已。簡單而言，「上海升級」可以理解為以太坊技術升級的一個版本名稱。 其次，我們都知道，以太坊作為一個公鏈，已經在2022從1.0版本 升級到2.0版本了，而此次的上海升級是這個2.0 版本裏一個重要的升級。 那為什麽這次升級被關註並且稱之為1. 什麽是以太坊上海升級（Ethereum Shanghai Upgrade）？ 首先，以太坊「上海升級」跟上海並沒有實質性關系，只是采用了「上海」這個名字而已。簡單而言，「上海升級」可以理解為以太坊技術升級的一個版本名稱。 其次，我們都知道，以太坊作為一個公鏈，已經在2022從1.0版本 升級到2.0版本了，而此次的上海升級是這個2.0 版本裏一個重要的升級。 那為什麽這次升級被關註並且稱之為
一文通曉即將來臨的「上海升級」：為何萬眾矚目？

1. 什麽是以太坊上海升級（Ethereum Shanghai Upgrade）？


  • 首先，以太坊「上海升級」跟上海並沒有實質性關系，只是采用了「上海」這個名字而已。簡單而言，「上海升級」可以理解為以太坊技術升級的一個版本名稱。

  • 其次，我們都知道，以太坊作為一個公鏈，已經在2022從1.0版本 升級到2.0版本了，而此次的上海升級是這個2.0 版本裏一個重要的升級。

那為什麽這次升級被關註並且稱之為重要的升級呢？我們可以從升級前後的變化中找到答案。

2. 升級前vs升級後


2.1 升級背景


上海升級之前，以太坊就已經完成了從挖礦（PoW）質押（PoS）的生成方式。

2.2 升級變化


2.2.1 技術層面


  • 增添三大以太坊協議

    • EIP-4895：提供更靈活的質押機製

    • EIP-3855：旨在提高以太坊網絡的交易速度

    • EIP-3860：旨在降低交易費用

助於改善以太坊網絡在 DeFi 和 NFT 等應用領域的使用體驗提高以太坊生態系統的可用性吸引力

2.2.2 經濟層面


  • 升級

由於是質押（PoS）的方式，那麽升級前是有大量ETH質押在以太坊生態鏈上，並且沒有任何收益可以提取。

  • 升級後：

質押在以太坊上的ETH以及收益有概率可以提取出來

總而言之，我們可以理解為，上市公司將一部分股票鎖倉長達兩年，當公司完成技術革新之後，這些股票連著股息都將釋放在市場中。

3. 上海升級後的影響


此次上海升級對整個以太坊鏈的所有經濟生態都將被影響

3.1 NFT的第二春？


NFT的興起可以追溯2021年，通過2021年和2022年初創造NFT的狂熱，以太坊生態鏈獲得了不少良好的用戶體驗和高額的Gas費用。此次升級又將提ETH的交易速度和降低交易成本，必將再度增強NFT生態的「吸金」能力，對投資NFT和Web3.0項目來說，是一個賺取回報的契機

3.2 ETH內源性價值的提升


ETH的使用成本降低，以及本身技術性的革新出現ETH的內源性價值得到持續性的提升。這也是為什麽，從年初至今，ETH價格已由1200美元附近上漲至1800美元附近，漲幅約為50%


3.3 瘋狂擠兌?


  • 以太坊將質押以太幣作出提取限額機製

在每個epoch即約每6.4分鐘，只能有6個驗證節點可以提取質押的以太幣。每天最多1350個驗證者退出質押，以此估算，在上海升級後以太坊每天只容許最多43,200ETH被提取。

  • 質押「對沖」

各大ETH2.0協議提供最低近4.8%質押的APY（年化收益率）並還很大上行空間，如果有質押者退出則很可能會有相當一部分用戶湧入質押

4. 對MEXCers來說，上海升級意味著什麽？


4.1 已經持有ETH的MEXCers


  • 對於現在已經持有ETH的MEXCers來說，由於ETH具備升值預期，繼續持有和利用MEXC Savings獲得更多ETH回報是一個不錯的選擇。

  • 同時，通過質押ETH獲得BETH+MX雙倍收益能夠享受MX現貨超高升值預期

4.2 還未持有ETH的MEXCers


在MEXC，您可以獲得ETH。同時，通過此次的「上海升級」，MEXC也將為您無論是購買NFT還是投資Web3.0項目，提供最優質的金融服務

