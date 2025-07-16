一文通曉即將來臨的「上海升級」：為何萬眾矚目？





首先，以太坊「上海升級」跟上海並沒有實質性關系，只是采用了「上海」這個名字而已。簡單而言，「上海升級」可以理解為以太坊技術升級的一個版本名稱。





其次，我們都知道，以太坊作為一個公鏈，已經在2022從1.0版本 升級到2.0版本了，而此次的上海升級是這個2.0 版本裏一個重要的升級。





那為什麽這次升級被關註並且稱之為重要的升級呢？我們可以從升級前後的變化中找到答案。













上海升級之前，以太坊就已經完成了從挖礦（PoW）到質押（PoS）的生成方式。













增添三大 以太坊 協議 ：



EIP-4895：提供 更靈活的質押機製



EIP-3855：旨在 提高 以太坊網絡的 交易速度



EIP-3860：旨在 降低交易費用







助於改善以太坊網絡在 DeFi 和 NFT 等應用領域的使用體驗，提高以太坊生態系統的可用性和吸引力。









升級前：





質押（PoS）的方式，那麽升級前是有大量ETH質押在以太坊生態鏈上，並且沒有任何收益可以提取。 由於是的方式，那麽升級前是有在以太坊生態鏈上，並且沒有任何收益可以提取。





升級後：





有概率 都可以提取出來。 質押在以太坊上的 ETH 以及收益可以





總而言之，我們可以理解為，上市公司將一部分股票鎖倉長達兩年，當公司完成技術革新之後，這些股票連著股息都將釋放在市場中。









此次上海升級對整個以太坊鏈的所有經濟生態都將被影響。









NFT的興起可以追溯2021年，通過2021年和2022年初創造NFT的狂熱，以太坊生態鏈獲得了不少良好的用戶體驗和高額的Gas費用。此次升級又將提高ETH的交易速度和降低交易成本，必將再度增強NFT生態的「吸金」能力，對投資NFT和Web3.0項目來說，是一個賺取回報的契機。









當ETH的使用成本降低，以及本身技術性的革新出現後，ETH的內源性價值得到持續性的提升。這也是為什麽，從年初至今，ETH價格已由1200美元附近上漲至1800美元附近，漲幅約為50%。













以太坊將質押以太幣作出提取限額機製：





在每個epoch即約每6.4分鐘，只能有6個驗證節點可以提取質押的以太幣。每天最多1350個驗證者退出質押，以此估算，在上海升級後以太坊每天只容許最多43,200ETH被提取。





質押「對沖」：





各大ETH2.0協議提供最低近4.8%質押的APY（年化收益率）並還有很大上行空間，如果有質押者退出則很可能會有相當一部分用戶湧入質押。

















