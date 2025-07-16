KiloEx：從絲滑交易到機制創新，重新定義Perp DEX





KiloEx 是一個專注於永續合約交易的去中心化交易所（Perp DEX）。旨在為用戶提供便捷、高效的交易體驗，同時透過機制創新提升交易的穩定性和可靠性。KiloEx 支持多條區塊鏈，包括 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base。





KiloEx 利用費率基差將永續合約價格與現貨價格錨定，確保價格穩定。用戶在 KiloEx 平台交易時，可以享受以下優勢：

無需原生 Gas 代幣 ：支持使用 USDT 或 USDC 支付 Gas 費，無需額外兌換。

免簽交易，操作流暢 ：無需繁瑣的簽名流程，交易體驗友好。

高效執行，接近 CEX 體驗：透過優化技術提升交易速度和互動效率。





截至目前官方資料顯示，KiloEx 平台的總交易量超過 360 億美元，未平倉合約總價值超過 800 萬美元（其中 24 小時未平倉合約總價值接近 130 萬美元），用戶數接近 800 萬，Telegram 社群用戶數超過百萬。













KiloEx 透過完全去中心化的永續合約協議，為超過 70 種加密資產（涵蓋 BTC、ETH、Meme 幣、DeFi 代幣、AI 概念資產及外匯交易對）提供最高 125 倍槓桿交易，並憑藉獨特的 Vault 資金池模型，實現流動性效率與收益穩定性的突破。









KiloEx 採用創新的雙池模式替代傳統訂單簿模式，用戶可直接與資金池即時交易，消除滑點，透過雙池設計有效地抵禦單邊行情帶來的流動性風險。









手續費分成：用戶交易手續費中，30% 注入 Vault，剩餘部分用於返佣和生態發展。





質押收益：Base 池質押者始終享有手續費分成，同時 Buffer 池的長期正向積累，即便在熊市期間也能跑贏主流收益聚合器。





KiloEx 透過智能合約鎖定渠道的返佣收益，這種設計吸引了大量合作夥伴，為平台帶來了裂變式的用戶增長。









KiloEx 針對新手設計了極簡交易界面，隱藏複雜參數，開倉平倉操作僅需三步。即便遇到強平風險，也採用部分清算機制，避免用戶本金歸零。













Hybrid Vault 支持用戶提供多種幣種作為流動性，進一步優化資金結構，同時為 LST 和其他主流資產提供了真實、可觀的收益。Hybrid Vault 由兩部分構成，其中，USDT 佔 Vault 總額的一半，其他幣種（非 USDT）佔據 Vault 另一半。而高收益的來源是 Vault 模式中用戶提供的手續費。









KiloEx 支持 BNB Chain、opBNB、Manta、Taiko 和 Base 等多鏈，內置跨鏈橋接，允許用戶無縫切換網路環境。未來，KiloEx 還將擴展至 Solana 等其他公鏈。









KILO 是 KiloEx 平台原生代幣，總量 10 億枚，為用戶提供了參與平台決策、享受手續費分成、質押獎勵等多項權益。更多關於 KiloEx 經濟模型內容，您可以閱讀《 KiloEx：打造去中心化交易平台與創新代幣經濟 》進一步了解。





目前 MEXC 平台已首發上線 KILO 代幣的 現貨 合約 交易，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登錄 MEXC App 或 官網

2）在搜索框中搜尋 KILO 代幣名稱，選擇 KILO 的 現貨 合約 交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





作為全球領先的數位交易平台，MEXC 憑藉在手續費低、交易速度、資產覆蓋和流動性等方面的優勢，幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。



