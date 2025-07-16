KiloEx：打造去中心化交易平臺與創新代幣經濟

KiloEx 是一個創新的區塊鏈項目，旨在打造一個多功能的去中心化交易平臺，爲用戶提供流暢、安全且高效的加密貨幣交易體驗。除了基礎的交易功能，KiloEx 還結合了質押、流動性池和獎勵機制，致力於爲加密貨幣愛好者和投資者提供全面的服務。在加密貨幣和 DeFi 領域，代幣經濟學（Tokenomics）是項目成功的關鍵因素之一。KiloEx 通過其創新的代幣經濟模型，確保平臺的長期可持續性、激勵用戶參與並吸引流動性提供者。









KiloEx 的代幣經濟體系圍繞兩種主要代幣：KILO和 xKILO。這兩種代幣分別承擔不同的功能，並通過相互聯繫爲平臺提供穩定的生態系統。





KILO ：作爲 KiloEx 平臺的原生流通代幣，KILO 用於支付交易費用、參與平臺治理、獎勵用戶等多種功能。

xKILO：這是一個不可轉讓且無流動性的代幣，主要用於收入共享、激勵機制、風險管理等。









KILO 和 xKILO 是 KiloEx 代幣經濟模型的兩個核心支柱。它們在功能上互爲補充，共同確保平臺的健康發展。





1:1 兌換機制：用戶可以將 KILO 兌換爲 xKILO，享受平臺收入共享的優勢。通過這種兌換機制，KILO 獲得了流動性管理的功能，而 xKILO 則通過長期持有鼓勵用戶穩定參與平臺生態。





激勵機制：質押 xKILO 的用戶將不僅能獲得平臺交易費用的分成，還能享受其他獎勵和特權。這種雙向激勵機制有助於維持平臺的活躍度，並提高用戶的忠誠度，推動平臺的持續發展。









2.1 收入共享與風險管理





KILO 是平臺收入共享的核心，KILO 轉化爲 xKILO 後，便可參與到平臺的收入分配機制中。特別是在單側質押池中，用戶不僅可以獲得 xKILO 和 USDT 的獎勵，還能通過分享交易費用來獲取收益。





交易費用的分配將根據以下比例進行：

40% 用於平臺生態系統的增長和運營；

30% 獎勵給 xKILO 持有者，激勵用戶持續持有和參與平臺；

30% 分配給流動性池，以確保交易的流動性和穩定性。





2.2 質押與 VIP 特權

通過質押 xKILO，用戶不僅能參與收入分配，還可享受 VIP 特權，如降低交易費用、優先參與平臺新功能等。這種設計旨在激勵長期持有和質押，從而支持平臺的生態健康。





2.3 靈活的贖回機制





用戶可以將質押的 xKILO 贖回爲 KILO，但贖回過程中可以選擇贖回比例和時間（從 50% 至 100% 不等，時間跨度從 15 天到 6 個月）。這種贖回方式使得用戶能夠靈活管理他們的 KILO 獎勵，從而根據市場條件和個人需求調整其投資策略。





2.4 平臺獎勵與激勵





除了交易費用分配，xKILO 還被用作獎勵和激勵工具。在平臺的運營活動中，包括爲合作伙伴和用戶提供獎勵，xKILO 是一個重要的激勵機制。此外，xKILO 還將在平臺金庫和其他特定用途場景中發揮作用。









KiloEx 圍繞生態系統的實用代幣 KILO和託管代幣 xKILO 構建，總供應量爲 10 億枚，初始流通供應量爲 21.17%，將根據代幣生成事件（TGE）和社區空投給早期白名單用戶的情況決定。分配如下：





27% 分配給生態系統，4 年內線性解鎖

10% 將通過空投分發給忠實用戶

8% 用於未來的質押獎勵，4 年內解鎖

20% 分配給團隊及未來擴展計劃，3 年後解鎖，且有 1 年的鎖倉期

8% 用於私人銷售，3 年後解鎖，且有 1 年的鎖倉期

10% 用於戰略投資，3 年後解鎖，且有 1 年的鎖倉期

5% 分配給顧問，3 年後解鎖，且有 1 年的鎖倉期

5% 分配給流動性提供者

5% ：Binance 錢包獨家 TGE 公開銷售

2%：用於營銷





針對本次 TGE 空投，KiloEx 將在 BNB 鏈上分發總計 8.5% 的 $KILO 和 $xKILO 代幣，其餘 1.5% 將通過未來的空投活動進行分配。在項目啓動的第一年，團隊和投資者的代幣不會解鎖，從而確保啓動過程公平、公正，由社區主導。













KiloEx 平臺的交易費用分配機制是其代幣經濟學模型中的關鍵部分。通過將交易費用分配給不同的利益相關者，平臺能夠確保各方的利益得到平衡，促進生態系統的穩定與健康發展。





交易費用分配：交易者支付的交易費用將按比例分配給平臺的生態系統、xKILO 持有者以及流動性池。這一機制不僅能夠激勵用戶持有 xKILO，還能確保平臺擁有足夠的資金來推動未來的發展。





平臺金庫與盈利：通過平臺的金庫管理，正確預測市場走勢的交易者可以獲得盈利，而預測錯誤的交易者將由金庫提供保證金補償。這樣的平臺設計爲用戶提供了一個更加公平和穩定的交易環境，同時也能確保平臺的資金池充足。









KiloEx 的代幣經濟學模型通過巧妙的設計，確保了平臺的可持續性和用戶的長期參與。KILO 與 xKILO 的結合不僅提供了交易所所需的流動性和激勵，還爲用戶帶來了收入共享、風險管理和靈活的投資選項。隨着去中心化金融的不斷髮展，KiloEx 的創新模式將有可能成爲行業的標杆，吸引更多的用戶、流動性提供者和合作夥伴，推動平臺的發展與增長。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。