KernelDAO：再質押生態的變革者，助力 Web3 資本效率提升

MEXC 將於 2025 年 4 月 14 日首發上線 KERNEL 現貨和合約交易！KERNEL 現貨和合約具體上線時間如下： KERNEL/USDT 現貨交易：2025年4月14日 20:00 (UTC+8) KERNEL/USDC 合約交易：2025年4月14日 20:20 (UTC+8) 目前 MEXC 平台已經開啟了 KERNEL 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 KERNEL 代幣充
MEXC 將於 2025 年 4 月 14 日首發上線 KERNEL 現貨和合約交易！KERNEL 現貨和合約具體上線時間如下：
  • KERNEL/USDT 現貨交易：2025年4月14日 20:00 (UTC+8)
  • KERNEL/USDC 合約交易：2025年4月14日 20:20 (UTC+8)

目前 MEXC 平台已經開啟了 KERNEL 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 KERNEL 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。

與此同時，您還可以前往 MEXC Airdrop+ 活動頁面，參與 KERNEL 的充值/交易活動，瓜分價值 135,000 USDT 的獎勵。

1. KernelDAO 的簡介和組成


KernelDAO 是一個領先的再質押（Restaking）協議。KernelDAO 認為再質押將在權益證明（PoS）生態系統中帶來變革。透過釋放共享安全性並創造額外收益，再質押能夠顯著提高資本效率，同時以十分之一的成本實現加密經濟的安全保障。

目前，KernelDAO 已在超過 10 條不同的區塊鏈上進行部署，包括以太坊、BNB鏈、Arbitrum、Optimism 等，總鎖倉價值超過 20 億美元，這一數據還在不斷攀升。

KernelDAO 擁有三個核心產品，分別為：

Kernel：BNB Chain 上領先的再質押基礎設施，上線三個月 TVL 突破 6.6 億美元，月均增長率達 40%。
Kelp LRT：以太坊生態第二大流動性質押代幣（LRT）協議，累計接收超過 60 萬枚 ETH 質押存款。
Gain：一個代幣化的獎勵項目，旨在透過便捷地獲取最高獎勵和頂級空投，幫助用戶最大化他們的收益潛力。憑藉其用戶友好的獎勵機制，已實現 1.2 億美元的自然增長規模。

透過賦能質押者、開發者和協議，KernelDAO 致力於推動下一波再質押創新，為所有人創造參與新興技術的機會，並成為去中心化經濟安全的支柱。

2. KernelDAO 的代幣經濟與分配策略


KernelDAO 的代幣 KERNEL 是 Kernel、Kelp LRT 和 Gain 三大生態系統的通用治理代幣，在整個生態中起着核心且統一的作用。

KERNEL 的總發行量上限為 10 億枚，上市時初始流通供應量為 162,317,496 枚 KERNEL，占總供應量的 16.23%。

KERNEL 採用以用戶為中心的代幣分配模式，充分體現了 KernelDAO 的核心價值觀，即社區驅動的治理、可持續發展、長期生態增長和公平分配。根據官方白皮書披露，KERNEL 代幣的分配詳情為：
用戶和社區（55%）
10% 用於第一季空投，第二季和第三季分別分配 5%，35% 作為社區獎勵逐步解鎖。
團隊（20%）
設有 30 個月的歸屬期，啟動時無代幣分配。
私人銷售（20%）
——
生態基金（5%）
——


3. KERNEL 代幣的用途


KERNEL 代幣將在 Kernel 和 Kelp 生態系統的多個產品中發揮重要作用。以下是 KERNEL 的主要用途：

1）Kernel 共享安全機制：用戶可以質押 KERNEL 代幣，為在 Kernel 平台上構建的應用提供經濟安全保障。

2）罰沒機制（Slashing Insurance）：質押的 KERNEL 代幣可用作 rsETH 被懲罰時的保險，並可獲得協議獎勵的一部分。同時也可為 Kernel 平台上可能發生的罰沒事件提供保險，並相應獲得協議獎勵分成。

3）治理權利
  • Kernel 平台治理：持有者可參與 Kernel 平台相關的所有治理決策，包括平台費用、懲罰條件等。
  • LRT 與 Gain 協議治理：持有者可透過投票參與協議治理，包括 AVS（主動驗證服務）選擇與再平衡、運營商提案、平台費用等事項。

簡而言之，KERNEL 代幣不僅是生態系統的治理核心，還能透過質押帶來安全保障收益，是整個 Kernel 與 Kelp 網絡的重要支柱。

4. KernelDAO 的融資信息


KernelDAO 於 2024 年成功完成 1,000 萬美元融資，由 Binance Labs、Laser Digital、SCB Limited 和 Hypersphere Ventures 等頂級基金機構領投。

與此同時，KernelDAO 還宣布設立一項規模達 4000 萬美元的戰略生態基金，獲得 Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures 及 Cypher Capital 等知名投資機構的支持。該基金將用於扶持超過 45 個新項目，這些項目將集成 Kernel 的再質押基礎設施，進一步拓展 KERNEL 在 BNB 生態系統中的應用場景與影響力。

5. KernelDAO 的願景


KernelDAO 生態系統旨在把握多個市場機遇，包括：

  • 面向以太坊及其他主流資產的流動性再質押服務；
  • 覆蓋 BNB Chain 等第一層區塊鏈（L1）的再質押基礎設施建設，並逐步擴展至更多鏈上生態；
  • 推動去 DeFi、CeFi 與傳統金融之間的融合，發展代幣化的 DeFi、CeDeFi 與現實世界資產（RWA）。

透過打造強大穩定的產品並持續推動創新，KernelDAO 致力於重塑 DeFi 生態格局，為所有利益相關方創造長期價值。

6. 如何在 MEXC 購買 KERNEL 代幣


如果您正在尋找一個高流動性、低手續費、支持靈活槓桿交易且交易體驗流暢、安全可靠的交易平台，MEXC 將是您的理想選擇。MEXC 將首發上線 KERNEL 代幣的現貨和合約交易，只需 3 個簡單步驟，您就可以在 MEXC 開始交易 KERNEL：

1）打開並登入 MEXC App 或官網
2）在搜尋列中輸入 KERNEL，選擇 KERNEL 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量和價格參數，完成下單。


