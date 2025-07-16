KernelDAO：再質押生態的變革者，助力 Web3 資本效率提升





MEXC 將於 2025 年 4 月 14 日首發上線 KERNEL 現貨和合約交易！KERNEL 現貨和合約具體上線時間如下：





目前 MEXC 平台已經開啟了 KERNEL 代幣的充值通道，您可以將自己手中的 KERNEL 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。 ，您可以將自己手中的 KERNEL 代幣充值到 MEXC 平台等待後續交易。

















目前，KernelDAO 已在超過 10 條不同的區塊鏈上進行部署，包括以太坊、BNB鏈、Arbitrum、Optimism 等，總鎖倉價值超過 20 億美元，這一數據還在不斷攀升。





KernelDAO 擁有三個核心產品，分別為：





Kernel：BNB Chain 上領先的再質押基礎設施，上線三個月 TVL 突破 6.6 億美元，月均增長率達 40%。

Kelp LRT：以太坊生態第二大流動性質押代幣（LRT）協議，累計接收超過 60 萬枚 ETH 質押存款。

Gain：一個代幣化的獎勵項目，旨在透過便捷地獲取最高獎勵和頂級空投，幫助用戶最大化他們的收益潛力。憑藉其用戶友好的獎勵機制，已實現 1.2 億美元的自然增長規模。





透過賦能質押者、開發者和協議，KernelDAO 致力於推動下一波再質押創新，為所有人創造參與新興技術的機會，並成為去中心化經濟安全的支柱。









KernelDAO 的代幣 KERNEL 是 Kernel、Kelp LRT 和 Gain 三大生態系統的通用治理代幣，在整個生態中起着核心且統一的作用。





KERNEL 的總發行量上限為 10 億枚，上市時初始流通供應量為 162,317,496 枚 KERNEL，占總供應量的 16.23%。





KERNEL 採用以用戶為中心的代幣分配模式，充分體現了 KernelDAO 的核心價值觀，即社區驅動的治理、可持續發展、長期生態增長和公平分配。根據官方白皮書披露，KERNEL 代幣的分配詳情為：

用戶和社區（55%） 10% 用於第一季空投，第二季和第三季分別分配 5%，35% 作為社區獎勵逐步解鎖。 團隊（20%） 設有 30 個月的歸屬期，啟動時無代幣分配。 私人銷售（20%） —— 生態基金（5%） ——













KERNEL 代幣將在 Kernel 和 Kelp 生態系統的多個產品中發揮重要作用。以下是 KERNEL 的主要用途：





1）Kernel 共享安全機制：用戶可以質押 KERNEL 代幣，為在 Kernel 平台上構建的應用提供經濟安全保障。





2）罰沒機制（Slashing Insurance）：質押的 KERNEL 代幣可用作 rsETH 被懲罰時的保險，並可獲得協議獎勵的一部分。同時也可為 Kernel 平台上可能發生的罰沒事件提供保險，並相應獲得協議獎勵分成。





3）治理權利：

Kernel 平台治理：持有者可參與 Kernel 平台相關的所有治理決策，包括平台費用、懲罰條件等。

LRT 與 Gain 協議治理：持有者可透過投票參與協議治理，包括 AVS（主動驗證服務）選擇與再平衡、運營商提案、平台費用等事項。





簡而言之，KERNEL 代幣不僅是生態系統的治理核心，還能透過質押帶來安全保障收益，是整個 Kernel 與 Kelp 網絡的重要支柱。









KernelDAO 於 2024 年成功完成 1,000 萬美元融資，由 Binance Labs、Laser Digital、SCB Limited 和 Hypersphere Ventures 等頂級基金機構領投。





與此同時，KernelDAO 還宣布設立一項規模達 4000 萬美元的戰略生態基金，獲得 Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures 及 Cypher Capital 等知名投資機構的支持。該基金將用於扶持超過 45 個新項目，這些項目將集成 Kernel 的再質押基礎設施，進一步拓展 KERNEL 在 BNB 生態系統中的應用場景與影響力。









KernelDAO 生態系統旨在把握多個市場機遇，包括：





面向以太坊及其他主流資產的流動性再質押服務；

覆蓋 BNB Chain 等第一層區塊鏈（L1）的再質押基礎設施建設，並逐步擴展至更多鏈上生態；

推動去 DeFi、CeFi 與傳統金融之間的融合，發展代幣化的 DeFi、CeDeFi 與現實世界資產（RWA）。





透過打造強大穩定的產品並持續推動創新，KernelDAO 致力於重塑 DeFi 生態格局，為所有利益相關方創造長期價值。









如果您正在尋找一個高流動性、低手續費、支持靈活槓桿交易且交易體驗流暢、安全可靠的交易平台，MEXC 將是您的理想選擇。MEXC 將首發上線 KERNEL 代幣的現貨和合約交易，只需 3 個簡單步驟，您就可以在 MEXC 開始交易 KERNEL：





1）打開並登入 MEXC App 或 官網

3）選擇下單方式，輸入數量和價格參數，完成下單。







