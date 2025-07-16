從公平啟動到漸進減產：Kaspa 的經濟模型解析













Kaspa 代幣 *URLS-KAS_USDT * 總供應量為 287 億枚，並採用逐步減產的機制控制發行速度。與比特幣的四年減半不同，Kaspa 的減產採用了每月平滑遞減的方式，每月按 (1/2)^(1/12) （約8.33%）的速率減產，區塊獎勵每年減少一半。這種設計既保持了減產帶來的稀缺性，又避免了大幅度減產可能對市場造成的衝擊。









Kaspa 於 2021 年 11 月啟動，沒有預挖、無預售和私募分配。所有代幣均透過挖礦獲得，這確保了代幣分配的公平性和透明性。早期的挖礦主要使用 CPU 進行，後來社群成員開發了 GPU 挖礦軟體，使得更多用戶能夠參與進來。









Kaspa 的 blockDAG 架構支援亞秒級的區塊生成，這種快速出塊減少了挖礦獎勵的波動性，提高了單機挖礦的可行性。即使是低算力礦工，也可以透過獨立挖礦獲得穩定的收益，而不必依賴大型礦池。這種機制降低了礦池集中化的風險，增強了挖礦的去中心化。









CPU 挖礦：在主網啟動的第一個月，挖礦主要透過 CPU 進行，這為早期社群用戶提供了參與機會。

GPU 挖礦：2021 年 12 月，社群成員發布了第一個 GPU 挖礦軟體，使挖礦效率顯著提高。

FPGA 挖礦：FPGA 礦機逐漸被引入，進一步提升了挖礦算力。

ASIC 挖礦：2023 年 4 月，ASIC 時代開啟，IceRiver 公司推出了專門針對 Kaspa 的 ASIC 礦機。









Kaspa 的代幣 KAS 分配完全依賴於挖礦，避免了預售或私募帶來的集中化問題。每一位礦工都有平等的機會獲得代幣，這種公平分配的機制增強了社群的凝聚力和信任感。同時，逐步減產的發行模式確保了代幣的長期價值。









KAS 不僅是支付工具，也是生態系統中的激勵機制。礦工透過挖礦獲得 KAS 代幣獎勵，用戶可以使用 KAS 代幣進行交易或支付網路費用。隨着生態系統的擴充，Kaspa 的代幣有望被用於更多場景，例如智慧合約和 DeFi 。









1）開啟並登入 MEXC App 或 官網

2）在搜尋列中搜尋 KAS 代幣名稱，選擇 KAS 的 現貨 合約 交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。







Kaspa 的代幣經濟模型以公平性和可持續性為核心，既繼承了比特幣的設計理念，又透過創新的發行機制和挖礦方式實現了去中心化和廣泛參與。Kaspa 的代幣設計不僅為其生態系統提供了堅實的基礎，也為區塊鏈技術的發展提供了寶貴的經驗和參考。



