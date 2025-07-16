KAITO AI：打造加密貨幣領域的智能資訊平台









在加密貨幣市場快速發展的背景下，資訊的碎片化成為投資者面臨的一大挑戰。為了應對這一問題，由前 Citadel 量化交易員胡宇創立的 KAITO AI 平台應運而生。該平台利用人工智慧技術，整合來自 Twitter、Discord、治理論壇等多個來源的資訊，為投資者提供全面、即時且可操作的見解，被譽為「加密貨幣領域的 Google + Bloomberg 終端」。









為了進一步擴展社區並激勵用戶參與，KAITO AI 推出了名為「Yap」的積分計劃。用戶可以通過提升認知、創作高質量內容以及與其他用戶互動來賺取 Yap 積分。根據官方公告，平台將向前 1,000 名用戶空投總價值達 150 ETH 的獎勵，進一步激發社區活力。





除了代幣激勵，KAITO AI 還推出了創世 NFT 系列。這些 NFT 不僅具有收藏價值，還可能在未來的代幣分配中為持有者帶來額外的經濟收益，進一步增強了平台生態系統的吸引力。









KAITO 代幣不僅是平台內部的交易媒介，還允許持有者影響 InfoFi 生態中資訊的流動方式。其中，Kaito Connect 是一個重要應用，用戶可用 Yap 積分為專案投票，得票最高的專案將登上 Kaito Mindshare 儀表板。雖然早期曾出現專案以賄賂 Yap 持有者換取選票的現象，但隨著投票週期縮短，這種做法已逐漸減少。優質專案在獲得曝光後，自然能吸引更多關注。





Yap 本質上是對注意力的代幣化，用於衡量創作者的影響力。使用者可透過 Yap 發掘優質資訊來源，而品牌則能鎖定具有真實影響力的創作者。平台將衡量 Yap 的影響力基於三大指標：





主題相關內容的發佈量 ：專注於相關主題的內容數量。

聲譽加權的互動 ：與「Inner Circle Yapper」互動可獲得更高分數。

內容質量：原創性與深度是獲取高分的關鍵。









作為平台生態系統的重要組成部分，KAITO AI 即將推出其原生代幣——KAITO。這一代幣將作為其信息金融（InfoFi）網絡的基礎構建模塊，總供應量為 10 億枚，其中 KAITO 代幣總供應量中約有 54% 是分配給社區的包括生態系統成長、初始社區申領和未來的社區激勵。





KAITO 代幣的用途包括治理、質押以及作為平台服務的支付方式。此外，代幣合約已經部署在以太坊的 Layer 2 解決方案 Base 區塊鏈上，提升了交易速度並降低了成本。





KAITO AI 自成立以來，獲得了多家知名風險投資機構的支持，包括 Dragonfly、Mirana、Folius Ventures 等，目前已完成兩輪重要融資：





2023年2月：KAITO AI 在 4,000 萬美元市場估值下，募集 530 萬美元資金，由 Dragonfly 領投。

2023年6月：KAITO AI 籌集了 550 萬美元，其市場估值飆升至 8,750 萬美元。







