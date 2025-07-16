KAI Battle of Three Kingdoms（以下簡稱 KAI Battle ）是一款基於 SEGA 經典 IP《三國志大戰》開發的策略自動戰鬥卡牌遊戲，致力於為玩家帶來全新的三國策略對戰體驗。 1.KAI Battle 的項目背景 Battle of Three Kingdoms 是 Double Jump Tokyo 與 SEGA 共同開發的一款區塊鏈戰略卡牌遊戲。它正式取得 SEKAI Battle of Three Kingdoms（以下簡稱 KAI Battle ）是一款基於 SEGA 經典 IP《三國志大戰》開發的策略自動戰鬥卡牌遊戲，致力於為玩家帶來全新的三國策略對戰體驗。 1.KAI Battle 的項目背景 Battle of Three Kingdoms 是 Double Jump Tokyo 與 SEGA 共同開發的一款區塊鏈戰略卡牌遊戲。它正式取得 SE
新手學院/熱幣專區/項目介紹/KAI Batt...塊鏈的創新融合

KAI Battle of Three Kingdoms：三國策略卡牌與區塊鏈的創新融合

2025年7月16日MEXC
0m
#初階
Story
IP$3.626-9.66%
Jump Tom
JUMP$0.000000000385-11.49%
NFT
NFT$0.0000004031+0.57%
RWAX
APP$0.0009201+16.64%

KAI Battle of Three Kingdoms（以下簡稱 KAI Battle ）是一款基於 SEGA 經典 IP《三國志大戰》開發的策略自動戰鬥卡牌遊戲，致力於為玩家帶來全新的三國策略對戰體驗。

1.KAI Battle 的項目背景


Battle of Three Kingdoms 是 Double Jump Tokyo 與 SEGA 共同開發的一款區塊鏈戰略卡牌遊戲。它正式取得 SEGA 街機經典 IP《三國志大戰》（2005 年首發）的授權，改編為 PC、iOS、Android 多端平台的遊戲。

2.KAI Battle 的三大創新


2.1 街機策略融合 Web3：易學難精


遊戲保留了《三國志大戰》的核心玩法——三輪自動對戰，強調「腦力對抗」。玩家無需複雜操控，只需做好武將選擇、編隊部署與策略佈局。戰鬥階段自動運行，勝負關鍵在於前期的策略決策，深度思考成為獲勝的關鍵因素。

2.2「登用系統」革新 TCG 體驗


傳統卡牌遊戲常因卡牌稀有度導致遊戲失衡，而 KAI Battle 的「登用系統」透過招募機制，讓策略成為優先考量，而非單純追求高品質卡牌。這使得遊戲回歸智慧競技本質，新手玩家也能憑藉洞察與佈局贏得勝利。

2.3 普通卡 + NFT 卡雙軌發展


遊戲中的卡片分為普通武將卡和覺醒武將卡（Awakened Warlords）。普通武將卡透過常規遊玩獲得，無 NFT 屬性，所有玩家均可參與；覺醒武將卡為限量 NFT，擁有級別提升、稀有插畫及獨特技能，兼具收藏價值與遊戲功能。

3.KAI Battle 的四大特色


3.1 核心玩法模塊


  • 初始編組：玩家先佈置消耗合計為 4 的初始武將地圖，穩定起手
  • 招募階段：每輪可招募多種兵種，如騎、弓、步、車，使戰局更具變化。
  • 自動戰鬥：戰鬥階段無需手動操作，透過前端策略安排決定攻守優劣。
  • 三輪競賽：戰鬥分開局、中盤、終盤階段，每階段都可招募或佈陣，最終以攻下對方城池為勝。

3.2 NFT 系統與市場


「Awakened Warlords」卡牌作為 NFT 可自由交易，並支援市場買賣。同時，玩家可出售升階卡或透過交易獲利，形成「資產映射遊戲價值」的 Web3 經濟體系。

3.3 社群競技生態


遊戲積極引入多元社群驅動玩法，包括公會或聯盟間的 GvG 對抗模式、玩家自主舉辦的錦標賽以及官方贊助的頂級賽事活動。玩家參與比賽有機會獲得空投的積分或代幣獎勵，共同推動社群建設與發展。

3.4 Oasys 鏈與平台支援


該項目依託專為遊戲生態打造的區塊鏈平台 Oasys，具備高 TPS 和低 gas fee 的顯著優勢，能為用戶提供流暢且經濟的操作體驗。

4.什麼是 $SGC ？


4.1 $SGC 基本概況


KAI Battle 引入了 $SGC 作為遊戲內的經濟體系核心。$SGC 是基於 Oasys 區塊鏈發行的加密貨幣，玩家可以透過參與遊戲、完成任務、贏得比賽等方式獲得 $SGC 獎勵。同時，$SGC 還可以用於購買遊戲內的數位資產、參與拍賣、兌換實物獎品等。

4.2 $SGC 獲得途徑


玩家可透過以下方式獲得 SGC：

  • 排行榜排名獎勵
  • GvG 獲勝獎勵
  • 參與官方/社群賽事
  • 質押代幣獲得權益分紅

4.3 $SGC 消耗機制


  • 購買「覺醒卡包」以獲得 NFT 卡
  • 解鎖錦標賽、終局玩法等
  • 支付社群組織賽事報名費

5.如何在 MEXC 購買 $SGC？


KAI Battle of Three Kingdoms 作為一款基於 SEGA 經典 IP 開發的策略自動戰鬥卡牌遊戲，不僅繼承了原作的核心魅力，還融入了區塊鏈技術的創新元素。透過精美的武將卡片設計、豐富的策略玩法、公平的競技環境和活躍的社群生態，KAI Battle 為玩家提供了一個全新的三國策略對戰體驗。同時，遊戲內的 $SGC 代幣經濟體系也為玩家提供了額外的收益渠道和價值增長空間。

目前，MEXC 平台已上線 $SGC ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 SGC 代幣名稱，選擇 SGC 的現貨交易或者合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

掌握合約交易頁面常用輔助功能，讓您的合約交易更加得心應手

在加密貨幣市場中，合約交易因其高槓桿、雙向操作等特點，已成為許多投資人提升資金利用率、掌握市場機會的重要工具。為了幫助用戶更有效率地操作，MEXC 合約交易頁面不僅提供了基礎的下單功能，還配備了多種實用的輔助功能，涵蓋倉位模式、通知提醒、快速操作及資料展示等。本文將帶您全面了解這些常用功能，幫助您在交易中更得心應手。1. 為什麼要了解合約交易頁面輔助功能？在現貨交易中，投資者只能先買入再擇機賣出；

合約爆倉相關常見問題專題匯總

合約爆倉相關常見問題專題匯總

1. 什麼是強平？強平，即強制平倉，或稱為爆倉，是指當平台自動關閉用戶的倉位時發生的情況。在 MEXC 平台上，保證金率是衡量用戶倉位風險情況，是用戶資產風險的指標。當保證金率達到或超過 100% 時，系統將強制平倉用戶的倉位。建議用戶密切關注其保證金率的變化，以避免被強平。2. 什麼觸發了 MEXC 的強平？MEXC 採用合理價格作為強平的觸發標準。當合理價格達到強平價格時，強平機制將被觸發。採

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金