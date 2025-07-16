KAI Battle of Three Kingdoms：三國策略卡牌與區塊鏈的創新融合









Battle of Three Kingdoms 是 Double Jump Tokyo 與 SEGA 共同開發的一款區塊鏈戰略卡牌遊戲。它正式取得 SEGA 街機經典 IP《三國志大戰》（2005 年首發）的授權，改編為 PC、iOS、Android 多端平台的遊戲。













遊戲保留了《三國志大戰》的核心玩法——三輪自動對戰，強調「腦力對抗」。玩家無需複雜操控，只需做好武將選擇、編隊部署與策略佈局。戰鬥階段自動運行，勝負關鍵在於前期的策略決策，深度思考成為獲勝的關鍵因素。









傳統卡牌遊戲常因卡牌稀有度導致遊戲失衡，而 KAI Battle 的「登用系統」透過招募機制，讓策略成為優先考量，而非單純追求高品質卡牌。這使得遊戲回歸智慧競技本質，新手玩家也能憑藉洞察與佈局贏得勝利。









遊戲中的卡片分為普通武將卡和覺醒武將卡（Awakened Warlords）。普通武將卡透過常規遊玩獲得，無 NFT 屬性，所有玩家均可參與；覺醒武將卡為限量 NFT，擁有級別提升、稀有插畫及獨特技能，兼具收藏價值與遊戲功能。













初始編組 ：玩家先佈置消耗合計為 4 的初始武將地圖，穩定起手

招募階段 ：每輪可招募多種兵種，如騎、弓、步、車，使戰局更具變化。

自動戰鬥 ：戰鬥階段無需手動操作，透過前端策略安排決定攻守優劣。

三輪競賽：戰鬥分開局、中盤、終盤階段，每階段都可招募或佈陣，最終以攻下對方城池為勝。









「Awakened Warlords」卡牌作為 NFT 可自由交易，並支援市場買賣。同時，玩家可出售升階卡或透過交易獲利，形成「資產映射遊戲價值」的 Web3 經濟體系。









遊戲積極引入多元社群驅動玩法，包括公會或聯盟間的 GvG 對抗模式、玩家自主舉辦的錦標賽以及官方贊助的頂級賽事活動。玩家參與比賽有機會獲得空投的積分或代幣獎勵，共同推動社群建設與發展。









該項目依託專為遊戲生態打造的區塊鏈平台 Oasys，具備高 TPS 和低 gas fee 的顯著優勢，能為用戶提供流暢且經濟的操作體驗。













KAI Battle 引入了 $SGC 作為遊戲內的經濟體系核心。$SGC 是基於 Oasys 區塊鏈發行的加密貨幣，玩家可以透過參與遊戲、完成任務、贏得比賽等方式獲得 $SGC 獎勵。同時，$SGC 還可以用於購買遊戲內的數位資產、參與拍賣、兌換實物獎品等。









玩家可透過以下方式獲得 SGC：





排行榜排名獎勵

GvG 獲勝獎勵

參與官方/社群賽事

質押代幣獲得權益分紅









購買「覺醒卡包」以獲得 NFT 卡

解鎖錦標賽、終局玩法等

支付社群組織賽事報名費









KAI Battle of Three Kingdoms 作為一款基於 SEGA 經典 IP 開發的策略自動戰鬥卡牌遊戲，不僅繼承了原作的核心魅力，還融入了區塊鏈技術的創新元素。透過精美的武將卡片設計、豐富的策略玩法、公平的競技環境和活躍的社群生態，KAI Battle 為玩家提供了一個全新的三國策略對戰體驗。同時，遊戲內的 $SGC 代幣經濟體系也為玩家提供了額外的收益渠道和價值增長空間。





