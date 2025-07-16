6月MX專區活動數據表現





經過一整個月的回落調整後，MX 在 6 月底再次突破 4 美元，最高達到 4.61 美元。雖然整體行情都在緩慢下跌，MX 經受住市場的考驗，站穩 4 美元的價格，給持有者增添不少信心。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 6 月，MEXC 平臺一共開展了 200 場陽光普照空投活動。空投活動共發放價值超 1059 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 50%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 6 月所有的場陽光普照空投獎勵中，前 7 的代幣漲幅均超過了 100%，其中 SOLLY 代幣以 320.13% 的漲幅位居榜首，而代幣 PEIPEI 以 239.85% 排在本月漲幅第二，尾隨其後的是代幣 BEBE，漲幅達到 236.10%。前三的漲幅均超過 200%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自6月30日數據） SOLLY 2024/6/29 320.13% PEIPEI 2024/6/15 239.85% BEBE 2024/6/3 236.10% QDFI 2024/6/24 181.10% UB 2024/6/8 151.90% DICK 2024/6/26 111.40% GPU 2024/6/22 106.00%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。



