六月全球加密監管新格局：美國立法與亞洲新政齊發力

本月，加密產業迎來了全球監管框架的深度重塑。從穩定幣入法到監管沙盒，從全面合法化到無緩衝監管清退，多個國家紛紛推出具有標誌性的新政，為加密資產的發展路徑與合規經營帶來結構性變化。本文整理越南、美國、馬來西亞與新加坡四國的最新動態，呈現當下全球加密監管的變革脈絡。

1.美國：穩定幣監管架構首次立法，市場「錨」走向清晰


6 月 17 日，美國參議院以 68:30高票通過《穩定幣監管框架法案》（GENIUS Act），這是美國聯邦首次對錨定美元的加密資產制定全面監管法規。

法案關鍵點：


  • 要求發行者必須持有高流動性資產（如美元、短期國債）；
  • 需每月揭露儲備構成，確保 1:1 兌付能力；
  • 建立註冊制度，確立發行資質審查標準。

法案目前正送交眾議院審議，後續將由總統簽署生效。

GENIUS Act 為美國境內穩定幣發行確立法律基礎，意味著穩定幣將逐步納入聯邦金融體系的「合規圈」，並對 TetherCircle 等巨頭構成深遠影響。

2.越南：立法確權，加密資產正式「轉正」


6 月 14 日，越南國會通過《數位科技產業法》，首次明確將數位資產納入國家監管體系，法案將於 2026 年 1 月 1 日正式生效。

法案關鍵點：


  • 數位資產被劃分為「虛擬資產」與「加密資產」兩類；
  • 不包括證券、法幣或其他金融衍生性商品；
  • 將制定分類標準、許可機制與審慎監理規則；
  • 引入符合 FATF 標準的反洗錢與網路安全要求。

此外，該法案還包含對人工智慧、半導體和數位基礎設施的系統性激勵政策，試圖將越南打造為區域科技新高地。

此次立法為越南數位金融正名，也顯示其邁向數位主權與監管現代化的決心，可望成為東南亞首個實現加密資產立法閉環的國家。

3.馬來西亞：推出監管沙盒，測試林吉特穩定幣與可程式支付


在 6 月中旬舉行的 Sasana 研討會上，馬來西亞總理安華·易卜拉欣宣布啟動數位資產創新中心（Digital Asset Innovation Hub），該中心將作為監管沙盒，為新技術試驗提供受控環境。

沙盒試辦方向：


  • 林吉特（MYR）支持的穩定幣；
  • 可編程支付場景探索；
  • 支持供應鏈金融與資產代幣化。

馬來西亞總理將該中心稱為「數位經濟的新篇章」，強調政府將在基礎設施、政策與人才方面協同推進，力爭躋身區域金融科技中心。不同於趨嚴的監管趨勢，馬來西亞採取更具包容性的創新路徑——透過監管沙盒機制降低准入門檻，在可控環境中推動技術和模式的試驗。這項策略有望吸引更多東南亞 Web3 項目選擇在此孵化與落地，加速本地數位資產生態發展。

4.新加坡：監管「避風港」變成「高門檻」，全球項目被迫「流浪」


曾經被視為亞洲加密創新避風港的新加坡，近期以迅雷不及掩耳之勢完成政策轉向。新加坡金融管理局（MAS）在 6 月發布強硬新規，旨在打擊「監管套利」與「殼公司」亂象，防止本地公司透過新加坡身分向海外提供無監管服務，並與 FATF 框架接軌，強化反洗錢（AML）與反恐融資（CFT）防線：

新規要點：



此外，MAS 去年已要求持牌平台徹底隔離用戶資產，並禁止散戶參與代幣質押，監管態度持續趨嚴。

MAS 的新規並非倉促之舉，而是其多年監管路線演進的「驗收時刻」。合規者強者恆強，未持牌者則需重新尋找落腳點。產業將加速向規範化、集中化方向演進。新規不只影響機構，一般從業人員亦深陷不確定。部分員工的工作簽證與永久居民申請被迫中止，政策調整背後是具體個體的人生轉折，產業人才或出現局部流失。

5.結語：加密世界進入「監管多極化」階段


從越南立法認可，到美國穩定幣法案獲批，從馬來西亞扶持創新到新加坡壓實監管，全球加密政策正呈現出明顯的「多極化」趨勢：

國家/地區
政策進展
監管關鍵字
越南
加密資產入法
分類監管、反洗錢、合規確權
美國
參議院通過穩定幣立法
儲備要求、透明揭露、聯邦框架
馬來西亞
沙盒機制正式啟用
本幣穩定幣、可程式支付、技術試驗
新加坡
無緩衝監理清退
持牌門檻、封堵套利、區域重構

  • 制度明朗化成為新吸引力：越南、馬來西亞等新興市場透過立法、試驗機制吸引技術創新落實。
  • 強監理催生新格局：新加坡轉向強監管，促使資本、人才流向政策更友善的香港、杜拜、日本。
  • 穩定幣成為合規焦點：無論美國立法或亞洲市場測試，本幣或美元穩定幣均被納入系統性監管架構。

對加密產業而言，這是機遇與挑戰並存的轉捩點。監管正在重塑全球項目的遷移路徑、資金流向與合規成本。未來，項目方如何在多個法域中靈活應對，將成為生存與發展的關鍵。

