六月全球加密監管新格局：美國立法與亞洲新政齊發力

本月，加密產業迎來了全球監管框架的深度重塑。從穩定幣入法到監管沙盒，從全面合法化到無緩衝監管清退，多個國家紛紛推出具有標誌性的新政，為加密資產的發展路徑與合規經營帶來結構性變化。本文整理越南、美國、馬來西亞與新加坡四國的最新動態，呈現當下全球加密監管的變革脈絡。









《穩定幣監管框架法案》（GENIUS Act） 6 月 17 日，美國參議院以 68:30高票通過，這是美國聯邦首次對錨定美元的加密資產制定全面監管法規。









要求發行者必須持有高流動性資產（如美元、短期國債）；

需每月揭露儲備構成，確保 1:1 兌付能力；

建立註冊制度，確立發行資質審查標準。





法案目前正送交眾議院審議，後續將由總統簽署生效。













6 月 14 日，越南國會通過《數位科技產業法》，首次明確將數位資產納入國家監管體系，法案將於 2026 年 1 月 1 日正式生效。

















此次立法為越南數位金融正名，也顯示其邁向數位主權與監管現代化的決心，可望成為東南亞首個實現加密資產立法閉環的國家。









在 6 月中旬舉行的 Sasana 研討會上，馬來西亞總理安華·易卜拉欣宣布啟動數位資產創新中心（Digital Asset Innovation Hub），該中心將作為監管沙盒，為新技術試驗提供受控環境。









林吉特（MYR）支持的穩定幣；

可編程支付場景探索；

支持供應鏈金融與資產代幣化。





馬來西亞總理將該中心稱為「數位經濟的新篇章」，強調政府將在基礎設施、政策與人才方面協同推進，力爭躋身區域金融科技中心。不同於趨嚴的監管趨勢，馬來西亞採取更具包容性的創新路徑——透過監管沙盒機制降低准入門檻，在可控環境中推動技術和模式的試驗。這項策略有望吸引更多東南亞 Web3 項目選擇在此孵化與落地，加速本地數位資產生態發展。









曾經被視為亞洲加密創新避風港的新加坡，近期以迅雷不及掩耳之勢完成政策轉向。新加坡金融管理局（MAS）在 6 月發布強硬新規，旨在打擊「監管套利」與「殼公司」亂象，防止本地公司透過新加坡身分向海外提供無監管服務，並與 FATF 框架接軌，強化反洗錢（AML）與反恐融資（CFT）防線：









所有未獲得 DTSP（數位代幣服務提供者）執照的企業，必須在 6 月 30 日前停止對海外客戶提供服務；

無任何過渡期，違規將面臨最高 25 萬新元罰款+三年監禁；

《金融服務與市場法》（Financial Services and Markets Act, FSM Act） 法規依據為第 137 條。





此外，MAS 去年已要求持牌平台徹底隔離用戶資產，並禁止散戶參與代幣質押，監管態度持續趨嚴。





MAS 的新規並非倉促之舉，而是其多年監管路線演進的「驗收時刻」。合規者強者恆強，未持牌者則需重新尋找落腳點。產業將加速向規範化、集中化方向演進。新規不只影響機構，一般從業人員亦深陷不確定。部分員工的工作簽證與永久居民申請被迫中止，政策調整背後是具體個體的人生轉折，產業人才或出現局部流失。









從越南立法認可，到美國穩定幣法案獲批，從馬來西亞扶持創新到新加坡壓實監管，全球加密政策正呈現出明顯的「多極化」趨勢：





國家/地區 政策進展 監管關鍵字 越南 加密資產入法 分類監管、反洗錢、合規確權 美國 參議院通過穩定幣立法 儲備要求、透明揭露、聯邦框架 馬來西亞 沙盒機制正式啟用 本幣穩定幣、可程式支付、技術試驗 新加坡 無緩衝監理清退 持牌門檻、封堵套利、區域重構





制度明朗化成為新吸引力 ：越南、馬來西亞等新興市場透過立法、試驗機制吸引技術創新落實。

強監理催生新格局 ：新加坡轉向強監管，促使資本、人才流向政策更友善的香港、杜拜、日本。

穩定幣成為合規焦點：無論美國立法或亞洲市場測試，本幣或美元穩定幣均被納入系統性監管架構。





對加密產業而言，這是機遇與挑戰並存的轉捩點。監管正在重塑全球項目的遷移路徑、資金流向與合規成本。未來，項目方如何在多個法域中靈活應對，將成為生存與發展的關鍵。



