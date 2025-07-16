7 月份，受到以太坊現貨 ETF 正式上市交易、美國總統候選人特朗普不斷發表利好演講等影響，整個加密市場呈現出利好趨勢，大盤市值也在緩慢上升。 MX 代幣價格在 7 月份維持在 4 美元的價位上下波動。同時 MEXC 公布了第二季度 MX 銷毀數據，共計銷毀 2,232,000 枚 MX。這一舉措進一步穩定了 MX 的市場價格，為持有者增添信心。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還7 月份，受到以太坊現貨 ETF 正式上市交易、美國總統候選人特朗普不斷發表利好演講等影響，整個加密市場呈現出利好趨勢，大盤市值也在緩慢上升。 MX 代幣價格在 7 月份維持在 4 美元的價位上下波動。同時 MEXC 公布了第二季度 MX 銷毀數據，共計銷毀 2,232,000 枚 MX。這一舉措進一步穩定了 MX 的市場價格，為持有者增添信心。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還
新手學院/MX專區/收益活動/7月MX專區活動數據表現

7月MX專區活動數據表現

2025年7月16日MEXC
0m
#熱門活動#MX
MX Token
MX$2.187+1.77%
PIVX
PIVX$0.2511-9.18%
NEIRO ETH
NEIROETH$0.003355-4.22%
BLOCKLORDS
LRDS$0.0696-3.73%
Synternet
SYNT$0.00718+5.89%

7 月份，受到以太坊現貨 ETF 正式上市交易、美國總統候選人特朗普不斷發表利好演講等影響，整個加密市場呈現出利好趨勢，大盤市值也在緩慢上升。

MX 代幣價格在 7 月份維持在 4 美元的價位上下波動。同時 MEXC 公布了第二季度 MX 銷毀數據，共計銷毀 2,232,000 枚 MX。這一舉措進一步穩定了 MX 的市場價格，為持有者增添信心。持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《MX 持有者的三大權益》進行了解。

1. 7月 MX 專區活動數據表現


2024 年 7 月，MEXC 平臺一共開展了 175 場空投活動。空投活動共發放價值超 1000 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 50%。

根據 MEXC 平臺數據統計，在 7 月份的空投活動中，前 3 的代幣漲幅均超過了 360%，其中漲幅最高的 MSI 代幣漲幅高達 796%，代幣 ZCD 緊隨其後，漲幅高達 587%。而在前 10 漲幅代幣排名中，漲幅最低的 TIME 代幣也有 64% 的漲幅，收益回報表現良好。更多代幣漲幅詳細信息，您可以通過下面表格進行了解。

2024 年 7 月優質代幣前 10 名

項目名稱
空投時間
（投入MX時間）
價格上漲率
（取自8月5日數據）
MSI
2024/7/7
796%
ZCD
2024/7/25
587%
CATDOG
2024/7/27
366%
WIHF
2024/7/1
102%
PIVX
2024/7/3
85%
NEIROETH
2024/7/31
83%
HPO
2024/7/25
83%
LRDS
2024/7/24
73%
SYNT
2024/7/10
73%
TIME
2024/7/29
64%

2. 如何參與空投代幣活動


Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。

打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。


3. 如何購買MX


如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《一分鐘購買 MX》，按照教程步驟進行購買。

持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受合约交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。除此之外，MEXC 平臺現貨交易擁有行業最低手續費率，無論您是吃單方還是掛單方，均是 0 費率。

MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、上幣速度快的特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心交易的交易平臺。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指

陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！

陽光普照和Launchpool活動係數規則改版升級！

陽光普照和 Launchpool 活動是 MX 持有者專屬免費空投活動。為了激勵 MX Holder 積極參與活動，增加更多活動獎勵，MEXC 對陽光普照和 Launchpool 活動的等級獎勵係數規則進行調整，調整如下：調整前：活動中投入的 MX 越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。調整後：活動中邀請有效用戶數量越多，對應投入係數則越高，瓜分的獎勵越多。邀請不同數量有效用戶，對應的等級和係

陽光普照常見問題

陽光普照常見問題

1. 什麼是陽光普照？Kickstarter 活動是在項目啟動前階段發起的一項活動，用戶可以在 MEXC 上投票支持他們最喜歡的項目，然後 MEXC 會將其代幣空投給所有成功投票的用戶。本次活動旨在甄選優質項目，同時為 MEXC 用戶帶來空投收益。 2. 如何參與並提升獎勵？步驟 1：取得參與資格要獲得資格，您的帳戶必須完成至少一筆合約交易（金額和幣對不限），並且在活動開始當天 00:00（UTC

11月MX專區活動數據表現

11月MX專區活動數據表現

2024 年 11 月，美國大選落幕，特朗普成功當選下一屆總統。受大選結果影響，加密貨幣市場迅速反彈，BTC 價格屢創新高，一度突破 9.9 萬美元，逼近 10 萬美元大關。市場對加密貨幣的投資熱情隨之高漲，掀起新一輪投資熱潮。與此同時，MEXC 推出了多輪免費空投活動，不僅為用戶帶來豐厚獎勵，還推動了多個代幣的顯著上漲，成為市場關注的焦點。MEXC 平台免費空投活動，是 MX 持有者的專屬活動。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金