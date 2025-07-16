7月MX專區活動數據表現





7 月份，受到以太坊現貨 ETF 正式上市交易、美國總統候選人特朗普不斷發表利好演講等影響，整個加密市場呈現出利好趨勢，大盤市值也在緩慢上升。













2024 年 7 月，MEXC 平臺一共開展了 175 場空投活動。空投活動共發放價值超 1000 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 50%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 7 月份的空投活動中，前 3 的代幣漲幅均超過了 360%，其中漲幅最高的 MSI 代幣漲幅高達 796%，代幣 ZCD 緊隨其後，漲幅高達 587%。而在前 10 漲幅代幣排名中，漲幅最低的 TIME 代幣也有 64% 的漲幅，收益回報表現良好。更多代幣漲幅詳細信息，您可以通過下面表格進行了解。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自8月5日數據） MSI 2024/7/7 796% ZCD 2024/7/25 587% CATDOG 2024/7/27 366% WIHF 2024/7/1 102% PIVX 2024/7/3 85% NEIROETH 2024/7/31 83% HPO 2024/7/25 83% LRDS 2024/7/24 73% SYNT 2024/7/10 73% TIME 2024/7/29 64%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受合约交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，將 MX 轉入合約賬戶，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。除此之外，MEXC 平臺現貨交易擁有行業最低手續費率，無論您是吃單方還是掛單方，均是 0 費率。





MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、上幣速度快的特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心交易的交易平臺。



