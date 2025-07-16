摩根大通加密戰略新階段：從封閉試驗走向鏈上開放

隨着區塊鏈技術不斷成熟，全球金融體系正加速向鏈上遷移。傳統金融機構不再將加密資產視為邊緣事物，而是逐步將其納入主流業務體系之中。在這一進程中，摩根大通（J.P. Morgan）作為全球最大商業銀行之一，正發揮着引領者的作用。過去幾年，該行在區塊鏈基礎設施、資產代幣化、鏈上結算和機構級加密支付等多個領域持續佈局，力求在合規與創新之間找到平衡。 本月，摩根大通宣佈在 Coinbase 旗下的 Base隨着區塊鏈技術不斷成熟，全球金融體系正加速向鏈上遷移。傳統金融機構不再將加密資產視為邊緣事物，而是逐步將其納入主流業務體系之中。在這一進程中，摩根大通（J.P. Morgan）作為全球最大商業銀行之一，正發揮着引領者的作用。過去幾年，該行在區塊鏈基礎設施、資產代幣化、鏈上結算和機構級加密支付等多個領域持續佈局，力求在合規與創新之間找到平衡。 本月，摩根大通宣佈在 Coinbase 旗下的 Base
隨着區塊鏈技術不斷成熟，全球金融體系正加速向鏈上遷移。傳統金融機構不再將加密資產視為邊緣事物，而是逐步將其納入主流業務體系之中。在這一進程中，摩根大通（J.P. Morgan）作為全球最大商業銀行之一，正發揮着引領者的作用。過去幾年，該行在區塊鏈基礎設施、資產代幣化、鏈上結算和機構級加密支付等多個領域持續佈局，力求在合規與創新之間找到平衡。

本月，摩根大通宣佈在 Coinbase 旗下的 Base 公鏈上試點發行「JPMD」存款代幣，標誌其區塊鏈戰略進入新的階段：從封閉、內部可控的系統，正式邁向開放、公鏈協作的金融未來。下文將從技術部署、監管對接、跨鏈協作與產品戰略四個維度，系統解析摩根大通如何透過「JPMD」等核心動作，加速推動傳統金融與鏈上金融的深度融合。

1.JPMD 存款代幣試點：以合規形態進入鏈上體系


JPMorgan 宣佈已在 Coinbase 旗下的 Base 公鏈試點內部部署「JPMD」（JPMorgan Deposit Token）——一種與美元掛鈎的存款憑證型代幣。


  • 技術特性：JPMD 不同於穩定幣（如 USDC 或 USDT），它直接錨定於銀行存款，可能享有與傳統存款類似的法律保障與資金監管機制。
  • 試點背景：該代幣目前僅限摩根大通內部測試，服務於機構客戶及跨境支付試驗，未來或將在經過監管審批後，面向更廣泛市場開放。

JPMD 的推出意味着傳統銀行正在用自身合規體系為鏈上資金提供「正統性入口」，在技術與法律層面填補中心化與去中心化之間的空白。

2.與 SEC 展開溝通：推動資本市場上鍊框架


摩根大通高管已與美國證券交易委員會（SEC）下屬加密貨幣工作組展開會談，討論傳統資本市場如何安全、合規地遷移至鏈上。


  • 核心議題包括：證券型資產的代幣化路徑、鏈上回購市場的監管要求，以及存款代幣與穩定幣之間的界定邏輯。
  • 數字金融產品彙報：摩根大通還向 SEC 展示其「數字融資平台」在回購、債券發行等方面的鏈上應用進展。

摩根大通與 SEC 加密貨幣工作組舉行的數字資產討論議程。來源：SEC

這場高層對話不僅反映監管機構對鏈上資本市場的逐步接納，也說明摩根大通正積極參與規則制定過程，謀求「可監管的鏈上市場」。

3.跨鏈 DvP 試驗落地：與 Chainlink、Ondo 實現原子結算


摩根大通旗下區塊鏈平台 Kinexys（原 Onyx）與 Chainlink、Ondo Finance 合作，成功完成首筆跨鏈 DvP（交割對付款）結算試驗。

  • 試驗方式：在 Ondo 的測試網絡上發行的美債代幣（OUSG）透過 Chainlink 的跨鏈通訊協議，與 Kinexys 網絡上的結算代幣同步完成「原子交割」。
  • 技術突破：實現多鏈同步結算與原子性（Atomicity），為未來鏈上資產在不同鏈間的安全流轉奠定技術基礎。

此舉標誌着傳統金融機構正逐步參與並主導「鏈間互操作性」標準的建設，擺脫原本鏈上金融割裂、孤島化的問題。

4.商標註冊與戰略整合：打造加密產品矩陣


據美國專利商標局（USPTO）資訊，摩根大通已申請「JPMD」相關商標，涵蓋以下應用場景：

  • 數字資產支付服務
  • 加密代幣發行與結算
  • 金融交易處理系統等場景

這表明 JPM 並非只將存款代幣視作短期試驗，而是計劃圍繞其構建完整的數字金融服務體系。品牌註冊動作通常預示着技術部署後，商業模式與市場策略的落地意圖。

5.摩根大通的鏈上金融戰略邏輯


佈局動作
戰略目標
行業意義
JPMD 存款代幣
鏈上化銀行結算
彌合穩定幣與銀行貨幣之間的監管鴻溝
SEC 溝通機制
引導合規路徑
爭取傳統金融向鏈上遷移的合法空間
跨鏈結算試驗
提升多鏈協作效率
推動 DeFi 與 TradFi 的底層融合
商標註冊
商業化產品體系成型
埋下加密金融服務平台化的伏筆

可以看出，摩根大通正以「底層試驗—監管協調—技術拓展—品牌佈局」四位一體的方式，加快加密戰略推進。其路徑從閉環系統（如 JPM Coin）逐步拓展到開放公鏈（如 Base），並藉由跨鏈技術與監管機制協調，實現傳統金融與加密世界的深度融合。

6.結語：從傳統銀行向鏈上金融基礎設施演進


摩根大通正在重塑「銀行」的技術內核與服務邊界，從封閉帳戶系統走向開放區塊鏈，從集中式記帳走向多鏈協同結算。JPMD 不僅是一個試驗性項目，更是全球銀行業擁抱 Web3 的開端信號。

隨着技術成熟與監管標準逐步統一，類似 JPMD 的鏈上存款型資產有望成為金融市場中的「新基礎貨幣」，構築傳統金融機構進入去中心化時代的橋樑。而摩根大通的先發動作，可能決定其在全球金融格局中的下一個十年地位。

