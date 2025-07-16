摩根大通加密戰略新階段：從封閉試驗走向鏈上開放

隨着區塊鏈技術不斷成熟，全球金融體系正加速向鏈上遷移。傳統金融機構不再將加密資產視為邊緣事物，而是逐步將其納入主流業務體系之中。在這一進程中，摩根大通（J.P. Morgan）作為全球最大商業銀行之一，正發揮着引領者的作用。過去幾年，該行在區塊鏈基礎設施、資產代幣化、鏈上結算和機構級加密支付等多個領域持續佈局，力求在合規與創新之間找到平衡。





本月，摩根大通宣佈在 Coinbase 旗下的 Base 公鏈上試點發行「JPMD」存款代幣，標誌其區塊鏈戰略進入新的階段：從封閉、內部可控的系統，正式邁向開放、公鏈協作的金融未來。下文將從技術部署、監管對接、跨鏈協作與產品戰略四個維度，系統解析摩根大通如何透過「JPMD」等核心動作，加速推動傳統金融與鏈上金融的深度融合。









JPMorgan 宣佈已在 Coinbase 旗下的 Base 公鏈 試點內部部署「JPMD」（JPMorgan Deposit Token）——一種與美元掛鈎的存款憑證型代幣。









技術特性 ：JPMD 不同於 ：JPMD 不同於 穩定幣 （如 USDC 或 USDT），它直接錨定於銀行存款，可能享有與傳統存款類似的法律保障與資金監管機制。

試點背景：該代幣目前僅限摩根大通內部測試，服務於機構客戶及跨境支付試驗，未來或將在經過監管審批後，面向更廣泛市場開放。





JPMD 的推出意味着傳統銀行正在用自身合規體系為鏈上資金提供「正統性入口」，在技術與法律層面填補中心化與去中心化之間的空白。









摩根大通高管已與美國證券交易委員會（SEC）下屬加密貨幣工作組展開會談，討論傳統資本市場如何安全、合規地遷移至鏈上。









核心議題包括 ：證券型資產的代幣化路徑、鏈上回購市場的監管要求，以及存款代幣與穩定幣之間的界定邏輯。

數字金融產品彙報：摩根大通還向 SEC 展示其「數字融資平台」在回購、債券發行等方面的鏈上應用進展。





摩根大通與 SEC 加密貨幣工作組舉行的數字資產討論議程。來源：SEC





這場高層對話不僅反映監管機構對鏈上資本市場的逐步接納，也說明摩根大通正積極參與規則制定過程，謀求「可監管的鏈上市場」。









摩根大通旗下區塊鏈平台 Kinexys（原 Onyx）與 Chainlink、Ondo Finance 合作，成功完成首筆跨鏈 DvP（交割對付款）結算試驗。





試驗方式 ：在 Ondo 的測試網絡上發行的美債代幣（OUSG）透過 Chainlink 的跨鏈通訊協議，與 Kinexys 網絡上的結算代幣同步完成「原子交割」。

技術突破：實現多鏈同步結算與原子性（Atomicity），為未來鏈上資產在不同鏈間的安全流轉奠定技術基礎。





此舉標誌着傳統金融機構正逐步參與並主導「鏈間互操作性」標準的建設，擺脫原本鏈上金融割裂、孤島化的問題。













數字資產支付服務

加密代幣發行與結算

金融交易處理系統等場景





這表明 JPM 並非只將存款代幣視作短期試驗，而是計劃圍繞其構建完整的數字金融服務體系。品牌註冊動作通常預示着技術部署後，商業模式與市場策略的落地意圖。









佈局動作 戰略目標 行業意義 JPMD 存款代幣 鏈上化銀行結算 彌合穩定幣與銀行貨幣之間的監管鴻溝 SEC 溝通機制 引導合規路徑 爭取傳統金融向鏈上遷移的合法空間 跨鏈結算試驗 提升多鏈協作效率 推動 DeFi 與 TradFi 的底層融合 商標註冊 商業化產品體系成型 埋下加密金融服務平台化的伏筆





可以看出，摩根大通正以「底層試驗—監管協調—技術拓展—品牌佈局」四位一體的方式，加快加密戰略推進。其路徑從閉環系統（如 JPM Coin）逐步拓展到開放公鏈（如 Base），並藉由跨鏈技術與監管機制協調，實現傳統金融與加密世界的深度融合。













隨着技術成熟與監管標準逐步統一，類似 JPMD 的鏈上存款型資產有望成為金融市場中的「新基礎貨幣」，構築傳統金融機構進入去中心化時代的橋樑。而摩根大通的先發動作，可能決定其在全球金融格局中的下一個十年地位。



