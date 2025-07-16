JELLYJELLY：漲幅驚人的現象級 Meme 幣！





Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）是一款建構於 Solana 區塊鏈的熱門 Meme 加密貨幣，以其獨特的高科技與娛樂文化融合脫穎而出。該項目背後匯聚了多位重量級人物，包括 Venmo 聯合創始人 Iqram Magdon-Ismail 以及早期投資人 Sam Lessin。Jelly-My-Jelly 有望成為連接區塊鏈與現實世界的橋梁，廣泛應用於遊戲、社交乃至實際場景中。





自上線以來，JELLYJELLY 迅速走紅，主要得益於兩個關鍵因素：其價格如過山車般劇烈波動，以及與 Jelly 應用的深度綁定。Jelly 是一款整合先進 AI 技術的視像通話錄製平台。Meme 的娛樂特性與 AI 科技的強大功能相結合，在社區中掀起了一股病毒式傳播熱潮，引發了投資狂潮和社交平台上的熱烈討論。





在眾多 Meme 代幣中，究竟是什麼讓 JELLYJELLY 脫穎而出？本文將帶你深入探索這個獨特項目背後的關鍵亮點！









JELLYJELLY 是一款由 Venmo 聯合創始人 Iqram Magdon-Ismail 和早期投資人 Sam Lessin 發起的 Meme 幣項目。兩位創辦人憑藉金融科技領域的專業背景，將區塊鏈技術引入數位娛樂領域，打造出一款兼具趣味性與實際應用價值的加密貨幣。









JELLYJELLY 不僅僅是一枚 Meme 代幣，它更是 Jelly 視訊應用生態系統的重要組成部分：

Jelly 讓用戶可以輕鬆錄製並分享影片，同時藉助 AI 實現自動生成字幕和標題的功能。

這一創新概念迅速在社區中引發強烈關注和討論。





JELLYJELLY 代幣透過 pump.fun 平台正式上線。pump.fun 平台專注於支持 Solana 鏈上的 Meme 幣項目，為 JELLYJELLY 提供了快速、透明的市場曝光，增強了投資者信任，並推動了代幣價值的增長。









JELLYJELLY 上線僅一天，憑藉來自 MEXC 等大型交易所的強大流動性，在加密市場掀起軒然大波，價格大幅上漲高達 70,000%。如此驚人的漲幅在 Meme 幣領域極為罕見，充分展現了該項目對投資者的巨大吸引力。





JELLYJELLY 市值一度從 1,800 萬美元攀升至 2.5 億美元，隨後由於技術調整出現快速回落。目前，JELLYJELLY 的價格已回落至約 0.015 美元，與高點相比出現明顯下跌。





分析人士指出，此輪劇烈波動主要源於 FOMO 情緒與激進的市場營銷策略疊加所致。這既可能是讓人一夜暴富的機會，也可能帶來嚴重虧損。因此，對於希望參與這場高風險遊戲的投資者來說，密切關注價格走勢與市場動態至關重要。









JELLYJELLY 擁有簡潔高效的代幣經濟模型，強調透明與公平，致力於為所有投資者打造健康的市場環境。





總供應量固定為 999,999,099 枚，無銷毀機制、無解鎖計劃；

所有代幣在上線初始即全部釋放，杜絕後期供應操控；

無私募、無大戶預留份額，項目方不占有任何代幣，保障市場公平。

這一發行策略有助於建立社區信任，減少因供應集中帶來的負面影響。





遵循 pump.fun 平台規則：無預售、無私募分配，有效降低價格操控風險；

所有投資者從一開始就享有平等購幣機會，體現去中心化精神。





初期價格大幅上漲，得益於強大的社區熱情與話題傳播；

從長期看，該模型有助於在波動劇烈的加密市場中實現更穩健的發展。









Jelly 是一個影片分享平台，旨在簡化視像通話的錄製與分享。藉助人工智能，Jelly 能夠自動生成字幕和標題，讓用戶無需複雜編輯即可創建專業且吸引人的內容。





JELLYJELLY 代幣可為用戶提供應用內高級功能的優先使用權。

JELLYJELLY 作為交易媒介，並激勵用戶積極參與平台活動。

隨着 Jelly 應用的發展，代幣的需求也會增加，從而在應用和代幣之間建立強大的協同關係。





隨着 Jelly 應用用戶群的擴大，JELLYJELLY 具有顯著的增長潛力。如果項目能夠成功構建強大的社區並探索 DeFi 領域，其代幣價值將進一步提升。這種模式形成了一個相互促進的循環：應用的發展推動代幣需求增長，而代幣的日益流行又進一步壯大 Jelly 生態系統，從而實現應用和代幣的可持續發展。









作為全球領先的數位資產交易平台，MEXC 憑藉在手續費低、交易速度快、熱幣種類齊全、流動性好等方面的優勢，幫助投資者在瞬息萬變的市場中迅速抓住機遇。JELLYJELLY 目前在 MEXC 平台上線 ，您可以在 MEXC 以超低費率進行代幣交易。





1）打開並登錄 MEXC App 或 官網網站

2）在搜索框中搜索 JELLYJELLY 代幣名稱，選擇 JELLYJELLY 的 現貨 合約 交易；

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。









JELLYJELLY 不僅僅是一個 Meme 代幣，它是 Solana 區塊鏈技術與實際應用場景的創新結合。在大膽的營銷策略、社區支持以及 Jelly 應用增長潛力的加持下，該項目迅速引起了市場關注。





項目透明且公平的代幣發行模式，加上高效的營銷推廣，為 JELLYJELLY 建立了堅實的基礎。然而，投資者應保持警惕，密切關注市場動態，並採取戰略性的投資方式，以有效應對這一不斷變化的市場環境。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。