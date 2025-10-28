以太幣已死？ETH加密貨幣投資者完整分析

「以太幣已死嗎？」這個問題在加密貨幣社群中出現的頻率越來越高，特別是當像Solana這樣的競爭區塊鏈不斷搶佔新聞版面和市場關注時。這份全面分析從正反兩面檢視這場激烈的辯論，為加密貨幣投資者提供了解以太坊2025年現狀所需的事實。從市場表現和技術挑戰到生態系統發展和未來前景，本文撥開迷霧，客觀評估「以太幣已死」的說法是否站得住腳。





重點摘要：

儘管面臨來自更快速、更便宜區塊鏈網路的激烈競爭壓力，以太坊仍維持其作為全球第二大加密貨幣的市值地位。

Layer 2解決方案雖然引發價值提取疑慮，但也展現了生態系統在維持安全性和去中心化的同時擴展規模的決心。

該網路承載約63%的所有DeFi活動，並擁有超過100萬名驗證者，顯示強勁的基本面採用和安全性。

SEC最近批准現貨以太幣ETF標誌著重大的機構認可，可能為生態系統帶來新的投資流入。

包括高昂gas費用和擴展性限制在內的技術挑戰持續存在，但2025年進行的升級承諾將帶來有意義的改善。

「以太幣已死」的說法反映了合理的擔憂，但忽視了該網路既有的開發者社群、機構關係以及在智能合約平台上的先行者優勢。





不，以太坊在2025年並未死亡。儘管面臨重大挑戰和激烈競爭，以太坊仍維持其作為全球第二大加密貨幣的市值地位，持續承載大部分去中心化金融活動，並保持作為大多數區塊鏈開發者首選平台的地位。雖然該網路面臨包括高昂gas費用和Layer 2碎片化等真實問題，但考慮到其持續的技術發展、機構採用和生態系統韌性，宣稱以太坊已死實屬言之過早。

「以太幣已死」的說法經常在市場低迷期或競爭對手獲得動能時浮現，但歷史數據顯示以太坊已多次度過類似風暴。當前指標包括開發者活動、鎖定在DeFi協議中的總價值以及網路升級，都顯示這是一個持續演進而非走向死亡的區塊鏈。





「ETH已死」論調的主要燃料來自以太坊相較於比特幣和新興山寨幣令人失望的價格表現。ETH/BTC比率在整個2024年大幅下降，達到近五年來的最低水平。當比特幣取得強勁表現並創下歷史新高時，ETH卻難以維持動能，導致沮喪的投資者質疑以太坊是否已失去競爭優勢。

這種價格停滯對於期待ETH追隨比特幣軌跡的長期持有者來說特別痛苦。當生態系統較小的數位資產提供更優異的回報時，自然引發關於以太坊基本價值主張的疑問，以及該網路是否未能捕捉其所創造的價值。

批評者認為Layer 2解決方案本質上正對以太坊主網進行「吸血鬼攻擊」，吸走交易費用和用戶活動。像Arbitrum、Optimism和Base這樣的網路處理大部分日常交易，但回饋給以太坊基礎層的費用卻微乎其微。這造成一種情況：以太坊提供安全性和結算，但從其所促成的活動中捕獲的經濟價值相對較少。

當考慮到許多Layer 2代幣擁有自己的原生加密貨幣時，問題更加嚴重，這從ETH創造了額外的價值提取層。用戶主要與L2生態系統互動，經常忘記他們在技術上正在使用以太坊基礎設施，這稀釋了品牌認知度和對主網路的直接價值累積。









儘管多年來承諾改善擴展性，以太坊主網在網路擁塞期間仍遭受高昂gas費用困擾。當DeFi協議經歷高活動量或新NFT專案推出時，平均交易成本可能會急劇飆升，使網路對小型用戶和日常交易來說過於昂貴。

這個擴展性瓶頸已將用戶推向更快速、更便宜的替代方案，如Solana，它能以以太坊成本的一小部分處理每秒數千筆交易。持續的費用問題削弱了以太坊成為人人可及的全球結算層的願景，反而創造了一個主要適合高價值交易和機構活動的網路。

Solana在本輪市場週期中的顯著成長，充分體現了新興區塊鏈網路如何從以太坊搶佔市場份額。Solana承載大多數新迷因幣推出，處理顯著更多的日常交易，並在維持合理去中心化的同時提供大幅較低的費用。這個成功故事展示了當給予可行替代方案時，用戶會遷移到優越的技術。

除了Solana，其他競爭者如Sui、Aptos和各種Layer 1網路持續推出改良架構，旨在解決以太坊已知的限制。這些平台通常從更高的基礎吞吐量、更有效的共識機制和現代開發框架開始，吸引用戶和開發者遠離以太坊老化的基礎設施。





儘管價格波動，以太坊作為全球第二大加密貨幣維持著可觀的市值。這巨大的估值反映了持續的投資者信心和機構興趣，特別是在現貨以太幣ETF獲得批准後，為傳統市場帶來了主流投資管道。

各大交易所的日交易量展現了持續的流動性和市場興趣。該網路每日處理數十億美元的價值轉移，顯示真實的經濟活動而非純粹的投機交易。這些指標顯示一個成熟、已建立且具有深度市場滲透率的網路，而非一個垂死的協議。

以太坊持續擁有區塊鏈領域最大的開發者社群，數千名活躍貢獻者致力於核心協議改進、應用程式和基礎設施專案。該網路支援超過1,200個專案，涵蓋DeFi、NFT、遊戲和各種企業用例，代表一個持續擴張的活躍生態系統。

最近數據顯示，56%的以太坊生態系統開發者現在在Layer 2解決方案上工作，顯示擴展基礎設施的健康成長。開發者向L2遷移，而非轉向競爭區塊鏈，顯示儘管存在主網限制，以太坊生態系統對建構者仍具吸引力。

以太坊承載約63%的所有去中心化金融活動，數十億美元鎖定在各種DeFi協議中。這代表整個DeFi生態系統的近三分之二，展示了以太坊作為加密貨幣金融創新主要平台的持續相關性。

TVL指標反映了選擇基於以太坊的協議進行借貸、交易和收益生成的成熟投資者和機構的實際資本部署。這巨大的資本承諾顯示了對以太坊安全性、可靠性和長期可行性的信心，來自在生態系統成功中擁有重大財務利害關係的參與者。

現貨以太幣ETF的批准和推出標誌著機構採用的重大里程碑，使傳統投資者能透過熟悉的投資工具獲得ETH曝險。貝萊德和其他主要資產管理公司為這些產品提出申請，標誌著機構對以太坊長期前景的信心。

隨著企業探索供應鏈管理、數位身分和金融服務的區塊鏈整合，企業採用持續擴張。主要公司正在以太坊基礎設施上建構，利用其既有的安全模型和開發者生態系統來支援需要經過驗證可靠性的關鍵任務應用。









以太坊的技術發展透過計劃中的升級持續推進，包括Pectra、Fusaka和最終的完整分片實施。這些改進針對gas費用減少、吞吐量增加和用戶體驗增強，同時維持去中心化原則。然而，開發步調仍比最初預計的慢，某些承諾功能需要數年才能實現。

透過「合併」轉型為權益證明機制成功將能源消耗減少超過99%，但擴展效益比預期更有限。透過Dencun升級引入的Proto-danksharding為Layer 2網路提供有意義的成本降低，儘管主網費用在高需求期間仍存在問題。

以太坊基金會已承認社群對價格表現和生態系統方向的擔憂，實施領導層和策略變革來應對批評。最近的舉措包括更積極的財庫管理、增加與建構面向消費者應用專案的互動，以及重新聚焦於支援推動ETH需求的活動。

社群情緒反映了對以太坊方向的複雜感受，核心開發者傳統上抵制迷因幣文化，而用戶則越來越要求更快速、更便宜的交易。在維持去中心化原則與與更中心化但高效的網路競爭之間的緊張關係，創造了持續的策略挑戰。

以太坊受益於實質的先行者優勢，包括網路效應、既有合作夥伴關係以及新興競爭者所缺乏的深厚機構關係。該平台擁有最成熟的DeFi生態系統，具有經過實戰考驗的協議管理數十億資產，並提供其他網路無法提供的精密金融服務。

安全性仍是以太坊的主要競爭優勢，超過100萬名驗證者保護網路，相較於競爭平台的小得多的驗證者集合。這種去中心化提供了許多企業和金融機構在嚴肅應用中所需的抗審查性和可靠性。





評估以太坊作為投資需要考慮其基本優勢和持續挑戰。該網路在DeFi中的既有地位、持續的技術發展和機構採用提供正面催化劑，而Layer 2價值提取、競爭壓力和監管不確定性則呈現投資者必須仔細權衡的風險。

長期投資可行性很大程度上取決於以太坊成功實施在維持安全性和去中心化的同時減少費用的擴展解決方案的能力。該網路的路線圖承諾重大改進，但執行風險和時間表不確定性使短期價格預測困難。

投資者應以對波動性和競爭的現實期望接近以太坊，同時認識到該網路作為最成熟智能合約平台的獨特地位。跨多個區塊鏈投資的多元化可能比集中投資任何單一協議提供更好的風險調整回報。









以太坊的未來軌跡可能將由其在保持使其有別於競爭對手的安全性和去中心化的同時，實現有意義的擴展改進的能力來決定。即將到來的網路升級承諾顯著的gas費用減少和吞吐量改善，但成功實施對維持相關性仍至關重要。

更廣泛的加密貨幣市場向機構採用的演進有利於像以太坊這樣提供監管明確性和經過驗證的安全模型的既有網路。然而，來自競爭對手的持續創新確保以太坊不能僅依賴先行者優勢，必須持續改善用戶體驗和成本效率。

下一階段的成功指標包括降低主網交易成本、改善Layer 2互操作性，以及開發推動持續ETH需求的應用。該網路吸引和留住開發者和用戶的能力將最終決定當前挑戰是代表暫時障礙還是根本結構性問題。









1. 以太坊在2025年已死嗎？

不，以太坊仍持續活躍發展，擁有可觀的市值和生態系統成長。





2. ETH挖礦已死嗎？

是的，以太坊挖礦在2022年9月網路轉型為權益證明機制時結束。





3. 以太坊經典已死嗎？

以太坊經典持續運作並有活躍開發，儘管市場份額比ETH小。





4. 為什麼批評者說ETH已死？

批評者引用糟糕的價格表現、高費用和Layer 2價值提取作為主要擔憂。





5. 在ETH 2.0後GPU挖礦已死嗎？

以太坊GPU挖礦已結束，但礦工仍可挖掘像以太坊經典等其他加密貨幣。





「以太幣已死」的說法反映了關於價格表現、擴展挑戰和競爭壓力的合理擔憂，但基於當前證據，宣告該網路死亡似乎為時過早。以太坊在開發者心智份額、機構採用和DeFi主導地位方面維持顯著優勢，顯示韌性而非衰退。

該網路面臨一個關鍵時期，技術升級和生態系統發展的成功執行將決定其長期軌跡。雖然競爭對手已獲得進展且存在有效批評，但以太坊既有的地位和持續創新顯示一個適應挑戰而非屈服於挑戰的平台。

投資者和用戶應監控以太坊在解決費用和擴展問題方面的進展，同時認識到區塊鏈技術快速演進，今天的領導者可能不會主導明天的格局。問題不在於以太坊是否已死，而在於它能否快速演進以維持其競爭地位。