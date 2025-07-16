Zero1 Labs DEAI Token (DEAI) 期貨交易簡介

Zero1 Labs (DEAI) 期貨合約允許交易者在不持有實際代幣的情況下，對 DEAI 的未來價格進行投機。與現貨交易不同，在現貨交易中您買入或賣出代幣本身，而期貨合約則是約定於未來某個日期以預定價格買入或賣出 DEAI。這些在 MEXC 上的合約提供了從 1 倍到 400 倍的槓桿選項，使交易者能夠以一小部分資本放大其曝險。結算通常在到期時或強制平倉時以現金處理。自 2023 年以來，DEAI 衍生品的受歡迎程度大幅增長，其交易量經常比現貨市場高出兩到三倍。這一增長是由機構參與增加以及尋求透過永續期貨和其他合約類型獲取更高回報的零售交易者推動的。

槓桿帶來更高回報： MEXC 上的 DEAI 期貨交易提供高額槓桿，讓交易者能以最少的初始資本控制大額頭寸。例如，使用 20 倍槓桿時，1,000 美元的保證金可以控制價值 20,000 美元的 DEAI 代幣，從而在有利的走勢中可能成倍增加收益。

任何市場方向都能獲利： 期貨使交易者能夠做多（押注價格上漲）或做空（押注價格下跌），從而在牛市和熊市中都能獲利。

投資組合多樣化與對沖： Zero1 Labs DEAI 期貨可用於對沖現貨持倉或多樣化交易策略，提供防範不利價格變動的保護，且無需出售實際代幣。

卓越的流動性： DEAI 的期貨市場通常比現貨市場提供更高的流動性和更緊密的價差，減少滑點，非常適合短期交易和長期策略。

槓桿放大損失： 雖然槓桿可以提升利潤，但也會放大損失。例如，使用 50 倍槓桿意味著價格逆向波動 2% 可能導致您的頭寸被完全清算。

強制平倉風險： 加密貨幣市場的高度波動性可能引發快速的價格波動，增加強制平倉的風險，尤其是在連鎖拋售期間。

資金費率： 對於永續合約，資金費率——通常是每 8 小時一次的多頭和空頭頭寸之間的定期支付——可能會影響長期持有頭寸的盈利能力。

平台與對手方風險： 與任何衍生品交易一樣，存在與平台可靠性及對手方暴露相關的風險，因此使用穩健的風險管理工具至關重要。

基差交易： 交易者利用 DEAI 期貨與現貨市場之間的價格差異，通過建立對沖頭寸來獲取價差收斂時的收益。

對沖現貨持倉： 投資者可以通過開設空頭期貨合約來保護其 Zero1 Labs DEAI 現貨頭寸，在不觸發應稅事件的情況下中和下行風險。

日曆價差與套利： 通過交易不同到期日的合約或利用市場間的低效，交易者可以尋求低風險的利潤。

風險管理： 成功的 DEAI 期貨交易依賴於紀律嚴明的風險管理——使用適當的頭寸規模（通常為帳戶價值的 1-5%）、止損單和謹慎的槓桿選擇，以避免過度曝險。

註冊並驗證： 創建 MEXC 帳戶並完成必要的驗證步驟。 進入期貨： 導航至「期貨」部分，並選擇 DEAI 合約。 為帳戶充值： 從現貨錢包轉移資金到您的期貨帳戶。 選擇合約類型： 在 USDT 保證金或幣本位 DEAI Token 合約之間進行選擇。 設置槓桿： 根據您的風險承受能力選擇您偏好的槓桿（1-400 倍）。 下單： 輸入市價、限價或條件單，指定方向和大小。 管理風險： 使用 MEXC 的內建工具如止損單、止盈單和追蹤止損來保護您的頭寸。

Zero1 Labs (DEAI) 期貨交易提供了增強的回報、市場靈活性和對沖機會，但也伴隨著需要謹慎管理的重大風險。MEXC 提供了一個易於使用且功能強大的平台，具有競爭力的手續費和全面的 DEAI 期貨交易工具，非常適合希望超越現貨交易的新手和經驗豐富的交易者。