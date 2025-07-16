當交易像VALOR這樣的加密貨幣時，了解你所選擇平台的費用結構至關重要。費用可能會顯著影響你的整體收益，特別是對於頻繁進行交易的活躍交易者來說。雖然許多投資者主要關注價格波動和平台功能，但忽視交易費用可能會在不知不覺中逐漸侵蝕你的利潤。例如，平台之間看似微小的0.1%差異，對於高交易量的交易者來說，一年內可能會產生數百甚至上千美元的額外成本。

交易平台在交易VALOR時通常會收取幾種不同類型的費用。這些費用通常包括交易費（範圍從0.1%到0.5%）、存款費（根據支付方式和貨幣而有所不同）、提款費（通常包含區塊鏈網路費用）以及網路費（根據區塊鏈擁堵情況波動）。了解這些費用結構對於優化你的交易策略並最大化VALOR投資回報至關重要。

大多數加密貨幣交易所，包括那些可以交易VALOR的交易所，採用製造商-接受者費用模型來鼓勵提供流動性。在此模型下，向訂單簿添加訂單（提供流動性）的交易者支付的製造商費用通常低於移除流動性的接受者費用。例如，在交易VALOR加密貨幣時，你可能支付0.1%的製造商費用，而接受者費用則為0.2%，這激勵你下限價單而非市價單。

像MEXC上的MX代幣這樣的平台代幣為希望降低成本的VALOR交易者提供了顯著的優勢。通過持有、質押或使用這些原生代幣支付費用，用戶在某些平台上可享受高達40%的費用折扣。此外，許多交易所實施分層費用系統，你的30天交易量決定了你的費用等級，有可能將VALOR交易費用從0.2%降低到對於高交易量加密貨幣交易者來說低至0.02%。

除了廣告中的費用結構之外，VALOR加密貨幣交易者還應注意可能顯著影響整體盈利能力的隱藏成本。點差成本——最高買入價和最低賣出價之間的差異——在交易流動性較低的VALOR對時可能特別有影響，有時每筆交易會增加0.1-0.5%的有效成本。同樣，當大額訂單在填補過程中移動市場時會發生滑點，導致執行價格不如預期。許多交易者在存入法定貨幣購買VALOR時忽略了貨幣轉換費用。這些費用在某些平台上可能達到1-3%，遠高於交易費用本身。此外，一些交易所如果賬戶在6-12個月內保持不活躍，會施加每月約10-25美元的不活躍費用，並且提款最低限額可能迫使小型投資者在平台上維持比預期更長時間的餘額。

在比較交易VALOR加密貨幣的平台時，幾個交易所因其競爭力強的費用結構而脫穎而出。頂級加密貨幣交易平台通常提供0.1-0.2%的基本交易費用，並有大幅減免的機會。例如，MEXC提供具有競爭力的現貨交易費用，起始費率為0.2%的VALOR交易對，對於高交易量的交易者，製造商費用低至0.01%，使其成為市場上最具成本效益的選擇之一。MEXC在VALOR交易方面的費用優勢不僅僅在於低百分比費率。該平台提供零存款費用，定期的交易費用折扣促銷活動，以及使用MX代幣時降低的提款費用。在評估平台時，考慮使用標準化的比較方法，根據你典型的每月交易量、平均交易規模和提款頻率計算總成本，以確定真正最符合你VALOR交易需求的成本效益最高的選項。

精明的VALOR加密貨幣交易者採用多種策略來最小化交易成本。其中最有效的方法之一是利用像MEXC上的MX代幣這樣的交易所代幣，當用於支付費用時，可以減少高達40%的交易費用。對於常規交易者來說，這些代幣的初始投資通常在幾個月內就能回本，特別是當這些代幣也具有增值潛力時。另一個有效的策略是將你的交易量集中在一個平台上，以達到更高的VIP級別或費用等級。例如，將每月10萬美元的交易量分散在三個交易所可能會使你在每個交易所保持0.1%的費用等級，而將該交易量集中在MEXC上可能使你獲得顯著更低的加密貨幣交易費率，因為你會在其等級結構中攀升。此外，在VALOR的促銷費用期間進行大額交易，這些通常在交易所的官方Twitter賬戶或新聞通訊中宣布，可以帶來實質性的節省。

VALOR代幣最初創建時的總供應量為1億枚代幣。然而，在2019年12月的一次代幣銷毀事件中，作為法律承諾銷毀未售出代幣的一部分，2500萬枚代幣被銷毀，因此目前的封頂總供應量為7500萬VALOR。

1億枚VALOR代幣的原始分配如下：

45% ：保留給最初的預售和ICO（此池中的未售出代幣已在2019年底銷毀）

：保留給最初的預售和ICO（此池中的未售出代幣已在2019年底銷毀） 26% ：保留給未來發展（鎖定3年，2017-2020）

：保留給未來發展（鎖定3年，2017-2020） 19% ：分配給團隊、創始人、員工和顧問

：分配給團隊、創始人、員工和顧問 5% ：懸賞和網絡增長

：懸賞和網絡增長 5%：流動資金

在銷毀後，有效供應量為7500萬，但剩餘類別之間的比例分配（未來發展、團隊、懸賞、流動資金）仍保持原始分配，只是由於銷毀，銷售池有所減少。

流通供應量：約5029萬VALOR。

永遠不會再鑄造新的代幣 ；供應量固定。

；供應量固定。 銷毀事件將最大供應量從1億減少到7500萬。

有關更多詳細信息，請參閱官方SMART VALOR FAQ和代幣文檔。

選擇合適的VALOR交易平台需要仔細平衡費用考量和其他重要功能，如安全性、流動性和用戶體驗。儘管低費用不應以平台可靠性為代價，像MEXC這樣的平台為加密貨幣交易提供了競爭力強的費用結構和穩健的交易功能的最佳組合。通過利用交易所代幣、集中交易量並戰略性地安排交易時間，你可以顯著降低你的VALOR交易成本。請記住，理想的平台根據你的交易風格和特定需求而有所不同。有關MEXC費用結構的最新信息，請訪問他們的費用結構頁面，開始自信地交易VALOR加密貨幣。