Ontology Token (ONT) 期貨交易介紹

Ontology Token (ONT) 期貨合約是一種金融工具，允許交易者在不擁有底層代幣的情況下對 ONT 加密貨幣的未來價格進行投機。與實際買賣 ONT 代幣的現貨交易不同，合約交易涉及訂立追蹤 ONT 幣價格的合約，使交易者能夠從價格的上漲和下跌中獲利。MEXC 上的 ONT 合約利用了諸如槓桿選項（從 1 倍到 400 倍不等）等關鍵機制，並且合約通常在到期或清算時以現金結算。自 2023 年以來，Ontology Token 衍生品的受歡迎程度顯著增長，MEXC 上的交易量經常超過現貨市場兩到三倍。這種增長是由機構參與增加以及尋求通過永續期貨合約等產品實現收益放大的零售交易者推動的。
槓桿：ONT 代幣合約交易提供實質性的槓桿，使交易者能夠用相對較少的資金控制大額頭寸。例如，使用 20 倍槓桿，交易者只需 1,000 美元即可控制價值 20,000 美元的 Ontology Token，從而可能在有利的價格波動中放大收益。
任何市場方向都能獲利：合約使交易者能夠通過做多（買入）或做空（賣出）ONT 加密貨幣合約，在上漲和下跌的市場中獲利，這在現貨交易中是無法實現的。
投資組合多元化和對沖：ONT 合約可用於多元化投資組合並對沖價格波動。例如，持有 Ontology Token 的現貨投資者可以使用合約來防範下行風險。
更高的流動性和交易量：MEXC 上的合約市場通常比現貨市場提供更優越的流動性，導致價差更小且滑點減少。這使得 ONT 幣合約適合各種交易策略和風險偏好。
槓桿風險：雖然槓桿可以放大收益，但同樣也會放大損失。例如，使用 50 倍槓桿意味著 2% 的不利價格變動可能會導致頭寸完全被清算，因此風險管理至關重要。
清算風險：在高波動時期，價格的快速變化可能觸發自動平倉，特別是在高槓桿頭寸中。連鎖清算可能會進一步加劇 ONT 代幣的價格波動。
資金費率：對於永續合約，資金費率——每 8 小時在多頭和空頭頭寸之間交換的定期付款——可能影響長期持有頭寸的盈利能力。
交易對手和平台風險：與所有衍生品交易一樣，存在與交易平台和潛在交易對手違約相關的風險。使用穩健的風險管理工具並僅在像 MEXC 這樣的知名平台上交易 ONT 加密貨幣至關重要。
基差交易：該策略利用 ONT 幣合約和現貨市場之間的臨時價格差異。交易者可以在兩個市場中採取相反的頭寸以捕捉收斂時的價差。
對沖現貨頭寸：持有 Ontology Token 的現貨投資者可以建立空頭合約頭寸以抵消下行風險，而無需出售其實際持倉，這對於避免應稅事件尤其有用。
日曆價差和套利：交易者可以從不同 ONT 合約到期日之間或 Ontology Token 與其他相關資產之間的價格差異中獲利。
風險管理：成功的 ONT 加密貨幣合約交易取決於穩健的風險管理，包括適當的頭寸規模（通常為帳戶價值的 1-5%）、止損單以及仔細監控槓桿以避免過度暴露。
註冊 MEXC 帳戶並完成所需的驗證程序。
導航至“合約”部分並選擇 ONT 幣合約。
將資金從現貨錢包轉移到合約帳戶。
選擇 USDT 保證金或幣本位 Ontology Token 合約。
選擇您偏好的槓桿（根據您的風險承受能力，從 1 倍到 400 倍不等）。
下單（市價、限價或條件單），指定方向（做多或做空）和頭寸規模。
使用 MEXC 的內置工具實施風險管理，例如止損、止盈和追蹤止損單。
Ontology Token (ONT) 合約交易提供了增強的回報、市場靈活性和對沖機會，但也涉及需要謹慎管理的重大風險。MEXC 提供了一個用戶友好且複雜的平台，具有競爭力的手續費和全面的 ONT 代幣合約交易工具，使其適合希望超越現貨交易的新手和有經驗的交易者。
