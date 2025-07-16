NKN（新型網絡）期貨合約是一種衍生工具，允許交易者在不持有實際代幣的情況下對新型網絡代幣的未來價格進行投機。與現貨交易不同，在現貨交易中您買入或賣出實體資產，而合約交易則涉及進入追蹤新型網絡幣價值的合約，使交易者能夠從價格的上下波動中獲利。這些在MEXC上的合約提供了從1倍到400倍的槓桿選項，讓參與者能以一小部分資金控制更大的頭寸。結算通常在到期時或清算時以現金處理。自2023年以來，NKN加 NKN（新型網絡）期貨合約是一種衍生工具，允許交易者在不持有實際代幣的情況下對新型網絡代幣的未來價格進行投機。與現貨交易不同，在現貨交易中您買入或賣出實體資產，而合約交易則涉及進入追蹤新型網絡幣價值的合約，使交易者能夠從價格的上下波動中獲利。這些在MEXC上的合約提供了從1倍到400倍的槓桿選項，讓參與者能以一小部分資金控制更大的頭寸。結算通常在到期時或清算時以現金處理。自2023年以來，NKN加