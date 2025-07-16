Aeternity（AE）期貨交易簡介

Aeternity 代幣（AE）期貨合約是一種金融工具，允許交易者在不擁有實際 AE 代幣的情況下對 Aeternity 加密貨幣的未來價格進行投機。與現貨交易不同，在現貨交易中您買入或賣出 Aeternity 幣以立即交割，而期貨合約則讓您今天就確定一個價格，該交易將在指定的未來日期進行。這些在 MEXC 上的合約利用了諸如從 1 倍到 400 倍的槓桿選項等關鍵機制，使交易者能夠以一小部分資本放大他們對 AE 加密貨幣的敞口。結算通常在到期時或強平時以現金處理。自 2023 年以來，Aeternity 代幣衍生品的受歡迎程度顯著增長，其交易量經常是現貨市場的兩到三倍。這一增長是由機構參與度增加以及零售交易者通過永續期貨合約等產品尋求放大的回報所推動的。

：Aeternity 合約交易提供實質性的槓桿，使交易者能夠以最少的前期資本控制大量的 AE 代幣。例如，使用 20 倍槓桿，交易者只需 1,000 美元即可控制價值 20,000 美元的 Aeternity 加密貨幣，從而在有利的價格波動中可能放大收益。 在任何市場方向獲利 ：與現貨交易不同，AE 幣合允許交易者通過做多或做空在上漲和下跌的市場中獲利，這使得它們非常適合波動性大的加密貨幣環境。

：Aeternity 合約可以用於多樣化投資組合並對沖價格波動，為現貨持倉提供保護，無需出售實際的 AE 代幣。 優越的流動性：AE 加密貨幣合約市場通常比現貨市場提供更高的流動性和更緊的價差，減少滑點，使其適合各種交易策略。

：雖然槓桿可以增加利潤，但它也會放大 Aeternity 代幣交易中的損失。例如，使用 50 倍槓桿意味著 2% 的不利價格變動可能會導致頭寸被完全強平。 強平風險 ：在高波動期間，AE 幣的快速價格波動可能會觸發自動關閉頭寸，特別是在連鎖強平事件中，導致價格波動加劇。

：對於長期持有 Aeternity 加密貨幣的頭寸，資金費率——每 8 小時在多頭和空頭持有者之間交換的定期付款——根據市場情緒可能會顯著影響盈利能力。 對手方和平臺風險：與所有衍生品一樣，AE 代幣合約存在與交易平台和對手方相關的風險，因此穩健的風險管理至關重要。

：交易者利用 Aeternity 合約和現貨市場之間的臨時價格差異，採取相反的頭寸以捕捉基差收斂時的利潤。 對沖 ：AE 幣持有者可以通過建立空頭合約頭寸來保護他們的投資組合，消除下行風險而不必出售他們實際的 Aeternity 代幣——這對於避免應稅事件很有用。

：進階交易者可能會使用日曆價差或套利策略，從 AE 加密貨幣合約到期日的不同或不同市場之間的差異中獲利。 風險管理：在 Aeternity 代幣合約交易中取得成功取決於穩健的風險管理，包括適當的頭寸規模（通常為帳戶價值的 1-5%）、止損單和仔細監控槓桿以避免過度暴露。

註冊 MEXC 帳戶並完成所需的驗證程序。

導航至“合約”部分，選擇 Aeternity（AE）合約。

將資金從您的現貨錢包轉移到您的合約帳戶。

選擇 USDT 保證金或幣本位保證金的 AE 代幣合約。

選擇您偏好的槓桿（從 1 倍到 400 倍，基於您的風險承受能力）。

下單（市價、限價或條件單），指定您 Aeternity 幣頭寸的方向和規模。

使用 MEXC 的風險管理工具，例如止損單、止盈單和追蹤止損單，有效地管理您的 AE 加密貨幣頭寸。

Aeternity（AE）合約交易提供了增強的回報、市場靈活性和對沖機會，但也伴隨著需要謹慎管理的重大風險。MEXC 提供了一個易於使用且複雜的平台，具有競爭力的手續費和全面的工具用於 AE 代幣合約交易，使其適合希望超越 Aeternity 幣現貨交易的新手和有經驗的交易者。