正式亮相！ MEXC全新品牌吉祥物來了

2025年7月16日
自2018年成立以來，MEXC勇於開拓積極創新，將更安全和高效的交易體驗帶給了客戶。五年來，客戶的不離不棄，讓MEXC從“小公司”變為“大企業”，為全球170個國家和地區的千萬用戶提供服務與陪伴。

五年的行業經驗，融彙為“安全專業、開放包容、探索希望”的MEXC品牌關鍵詞。我們希望可以用一種更直觀和立體的方式來表達MEXC品牌理念，因此在成立五週年之際，推出了全新升級的品牌吉祥物。



初遇吉祥物

吉祥物誕生於5月，是典型的金牛座，有著熱情友善、開朗幽默的性格和創新進取、積極探索的精神。其形象設計脫胎於MEXC Logo，主體形狀採用“三角形”，配色使用MEXC5週年全新品牌色“大海藍”，再加上極簡的“科技白”。

吉祥物寓意豐富，從圖像上看，“三角形”是大自然中最穩固的形狀和結構，具有可靠和穩固的特點，象徵MEXC的安全專業。 “大海藍”採用海洋的藍色，海洋海納百川，寓意MEXC的開放包容。 “科技白”採用主流白色調，未來感十足，彰顯MEXC創新進取。



MEXC形像大使

新的吉祥物很好融合了MEXC的品牌理念，將為MEXC用戶帶來區塊鏈行業熱點資訊和知識科普等行業動態。此外，它也將作為形像大使發布MEXC活動、熱門上幣等MEXC官方信息。我們希望吉祥物能和MEXC全球用戶保持友好和密切地溝通，希望能為用戶帶來高價值和高質量的信息。



五年來，MEXC以敏銳發掘熱點項目的專業能力，建立起全球千萬用戶的信任。因為客戶的信任，MEXC也如“雨後春筍”般茁壯成長，截至2023年5月，MEXC業務遍及全球170多個國家和地區，為超過1000萬用戶提供服務，覆蓋了18個語言區和11個社交媒體平台。規模日益壯大但始終不變的是堅持“服務至上”的發展理念。未來，Ta將和MEXC員工一起為用戶提供多元化的服務。


