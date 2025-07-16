解讀《中國金融穩定報告（2024）》：央行釋放新信號？









與2023年的報告相比，2024年央行報告的措辭顯著轉變。2023年，央行重點關注加密資產的金融和技術風險，強調其對金融穩定的潛在威脅，並呼籲加強監管。然而，2024年報告中的表述則更加客觀與中立。儘管央行依舊警示加密資產的高波動性、市場治理不透明等風險，但同時也關注到加密市場的恢復情況，以及全球範圍內的監管進展。





報告提到，美國、歐盟等主要經濟體已經陸續出臺加密資產監管法規，全球市場正逐步向合規化發展。這表明，儘管中國大陸對加密貨幣的監管仍較爲嚴格，但政策層面正在密切關注全球監管趨勢，併爲未來可能的政策調整留下空間。這種變化反映了中國央行對加密貨幣市場的態度逐步從單一的風險防範，轉向更加審慎和全局性的觀察。









報告特別提及了香港在加密資產監管方面的創新實踐。香港近年來推出了“雙牌照”監管制度，通過對虛擬資產交易平臺進行分類管理，首次將平臺分爲證券型和非證券型兩大類，併爲每類平臺制定了不同的監管法規。這一創新的監管模式，不僅確保了市場的規範運行，還提升了行業的合規性。





香港的監管模式已吸引了國內外市場的廣泛關注，其“雙牌照”制度在確保合規性和透明度的同時，也爲全球其他司法管轄區提供了借鑑經驗。隨著香港加密資產交易規則的逐步完善，這一模式是否會對中國大陸的監管政策產生影響，成爲未來值得關注的重點。









除了關注香港的加密資產監管實踐，報告中還多次提及了全球穩定幣的發展及監管問題，這表明央行正在密切關注這一領域。穩定幣因其價值穩定性，已成爲全球金融市場的重要研究對象，尤其是在跨境支付、去中心化金融（DeFi）等領域展現出巨大潛力。因此，穩定幣的監管問題也引起了各國央行的高度關注。例如，美國美聯儲和歐盟已出臺相關穩定幣監管法規，確保其在跨境支付和金融流動性中的合法性與穩定性。





央行對穩定幣的關注表明其正在積極尋求在金融科技和數字貨幣領域的平衡點，在維護金融穩定的同時，爲未來可能的政策調整做好準備。穩定幣作爲加密資產的重要組成部分，其監管框架的逐步完善，將影響全球金融市場的未來格局。中國的持續關注，表明其在加密貨幣領域的探索不會停步，並可能逐步參與到全球穩定幣監管的議題中。









儘管央行在2024年報告中仍然強調加密資產的風險性，但它不再單純停留在風險防範的層面，而是開始關注全球市場發展和合規化趨勢。這一變化預示著，未來中國的加密貨幣監管可能會更趨細化，不再採取“一刀切”的監管措施。對於行業從業者和投資者而言，這意味著兩個趨勢：





短期內，監管基調依舊嚴格：儘管市場逐步恢復，但加密資產的合規路徑尚不明確。中國大陸對加密貨幣的監管仍然嚴格，因此行業和投資者需要保持高度謹慎，避免過度依賴市場短期回暖帶來的信號。





長期來看，香港的監管經驗可能爲內地提供借鑑：隨著香港“雙牌照”制度的逐步成熟，香港的監管經驗有可能爲內地提供一定的借鑑經驗，未來中國的加密貨幣監管政策可能會在保障市場規範的基礎上，逐漸細化和明確化。





總的來說，央行報告釋放的信號表明，儘管加密資產的監管環境依然充滿不確定性，但政策制定者正在以更加務實的態度來看待這一市場。隨著全球加密市場的合規化進程不斷推進，央行的監管政策也可能在未來作出一定調整，監管的細化與明確化可能成爲未來的趨勢。無論是投資者、金融機構，還是政府部門，都需要持續提升對新興金融產品的理解和適應能力，以應對金融市場的快速變化。











