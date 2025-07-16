Ika 網路：區塊鏈互通性的典範變革

Ika 網路代表了區塊鏈互通性的範式變革，作為首個基於 Sui 區塊鏈構建的亞秒級多方運算（MPC）網路，其前身為 dWallet Network。Ika 旨在實現不同區塊鏈間的零信任互通，支援每秒 10,000 筆交易（TPS）和數百個簽章節點的擴展能力。此項目解決了去中心化金融生態中最迫切的挑戰之一：無需依賴傳統跨鏈橋機制，即可實現安全高效的跨鏈資產協同。





作為提供亞秒延遲、萬級 TPS 擴展和數百節點支援的平行 MPC 網路，Ika 以零信任安全為核心，致力於重塑數位資產安全與多鏈 DeFi 生態。其原生代幣 IKA 是網路運作、治理和經濟誘因的基礎，為下一代去中心化應用建立了完整的生態系統。













區塊鏈生態已演變為碎片化的孤立網路集群，各鏈雖具有獨特功能，但跨鏈互動能力有限。傳統跨鏈橋方案屢遭安全漏洞攻擊，導致數十億美元損失，嚴重削弱了用戶對跨鏈操作的信任。Ika 網路透過創新的多方運算方案，從根本上解決了這些限制。









Ika 網路借助零信任協議（ZTP）和 dWallet 技術，支援比特幣、以太坊、Solana 等原生資產在 Sui 區塊鏈上的可程式化。這項突破性方法透過創造安全去中心化的跨鏈資產控制機制，徹底拋棄了對傳統跨鏈橋的依賴。





其架構允許開發者建立可原生對接多區塊鏈生態的應用，同時保留各鏈的安全特性。隨著 Ika 在 Sui 上的集成，開發者現在可在支援比特幣等多鏈資產的網路上建立去中心化應用程式。









亞秒延遲：Ika 在 MPC 操作中實現了前所未有的速度，在保持去中心化的同時，交易終結時間可媲美中心化系統。

大規模擴充性：網路支援最高 10,000 TPS，適用於高頻交易、遊戲等對效能敏感的場景。

零信任安全：透過先進密碼學協議，Ika 確保無單一節點可威脅網路安全，建構真正無需信任的環境。

多鏈原生支援：與基於跨鏈橋的方案不同，Ika 直接在 Sui 生態內提供對比特幣、以太坊、Solana 等主流區塊鏈資產的原生支援。













Ika 的核心創新在於其 2PC-MPC（兩方計算 - 多方計算）密碼學方案的實現。此先進方法允許多方協同完成密碼學運算，同時不洩露各自的輸入數據，為安全分散式金鑰管理奠定基礎。





網路透過閾值簽名系統運行，需多個節點協作授權交易。這種分散式架構消除了單點故障，同時透過並行處理能力維持操作效率。









dWallet（去中心化錢包）技術是跨鏈資產管理的根本性突破。有別於傳統多簽錢包需要預先設定簽章者，dWallet 採用閾值密碼學，建立可由分散式驗證者網路控制的動態管理錢包，支援：





動態金鑰產生：密鑰由網路參與者共同生成，無單一實體擁有完全控制權。

閾值簽章方案：交易需達到閾值數量的驗證者協作，透過去中心化確保安全。

跨鏈可程式性：dWallet 可同時與多區塊鏈網路交互，支援真正的跨鏈智能合約。









Ika 是基於 Sui 分叉並將於 2025 年第一季上線的高效能 MPC 互通網路。作為 Sui 的互通層，其目標是增強跨鏈交互，建立更互聯的 DeFi 生態。選擇 Sui 作為底層區塊鏈具有多重戰略優勢：





高效能：Sui 的平行執行模型與 Ika 的高吞吐量 MPC 需求完美契合。

Move 程式語言：Move 語言以資產為中心的程式設計範式，為跨鏈資產管理提供天然支援。

以物件為中心的架構：Sui 獨特的資料建模方式，使跨鏈資產和操作的表示更有效率。









Ika 採用多項前沿密碼技術實現效能與安全目標：





橢圓曲線多樣性：不同密碼演算法（如 ECDSA、EdDSA、Schnorr）的橢圓曲線選擇，影響分散式金鑰產生（DKG）建立 dWallet 的計算成本及閾值簽章的產生成本。

分散式金鑰產生（DKG）：支援在分散式網路中產生加密金鑰的先進協議，無單點控制。

閾值同態加密：允許多方對加密資料進行計算，支援複雜跨鏈操作的同時保護隱私。

預簽名優化：预签名阶段允许网络提前准备密码学材料以降低延迟，显著提升交易处理速度。













IKA 代幣初始發行總量為 100 億枚，作為社群驅動協議，超過 50% 的代幣分配給社群。其中 6%（6 億枚）將在主網啟動時透過首次 Ika 社群空投發放。





IKA 代幣是 Ika 網路的經濟支柱，支援多項核心功能：





網路運作：IKA 用於支付網路操作費用、透過質押維護網路安全，並確保去中心化治理。

計算成本管理：IKA 代幣也支撐著 Ika 網路內密碼學操作的精細化經濟體系，不同密碼學功能產生不同計算成本，進而影響用戶與網路互動的費用模式。









Ika 透過原生 IKA 代幣實現去中心化治理與經濟激勵，在 Sui 上建立無需許可的權益證明（PoS）MPC 網路，支持安全抗審查的閾值簽名。





網路採用複雜的權益證明機制，實現多重目標：





驗證者篩選：IKA 質押決定哪些節點可參與負責閾值簽章的 MPC 委員會。

安全激勵：質押者因維護網路安全和可用性而獲得經濟獎勵。

去中心化：質押的無需許可特性確保網路保持去中心化，抵抗中心化風險。









Ika 採用基於市場驅動的動態定價機制（以 IKA 代幣為核心），旨在平衡生態系統激勵——確保 MPC 節點因計算貢獻和可靠性獲得充足回報，同時為用戶提供有競爭力且可預測的定價。





這創新模式形成自我調節的經濟體系：





適應網路需求變化；

考慮不同密碼學操作的計算複雜度差異；

維持網路參與者的經濟可持續性；

為終端用戶提供可預測的定價。









變更 MPC 節點委員會需進行高強度密碼學計算，以在新參與者中安全地重新分配網路閾值同態解密金鑰的份額。經濟模型透過以下方式應對這些複雜操作：





將重組成本分攤給網路用戶；

激勵委員會長期穩定；

確保計算資源獲得充足補償。













Ika 技術支援建立真正的跨鏈 DeFi 協議，可：





在單一介面管理多區塊鏈資產；

執行跨多生態的複雜交易策略；

提供跨多鏈的統一流動性池。









網路的零信任安全模型適用於機構場景：





多區塊鏈的多重簽章金庫管理；

合規友善的跨鏈資產託管；

透過分散式密鑰控制實現風險管理。









Ika 的高效能支援新型遊戲應用：





跨鏈 NFT 轉移與交互作用；

多區塊鏈遊戲經濟體系；

不同遊戲平台間的即時資產交換。









網路透過以下方式促進企業採用：





為企業應用提供安全的跨鏈通訊；

合規友善的跨鏈審計軌跡；

與現有企業區塊鏈部署整合。













Ika 已經在 2025 年第一季於 Sui 上線，這是區塊鏈互通性的重要里程碑。主網啟動包括：





初始代幣分配：6%（6 億枚）透過首次 Ika 社群空投發放；

核心網路功能：完整 MPC 網路運行，支援亞秒延遲和 10,000 TPS；

跨鏈資產支援：在 Sui 上原生支援比特幣、以太坊、Solana 資產。









擴展區塊鏈支援：除初始的比特幣、以太坊、Solana 外，整合更多區塊鏈網路；

開發者工具與 SDK：提供建構跨鏈應用的全面開發框架；

治理實施：實現完整的去中心化治理能力，支援協議升級和參數調整。













網路透過多項創新方法來應對擴展性挑戰：





平行處理：支援同時執行多個 MPC 操作，最大化吞吐量；

密碼學優化：先進密碼學技術在保持安全的同時最小化計算開銷；

委員會優化：基於網路需求和安全要求動態調整委員會規模。









Ika 的安全模型包含多層保護：





密碼學安全：採用前沿閾值密碼學防止單點故障；

經濟安全：質押機制使驗證者激勵與網路安全一致；

協定安全：關鍵協議組件的形式化驗證確保正確性。









網路透過以下方式實現高效能：





預計算：預簽名階段允許網路提前準備密碼學材料以降低延遲；

高效協議：優化的 MPC 協定最小化通訊開銷；

硬體加速：支援專用硬體加速密碼學操作。













不同於依賴中心化驗證者或多重簽章方案的傳統跨鏈橋，Ika 提供：





真正的去中心化：無單一實體可控制跨鏈操作；

增強的安全性：閾值密碼學消除單點故障；

原生整合：直接與區塊鏈交互，無需中間代幣或封裝機制。









Ika 透過以下特性區別於其他 MPC 網路：





亞秒延遲：MPC 操作速度空前；

大規模擴展：支援每秒數千筆交易；

區塊鏈原生：專為區塊鏈互通性設計，而非通用計算。













Ika 透過以下方式建構強大的開發者生態：





開源開發：核心協議元件開源，支援社群貢獻；

開發者激勵：為生態開發分配代幣和贈款；

技術文件：提供在 Ika 上開發的全面資源。









網路已與關鍵生態參與者建立合作關係：





Sui 基金會：Sui 基金會生態發展負責人 Jameel Khalfan 認為，MPC 整合將增強跨鏈互動；

機構合作夥伴：與企業和金融機構合作推動實際應用；

DeFi 協定：與頭部 DeFi 項目整合以實現跨鏈功能。













Ika 網路的成功落地可能推動區塊鏈產業重大變革：





互通性標準：為跨鏈安全和性能建立新基準；

DeFi 演進：支援跨多區塊鏈運行的新型金融應用；

企業採用：為機構區塊鏈應用提供所需的安全性和性能特性。









網路創新為更廣泛的技術發展做出貢獻：





密碼學研究：推動實用 MPC 實現的技術前沿；

區塊鏈架構：展示區塊鏈互通性的新模型；

分散式系統：深化對大規模分散式共識機制的理解。









Ika 的成功可能重塑區塊鏈經濟：





價值分配：為互聯區塊鏈網路創造新的價值分配模型；

市場結構：透過改善跨鏈流動性實現更有效率的市場；

風險管理：為多區塊鏈環境中的風險管控提供新工具。









