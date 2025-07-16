Humanity Protocol（H）：建構隱私優先的去中心化身分基礎設施

在人工智慧與自動化技術快速發展的背景下，網路中虛假身分與機器人活動日益猖獗，嚴重威脅數位生態的安全與信任。Humanity Protocol 應運而生，作為一個基於以太坊 Layer2 的去中心化身分驗證協議，致力於透過非侵入式的生物辨識技術和零知識證明機制，建立一個以人為本、隱私優先的數位身分驗證體系。 1.什麼是 Humanity Protocol？ Humanity Protocol 是一個在人工智慧與自動化技術快速發展的背景下，網路中虛假身分與機器人活動日益猖獗，嚴重威脅數位生態的安全與信任。Humanity Protocol 應運而生，作為一個基於以太坊 Layer2 的去中心化身分驗證協議，致力於透過非侵入式的生物辨識技術和零知識證明機制，建立一個以人為本、隱私優先的數位身分驗證體系。 1.什麼是 Humanity Protocol？ Humanity Protocol 是一個
在人工智慧與自動化技術快速發展的背景下，網路中虛假身分與機器人活動日益猖獗，嚴重威脅數位生態的安全與信任。Humanity Protocol 應運而生，作為一個基於以太坊 Layer2 的去中心化身分驗證協議，致力於透過非侵入式的生物辨識技術和零知識證明機制，建立一個以人為本、隱私優先的數位身分驗證體系。

1.什麼是 Humanity Protocol？


Humanity Protocol 是一個專注於人類身分驗證的 zkEVM Layer2 區塊鏈，採用獨特的「人類證明」（Proof-of-Humanity, PoH）共識機制，結合掌紋識別技術和零知識證明，確保用戶在驗證其人類身分的同時，個人隱私得到充分保護。該協議的核心目標是建立一個抗女巫攻擊（Sybil-resistant）的身分驗證網路，使用戶能夠在不透露敏感資訊的前提下，證明其唯一性和真實性，從而為 Web3 應用提供可信的身分基礎設施。

2.核心技術與架構解析


2.1 掌紋辨識與零知識證明


Humanity Protocol 採用掌紋辨識作為生物特徵驗證手段，利用每個人獨特的掌紋特徵，確保身分的唯一性。在驗證過程中，掌紋影像會轉換為不可逆的加密表示，結合零知識證明技術，實現身分驗證的同時，保護用戶的生物特徵資料不會被洩露。

2.2 人類證明（Proof-of-Humanity, PoH）


PoH 是 Humanity Protocol 的核心共識機制，旨在驗證網路中的每個參與者都是獨一無二的真實人類。透過去中心化的驗證節點（zkProofers）對用戶的掌紋資料進行驗證，確保網路的安全性和可信度，防止機器人和虛假身分的滲透。

2.3 去中心化身分（DID）與可驗證憑證（VC）


Humanity Protocol 支援用戶建立去中心化身分（DID），並產生可驗證憑證（VC），用於在不同平台和應用程式中證明其身分和狀態。這些憑證由用戶自行掌控，確保資料的隱私性和可攜性，促進跨平台的身分互通。

3.Humanity Protocol 代幣經濟模型


目前測試網使用的是 RWT（獎勵代幣），用於獎勵用戶參與測試、每日簽到、邀請等行為。humanity.org
測試網結束後，RWT 將可兌換為主網原生代幣 $H，幣種設計兼具激勵與治理職能。

$H 代幣未來將承擔的職能包括：

  • 激勵 zkProofers 節點參與驗證；
  • 支援 Verifiable Credential 和身分驗證費用；
  • 用於社群治理、身分授予機制調整；
  • 部分代幣將用於生態激勵與空投獎勵。

4.發展歷程與生態策略


Humanity Protocol 成立於 2023 年，核心團隊成員包括創辦人兼 CEO Terence Kwok 等，擁有豐富的區塊鏈和技術背景。自成立以來，協議已完成多輪融資，總計籌集資金超過 5,000 萬美元，主要投資者包括 Pantera CapitalJump CryptoAnimoca BrandsPolygon 等知名機構。

4.1 已完成階段


  • 成立於 2023 年，現已部署掌紋掃碼、Human ID 註冊、RWT 測試獎勵機制；
  • 開啟以用戶與開發者 Testnet（測試網）使用，收集大量回饋。

4.2 正在進行階段


  • 實現零知識驗證鏈上部署；
  • 招募 zkProofers 節點並開展 AirDrop、獎勵試行；
  • 推出 API 和 SDK，支援第三方平台整合 PoH 掌紋驗證模組。

4.3 未來發展方向


  • 主網正式上線，RWT 兌換主網 $H 並開啟公鏈治理；
  • 擴充 Verifiable Credential 用例（KYC、教育、金融、門票等）；
  • 垂直合作（如 ApeChain 已加入 zkProofer 網路）
  • 支援企業級接取（金融機構、活動平台）和產業垂直應用。

5.適用場景與潛在價值


Humanity Protocol 正在建立一個以人為本、隱私優先的去中心化身分驗證網路，為 Web3 世界提供可信賴的身分基礎設施。透過創新的技術和激勵機制，協議致力於解決當前數位生態中的身分驗證難題，推動數位社會的健康發展。Humanity Protocol 的去中心化驗證機制具有廣泛的應用前景，包括但不限於：

  • DeFi 與金融服務：提供可信賴的身分驗證，防止女巫攻擊，提升平台安全性。
  • Web3 治理：確保投票和治理參與者的唯一性和真實性。
  • 社群媒體與內容平台：驗證用戶身分，打擊虛假帳號與機器人。
  • 數位身分與認證：為用戶提供統一的數位身分，簡化註冊和登入流程。

隨著主網的上線和生態系統的擴展，Humanity Protocol 預計將成為 Web3 世界中可信賴身分驗證的基礎設施，推動數位社會的健康發展。

6. 如何在 MEXC 購買 H 代幣？


Humanity Protocol 提供了一種「私有 + 去中心化」的測試網用戶識別方式，透過掌紋 + 零知識，為 Web3 建立一個可信賴、以人為本、抗機器人的基礎層。在 Testnet 運作期間，用戶可透過 RWT 激勵機制試用服務，主線上線後將進一步支援身分證明、治理機制與生態協同。

目前，H 代幣已在 MEXC 平台上線，您可以超低費率進行代幣交易，步驟如下：

1）開啟並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 H 代幣名稱，選擇 H 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

您也可以前往 MEXC 空投+活動頁面，參與 H 的空投活動，贏取更多獎勵！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

