Humanity Protocol（H）：建構隱私優先的去中心化身分基礎設施

在人工智慧與自動化技術快速發展的背景下，網路中虛假身分與機器人活動日益猖獗，嚴重威脅數位生態的安全與信任。Humanity Protocol 應運而生，作為一個基於以太坊 Layer2 的去中心化身分驗證協議，致力於透過非侵入式的生物辨識技術和零知識證明機制，建立一個以人為本、隱私優先的數位身分驗證體系。









Humanity Protocol 是一個專注於人類身分驗證的 zkEVM Layer2 區塊鏈，採用獨特的「人類證明」（Proof-of-Humanity, PoH）共識機制，結合掌紋識別技術和零知識證明，確保用戶在驗證其人類身分的同時，個人隱私得到充分保護。該協議的核心目標是建立一個抗女巫攻擊（Sybil-resistant）的身分驗證網路，使用戶能夠在不透露敏感資訊的前提下，證明其唯一性和真實性，從而為 Web3 應用提供可信的身分基礎設施。













Humanity Protocol 採用掌紋辨識作為生物特徵驗證手段，利用每個人獨特的掌紋特徵，確保身分的唯一性。在驗證過程中，掌紋影像會轉換為不可逆的加密表示，結合零知識證明技術，實現身分驗證的同時，保護用戶的生物特徵資料不會被洩露。









PoH 是 Humanity Protocol 的核心共識機制，旨在驗證網路中的每個參與者都是獨一無二的真實人類。透過去中心化的驗證節點（zkProofers）對用戶的掌紋資料進行驗證，確保網路的安全性和可信度，防止機器人和虛假身分的滲透。









Humanity Protocol 支援用戶建立去中心化身分（DID），並產生可驗證憑證（VC），用於在不同平台和應用程式中證明其身分和狀態。這些憑證由用戶自行掌控，確保資料的隱私性和可攜性，促進跨平台的身分互通。









測試網結束後，RWT 將可兌換為主網原生代幣 $H，幣種設計兼具激勵與治理職能。





$H 代幣未來將承擔的職能包括：





激勵 zkProofers 節點參與驗證；

支援 Verifiable Credential 和身分驗證費用；

用於社群治理、身分授予機制調整；

部分代幣將用於生態激勵與空投獎勵。

















成立於 2023 年，現已部署掌紋掃碼、Human ID 註冊、RWT 測試獎勵機制；

開啟以用戶與開發者 Testnet（測試網）使用，收集大量回饋。









實現零知識驗證鏈上部署；

招募 zkProofers 節點並開展 AirDrop、獎勵試行；

推出 API 和 SDK，支援第三方平台整合 PoH 掌紋驗證模組。









主網正式上線，RWT 兌換主網 $H 並開啟公鏈治理；

KYC 擴充 Verifiable Credential 用例（、教育、金融、門票等）；

垂直合作（如 ApeChain 已加入 zkProofer 網路）

支援企業級接取（金融機構、活動平台）和產業垂直應用。









Humanity Protocol 正在建立一個以人為本、隱私優先的去中心化身分驗證網路，為 Web3 世界提供可信賴的身分基礎設施。透過創新的技術和激勵機制，協議致力於解決當前數位生態中的身分驗證難題，推動數位社會的健康發展。Humanity Protocol 的去中心化驗證機制具有廣泛的應用前景，包括但不限於：





DeFi 與金融服務：提供可信賴的身分驗證，防止女巫攻擊，提升平台安全性。

Web3 治理：確保投票和治理參與者的唯一性和真實性。

社群媒體與內容平台：驗證用戶身分，打擊虛假帳號與機器人。

數位身分與認證：為用戶提供統一的數位身分，簡化註冊和登入流程。





隨著主網的上線和生態系統的擴展，Humanity Protocol 預計將成為 Web3 世界中可信賴身分驗證的基礎設施，推動數位社會的健康發展。