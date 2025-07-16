Nillion 正在革新資料安全，透過啟用盲計算，使加密資料無需解密即可處理。作為其開發的一部分，Nillion 測試網現已上線，為用戶提供了獲取並使用測試 NIL 代幣與其生態系統交互的機會。 在本指南中，我們將為您介紹有關 Nillion 測試網的一切，包括如何領取測試 NIL 代幣、發送交易以及質押 NIL 代幣。 1. 什麼是 Nillion？ Nillion Network（NIL）是一Nillion 正在革新資料安全，透過啟用盲計算，使加密資料無需解密即可處理。作為其開發的一部分，Nillion 測試網現已上線，為用戶提供了獲取並使用測試 NIL 代幣與其生態系統交互的機會。 在本指南中，我們將為您介紹有關 Nillion 測試網的一切，包括如何領取測試 NIL 代幣、發送交易以及質押 NIL 代幣。 1. 什麼是 Nillion？ Nillion Network（NIL）是一
如何使用 Nillion 測試網：逐步指南

Nillion 正在革新資料安全，透過啟用盲計算，使加密資料無需解密即可處理。作為其開發的一部分，Nillion 測試網現已上線，為用戶提供了獲取並使用測試 NIL 代幣與其生態系統交互的機會。

在本指南中，我們將為您介紹有關 Nillion 測試網的一切，包括如何領取測試 NIL 代幣、發送交易以及質押 NIL 代幣。

1. 什麼是 Nillion？


Nillion Network（NIL）是一個去中心化網路，利用多方計算（MPC）等先進加密技術增強資料私隱。這使得資料可以在多個節點之間安全處理，而不會暴露其內容，非常適用於金融、醫療和人工智慧訓練等領域。
NIL 代幣是 Nillion 生態系統的核心，具有多種用途，包括質押、治理和手續費支付。目前，該項目仍處於測試網階段，用戶可以透過獲取測試 NIL 代幣並進行交易來探索其功能。

2. 為什麼要使用 Nillion 測試網？


參與 Nillion 測試網可以讓您：
  • 在主網上線前體驗安全基礎設施。
  • 無需承擔財務風險即可測試交易和質押機制。
  • 獲取未來開發中的潛在早期用戶優勢。
  • 探索盲計算的運作方式，並理解其對資料私隱的影響。

3. 如何使用 Nillion 測試網


第 1 步：設置 Nillion 錢包


在使用 Nillion 測試網之前，您需要一個兼容的錢包。目前，Keplr 和 Leap 錢包均支持 Nillion。如果您尚未安裝 Keplr 錢包，可參考以下指南進行安裝：[Keplr 安裝指南]。


完成 Keplr 錢包設定後，請按照以下步驟添加 Nillion 測試網：
1）訪問 Keplr 鏈列表
2）搜索「Nillion Testnet」並點選添加。


3）複製您的 Nillion 測試網地址。

第 2 步：領取測試 NIL 代幣


錢包設置完成後，您可以透過 Nillion Faucet 領取免費的測試 NIL 代幣。


1）造訪 Nillion Faucet
2）點選「Start」（開始）按鈕。
3）粘貼您的 Nillion 測試網錢包地址（從 Keplr 複製而來）。
4）完成驗證碼驗證後，點選「Continue」（繼續）。
5）等待交易處理，測試 NIL 代幣將自動發送到您的錢包。
注意：每 24 小時可領取一次測試 NIL 代幣。

第 3 步：發送 NIL 代幣


您可以透過向其他測試網用戶發送 NIL 代幣來測試 Nillion 測試網的交易功能。


1）造訪 Nillion 測試網瀏覽器
2）向下捲動，點選任意驗證者的名稱以查看其錢包地址。


3）複製驗證者的錢包地址。
4）打開 Keplr 錢包，點選「Send」（發送），並輸入收款地址。
5）選擇要發送的 NIL 數量並確認交易。

第 4 步：質押 NIL 代幣


質押 NIL 代幣有助於維護網路安全，並且是 Nillion 生態系統的核心功能之一。以下是質押測試 NIL 代幣的步驟：


1）造訪 Nillion 質押頁面
2）點選右上角的「Connect Wallet」（連接錢包）連接錢包。
3）選擇「Delegate」（委託）並從提供的列表中選擇一個驗證者。
4）輸入您要質押的 NIL 代幣數量，並確認交易。

4. 在 MEXC 充值 NIL 代幣並賺取獎勵！


MEXC Airdrop+ 是一個獨家平台，用戶可以充值 NIL 代幣並完成任務，以賺取更多獎勵！透過存入您的 NIL 代幣並進行交易，您可以搶先參與早期項目，並從 270,000 USDT 的獎池中贏取獎勵！

充值 NIL 代幣並賺取收益

5. 總結：為什麼要參與 Nillion 測試網？


Nillion 測試網為用戶提供了體驗前沿加密技術的機會。透過參與測試網，您可以親身測試其質押機制、交易速度和安全特性，並為未來主網上線做好準備。

  • 無財務風險：所有交易均使用測試 NIL 代幣。
  • 親身體驗 MPC 技術增強的安全性。
  • 早期用戶可能在主網上線時獲得額外收益。

