如何使用 AI 參數打造網格交易機器人













AI 智能策略基於對交易對的歷史市場數據和實時行情的深度分析，智能化地為用戶自動設定最優價格區間、網格數量及槓桿倍數。









使用 AI 策略：進入 ：進入 網格交易 頁面，在右側打造網格區域選擇【AI】模式。









選擇策略方向：根據市場趨勢選擇「中性」、「做多」或「做空」策略。





中性策略 ：適用於市場無明顯趨勢，價格波動頻繁的情況。

做多策略 ：適用於市場整體上行趨勢。

做空策略：適用於市場整體下行趨勢。









選擇策略時長：選擇適合您的策略運行時長，時長越長策略價格範圍越大，執行頻率越低。









打造 AI 策略：複製策略並輸入投資金額，即可快速打造 AI 機器人。









高級設定（可選）：您還可以選擇設定以下參數：





低風險模式：勾選低風險模式，降低機器人在運行過程中的爆倉風險。





啟動價：當最新價達到此價格，網格交易機器人才會啟動；不設定此參數則會在機器人打造後即刻啟動。啟動價數值的設定應介於價格範圍之間。





上行停止價：當價格上漲至此價格，則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意上行停止價需要高於標的當前最新價。





下行停止價：當價格下跌至此價格，則會自動停止交易機器人。您可以將此價格用於止盈或者止損。注意下行停止價需要低於標的當前最新價。





止盈/止損：通過設定止盈和止損價格，可以在市場劇烈波動時，有效鎖定利潤並控制虧損，避免因行情變化導致收益回吐或損失擴大。









打造機器人：設定完成後，點擊打造機器人即可。









目前 AI 參數已支援 50+ 合約交易對，未來仍將不斷增加。如果您選擇的幣種沒有出現 AI 參數設定，說明該交易對暫時不支援使用 AI 參數打造網格交易。



