加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。 1. MEXC 美股合約有何特點 1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作。 加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。 1. MEXC 美股合約有何特點 1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作。
新手學院/新手指南/合約/如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

初階
2025年11月5日MEXC
0m
#新手入門#合約
Ondo
ONDO$0.67826+1.14%
Robinhood
HOOD$0.00001374+3.61%
RWAX
APP$0.0009289+11.59%
MemeCore
M$2.49057+3.44%

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。

1. MEXC 美股合約有何特點


1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作。
需注意：
  • 在美股全天休市假日，MEXC 美股合約交易將全日暫停。
  • 在半日交易日（提前收盤日），MEXC 美股合約交易將於 13:00（美東時間）提前結束。
  • 停盤期間支持撤單、修改保證金、槓桿倍數等操作，無法新增委託單，且停盤期間不會發生爆倉風險。

2）標的價格錨定 ONDO 代幣化股票，與美股正股最新股價可能存在差異。

3）用戶可開展做多或做空等常規操作，不同美股合約支持的槓桿倍數有所差異，請您以頁面顯示為準。

4）目前限時 0 手續費和資金費用，降低投資人的交易成本。

5）永續合約交易體驗，幫助投資人更容易上手，降低操作門檻。

2. 如何在 MEXC 交易美股合約


MEXC 美股合約平台將上線 COINHOODNVDAAAPLAMZNGOOGLMETATSLAMCD 等多種美股合約，未來也將持續擴充更多美股合約品種，滿足用戶多元化的交易需求。

MEXC 美股合約採用與加密貨幣永續合約相同的交易方式，介面操作一致，大幅降低了用戶參與美股合約交易的門檻，提升了整體交易體驗。

您可以直接在合約交易頁面的搜尋框中，輸入您想要交易的美股合約名稱，或是在下方板塊中選擇【Stock】板塊，即可美股合約開始交易。


*BTN-前往交易&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/futures/COINBASE_USDT*

同理，在 App 端的合約交易頁面，直接在搜尋方塊中輸入您想要交易的美股合約名稱，即可開始美股合約交易。為了更好地使用美股合約功能，建議將您的 MEXC App 升級至 6.17.0 或更高版本。

需要注意的是，美股合約的保證金模式只支援逐倉模式，不支援全倉模式。

3. 在 MEXC 交易美股合約的注意事項


1）交易時間與假日：請您關注開盤、休市時間及相關節假日，交易時間週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。在節假日和休市期間，交易功能將暫停，無法進行下單與平倉操作。

2）停盤期間操作說明：在暫停期間，您可以撤銷未成交訂單，也可以補充保證金，但無法新增掛單或進行平倉。如果您擔心價格波動影響部位，建議您在停盤前及時平倉。

3）資金費用說明：美股永續合約限時不收取資金費用。

4）隔夜及開盤風險：請注意，開盤時的合理價可能與上一個收盤時合理價存在較大價差，隔夜持倉存在較高風險，請提前做好風險管理。

5）槓桿風險提示：美股合約支持槓桿交易。使用槓桿會放大盈虧，有爆倉甚至穿倉的風險，請謹慎選擇槓桿倍數。

6）個股特殊事件處理：當個股發生除權股利、併股或拆股等特殊事件時，股價可能會出現劇烈波動。平台將採用提前交割方案統一結算用戶頭寸，交割後正常再次開啟交易。請用戶註意相關資訊。

註：
1）個股除權股利指上市公司將利潤以現金或股票的形式分配給股東，並在除權除息日對股價進行調整。
2）拆股是指增加已發行股票數量，降低每股價格，提高股票的流動性，通常被視為公司對未來績效看好的訊號。
3）並股（也稱合股或反向拆股）是指減少已發行股票數量，提高每股價格，通常在公司股價較低時使用，目的是為了避免退市或提高每股收益。

4. MEXC 交易美股合約常見問題


4.1 合理價如何計算？


合理價格錨定 ONDO 代幣化美股現貨指數價格，與美股正股最新股價可能存在差異。

4.2 資金費用如何收取？


與永續合約不同，美股幣對當前暫不收取資金費。

4.3 盈虧如何計算？


每筆美股幣對交易盈虧計算，核心基於合約「差價」(說明：槓桿會放大盈虧，實際收益或損失基於槓桿倍數和持倉規模)。

計算公式：盈虧 = （平倉價 - 開倉價）× 合約乘數 × 交易股數 × 方向（做多為正 +1，做空為負 -1）。

舉例：

1）做多盈利：以 100 買入 1 股蘋果（AAPL）（乘數通常為 1，代表 1 股），當價格漲至 105 時平倉。
最終獲利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5

2）做空獲利：以 200 賣出 1 股特斯拉（TSLA），當價格跌至 195 時平倉。
最終獲利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5

4.4 風險管理機制是什麼?


MEXC 採用與主流永續合約一致的風險管理機制：
1）系統將即時監測持倉保證金率。
2）保證金率透過合理價計算。
3）當保證金率跌至預設的強度時，系統將自動觸發強制平倉（爆倉），以限制潛在損失。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。参与该活动用户能够显著降低交易成本，真正实现「省更多、交易更多、赚更多」的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

推薦閱讀：


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金