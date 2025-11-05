如何在 MEXC 交易美股合約





加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。









1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作。

需注意：

在美股全天休市假日，MEXC 美股合約交易將全日暫停。

在半日交易日（提前收盤日），MEXC 美股合約交易將於 13:00（美東時間）提前結束。

停盤期間支持撤單、修改保證金、槓桿倍數等操作，無法新增委託單，且停盤期間不會發生爆倉風險。





2）標的價格錨定 ONDO 代幣化股票，與美股正股最新股價可能存在差異。





3）用戶可開展做多或做空等常規操作，不同美股合約支持的槓桿倍數有所差異，請您以頁面顯示為準。





4）目前限時 0 手續費和資金費用，降低投資人的交易成本。





5）永續合約交易體驗，幫助投資人更容易上手，降低操作門檻。













MEXC 美股合約採用與加密貨幣永續合約相同的交易方式，介面操作一致，大幅降低了用戶參與美股合約交易的門檻，提升了整體交易體驗。





您可以直接在合約交易頁面的搜尋框中，輸入您想要交易的美股合約名稱，或是在下方板塊中選擇【Stock】板塊，即可美股合約開始交易。













同理，在 App 端的合約交易頁面，直接在搜尋方塊中輸入您想要交易的美股合約名稱，即可開始美股合約交易。為了更好地使用美股合約功能，建議將您的 MEXC App 升級至 6.17.0 或更高版本。





需要注意的是，美股合約的保證金模式只支援逐倉模式，不支援全倉模式。









1）交易時間與假日：請您關注開盤、休市時間及相關節假日，交易時間週一 12:00 至週六 12:00（UTC+8），每週 5 天全天候交易。在節假日和休市期間，交易功能將暫停，無法進行下單與平倉操作。





2）停盤期間操作說明：在暫停期間，您可以撤銷未成交訂單，也可以補充保證金，但無法新增掛單或進行平倉。如果您擔心價格波動影響部位，建議您在停盤前及時平倉。





3）資金費用說明：美股永續合約限時不收取資金費用。





4）隔夜及開盤風險：請注意，開盤時的合理價可能與上一個收盤時合理價存在較大價差，隔夜持倉存在較高風險，請提前做好風險管理。





5）槓桿風險提示：美股合約支持槓桿交易。使用槓桿會放大盈虧，有爆倉甚至穿倉的風險，請謹慎選擇槓桿倍數。





6）個股特殊事件處理：當個股發生除權股利、併股或拆股等特殊事件時，股價可能會出現劇烈波動。平台將採用提前交割方案統一結算用戶頭寸，交割後正常再次開啟交易。請用戶註意相關資訊。





註：

1）個股除權股利指上市公司將利潤以現金或股票的形式分配給股東，並在除權除息日對股價進行調整。

2）拆股是指增加已發行股票數量，降低每股價格，提高股票的流動性，通常被視為公司對未來績效看好的訊號。

3）並股（也稱合股或反向拆股）是指減少已發行股票數量，提高每股價格，通常在公司股價較低時使用，目的是為了避免退市或提高每股收益。













合理價格錨定 ONDO 代幣化美股現貨指數價格，與美股正股最新股價可能存在差異。









與永續合約不同，美股幣對當前暫不收取資金費。









每筆美股幣對交易盈虧計算，核心基於合約「差價」(說明：槓桿會放大盈虧，實際收益或損失基於槓桿倍數和持倉規模)。





計算公式：盈虧 = （平倉價 - 開倉價）× 合約乘數 × 交易股數 × 方向（做多為正 +1，做空為負 -1）。





舉例：





1）做多盈利：以 100 買入 1 股蘋果（AAPL）（乘數通常為 1，代表 1 股），當價格漲至 105 時平倉。

最終獲利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5





2）做空獲利：以 200 賣出 1 股特斯拉（TSLA），當價格跌至 195 時平倉。

最終獲利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5









MEXC 採用與主流永續合約一致的風險管理機制：

1）系統將即時監測持倉保證金率。

2）保證金率透過合理價計算。

3）當保證金率跌至預設的強度時，系統將自動觸發強制平倉（爆倉），以限制潛在損失。













免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。