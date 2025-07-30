如何在 MEXC 交易加密貨幣外匯合約





加密貨幣外匯合約是一種金融衍生品，允許投資者透過合約的方式對加密貨幣價格的漲跌進行投資，而無需實際擁有或轉移加密貨幣資產本身。









和傳統外匯交易相比，加密外匯合約交易具有以下特點：





門檻較低：開戶操作便捷，且允許小額交易。

高流動性和 24 小時交易：加密貨幣市場不休市，隨時可交易。

雙向交易：可以做多（看漲）和做空（看跌），無論市場漲跌都有盈利機會。

槓桿交易：支援使用槓桿，投資者可以用較少的資金交易更大規模的合約。









在 MEXC 官網首頁，點擊導航欄【市場】，在市場頁面向下滑動，在【合約】類目下可以看到【外匯】分類。













需要注意的是，部分國家和地區不可以交易以上外匯合約，具體請您以交易頁面為準。









點擊【交易】按鈕，即可跳轉至對應的外匯合約交易頁面。在下單區選擇下單方式，調整槓桿倍數，輸入數量後選擇開多或者開空即可完成開倉操作。





有關合約交易操作的詳細資訊，您可以透過閱讀以下內容來深入了解：









除此之外，您也可以直接在搜尋框中輸入您要交易的外匯合約名稱，點擊對應的合約交易即可跳轉至交易頁面，隨後進行下單即可。









在 MEXC 平台，外匯代幣交易不僅支援合約交易，還支援現貨交易。如果您對合約交易的波動有所擔憂，也可以選擇風險相對較低的現貨交易。無論您偏好哪種交易方式，MEXC 平台都為您提供了多樣化的選擇和完善的操作指南，助您把握市場機會，實現資產增值。



