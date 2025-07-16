如何避免地址劫持造成資金損失









簡述：受害者通過非官方軟件發送虛擬貨幣收款地址，或本地復製粘貼虛擬貨幣收款地址，存在地址復製前與復製後不一致的情況，我們把此類情況稱為 地址劫持 。









1. 使用官方渠道下載的第三方聊天工具，不去第三方平臺下載破解版本，XX特定語言版本等。





2. 在使用各類瀏覽器時，謹慎安裝第三方插件，不安裝非官方市場的不可靠插件。





3. 及時升級設備操作系統（iOS/Android/Windows/macOS），及時安裝安全更新，及時更新瀏覽器版本，安裝殺毒軟件，做好日常掃描殺毒工作。









1. 在聊天軟件中，向好友發送地址，與好友的設備收到的地址比對， 若不一致 則已經被劫持。





2. 在瀏覽器中，在CEX平臺進行提款時，都會進行二次地址確認，請仔細查看確認地址與目標地址是否一致， 若不一致 則瀏覽器界面已經被劫持。您也可以通過搜索引擎測試，在搜索引擎輸入測試提款地址，點擊搜索，等待查看搜索頁面的搜索關鍵詞是否為測試提款地址， 若不一致 則瀏覽器界面已經被劫持。





3. 在您的操作系統中，將測試的地址進行復製，隨後復製到記事本或其他軟件中，比對復製後的地址與目標地址是否一致， 若不一致 則您的剪切板已經被全局劫持。









1. 如判斷是第三方聊天軟件存在劫持問題，請您卸載此軟件，並前往官方渠道下載正版。





2. 如判斷僅在瀏覽器中存在劫持問題，大概率是瀏覽器存在惡意插件，或下載了非正版瀏覽器；如您是官方渠道下載的瀏覽器，請卸載不確定安全的插件，如無法判斷，可卸載全部插件。如您是不是官方渠道下載的瀏覽器，卸載瀏覽器並前往官方渠道下載。





3. 如您發現在設備中復製粘貼地址都會被劫持，大概率您的設備存在病毒軟件，您需要及時安裝殺毒軟件並掃描處理病毒；還需及時升級系統、安裝系統安全更新。



