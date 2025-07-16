如何在MEXC Savings參與TON質押？









MEXC Savings 正式上線了使用 TON 參與定期質押賺取收益的理財產品，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。









目前，MEXC 平臺上線了三種不同期限的 TON 定期質押，收益率、個人質押上限、質押池子總量上限如下表所示：

質押周期（天） 預計年利率（APR） 質押上限（每人） 質押上限（累計） 30 5.0% 500,000 TON 10,000,000 TON 60 7.5% 500,000 TON 10,000,000 TON 120 10.0% 500,000 TON 10,000,000 TON





「定期理財」類型的服務按照服務頁面展示的相關規則，會對您質押的資產如 TON 進行一定期限的鎖倉。在鎖倉期間，您無法對質押中的資產進行交易或充提操作。長期持有資產的投資者更加偏好這一類型的理財服務。









下面我們以定期質押 TON 30 天為例進行演示。









打開 MEXC 官網並登錄，在頂部導航欄【現貨交易】中選擇【Savings】進入到質押活動頁面。









在 Savings 欄下的搜索框中輸入【TON】即可看到質押 TON 的預計年利率以及不同的定期天數。點擊【去質押】按鈕打開申購頁面。









輸入您要質押 TON 的【存儲數量】，閱讀並勾選【我已閱讀並了解該投資風險《MEXC風險告知書》】，點擊【確認並質押】完成 TON 的質押。





注意在質押 TON 數量時，頁面上的最低存儲數量提示。目前，個人用戶最高投入上限為 50 萬枚 TON。





在申購頁面的右側，詳細展示著您質押 TON 的申購日期、起息日、利息分配日期、贖回日期、贖回解鎖日期、以及注意事項，請您仔細閱讀這部分內容。









質押成功後，您可以在 MEXC Savings 頁面點擊【解鎖或查看歷史記錄】，查找到剛剛這筆 TON 質押操作。









在達到最少質押時長後，您可選擇贖回或者繼續質押，最終收益按照實際質押天數核算。贖回後，您的本金將會在當日解鎖。









打開 MEXC App，點擊首頁【更多】，選擇【理財】下的【MEXC Savings】進入到質押活動頁面。





在質押活動頁面 Savings 欄下的搜索框中輸入【TON】即可看到質押 TON 的預計年利率以及定期天數。點擊【去質押】按鈕打開申購頁面。





輸入您要質押 TON 的【存儲數量】，閱讀並勾選【我已閱讀並了解該投資風險《MEXC風險告知書》】，點擊【確認並質押】完成 TON 的質押。





注意在質押 TON 數量時，頁面上的最低存儲數量提示。目前，個人用戶最高投入上限為 50 萬枚 TON。





在申購頁面向下滑動，詳細展示著您質押 TON 的申購日期、起息日、利息分配日期、贖回日期、贖回解鎖日期、以及注意事項，請您仔細閱讀這部分內容。









質押成功後，您可以在 MEXC Savings 頁面點擊【解鎖或查看歷史記錄】，查找到剛剛這筆 TON 質押操作。









在達到最少質押時長後，您可選擇贖回或者繼續質押，最終收益按照實際質押天數核算。贖回後，您的本金將會在當日解鎖。





TON（The Open Network）是 MEXC 的戰略投資夥伴，MEXC Savings 為 TON 持有者提供了簡單、快捷、收益多樣化的靈活賺幣方案，歡迎投資者們前來體驗，享受到 MEXC 平臺提供的優質服務和保障。如果您想了解更多關於 MEXC Savings 的相關內容，您可以閱讀《 什麽是MEXC Savings 》。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。