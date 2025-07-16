







陽光普照是指由MEXC 發起的項目預上線活動，用戶投入MX 參與陽光普照活動可獲得免費空投。













1）打開 MEXC 官網，點擊右上角【現貨交易】-【陽光普照】。









2）活動參與資格：連續 24 小時最低持倉 MX 代幣 5 枚。









3）在【進行中】欄目下，您可以看到當前所有正在開展中的陽光普照活動。點擊【一鍵投入】即可參與所有正在進行中的陽光普照活動。









4）投入成功後會有彈窗提醒。您可以在已參與的項目上看到【已投入】水印。點擊【投入詳情】，即可查看您的投入情況。









5）在投入詳情中，您可以看到您的有效投入量、預估獎勵以及獎勵發放時間等信息。您投入的 MX 不會被鎖倉。









當您收到代幣空投獎勵後，您可以前往現貨交易頁面進行代幣交易。如果代幣暫時未開放交易，請您再交易開放後再進行交易。









1）打開 MEXC App，在首頁中點擊【更多】。

2）選擇【活動】下的【陽光普照】進入活動頁面。

3）點擊【一鍵投入】，即可參與當前所有正在【進行中】的陽光普照活動。

4）您可以在已參與的項目上看到【已投入】水印。點擊【投入詳情】，即可查看您的投入情況。

5）在投入詳情中，您可以看到您的有效投入量、預估獎勵以及獎勵發放時間等信息。您投入的 MX 不會被鎖倉。









當您收到代幣空投獎勵後，您可以前往現貨交易頁面進行代幣交易。如果代幣暫時未開放交易，請您再交易開放後再進行交易。



