







在使用MEXC的過程中，有的用戶有需求導出 MEXC 賬戶的個人充值和提現記錄，本文將為您詳細介紹如何導出充提記錄。









您可以在 Web 端的現貨賬單頁面和資金記錄頁面對充提記錄進行導出。









打開 MEXC 官網並登錄賬號，在導航欄【資產】下點擊【現貨】。









在現貨資產頁面，點擊右側的【現貨賬單】。









在現貨賬單頁面選擇【充提轉賬】後，點擊右側的【導出】按鈕。









在【業務類型】中選擇充提轉賬，還可進一步選擇全部、充提、充提手續費和轉賬四種不同範圍的數據記錄，選擇您要導出的數據範圍。





設置導出記錄的【幣種】、【方向】和【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，點擊【生成】導出充提記錄。









需要注意的是，現貨賬單記錄導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的現貨賬單記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。









除此之外，您還可以在【資金記錄】頁面選擇【充值記錄】或【提幣記錄】，然後進行【導出】。









在【類型】中，包含充值、提幣和其他三種不同類型範圍，選擇您要導出的數據範圍。





設置導出錢包歷史的【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，選擇是否勾選【生成後自動發送至郵箱】，您可以【設置文件密碼】和接收郵件的【郵箱】（默認是您賬號綁定的郵箱），點擊【生成】導出充提記錄。









同樣要注意，資金記錄導出每月也有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。









打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊左上角的【個人頭像】按鈕，選擇【交易記錄】，點擊【充值/提幣】。









在現貨記錄頁面，選擇【資金記錄】，點擊右上角的導出按鈕。在資金記錄導出頁面點擊【+新建導出】。





【記錄類型】中包含充值記錄、提幣記錄和其他記錄，選擇您要導出的數據範圍。





設置導出記錄的【時間段】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，選擇是否勾選【生成後自動發送至郵箱】，點擊【生成】導出充提記錄。









需要注意的是，資金記錄導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。