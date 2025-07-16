在使用MEXC的過程中，有的用戶有需求導出 MEXC 賬戶的個人充值和提現記錄，本文將為您詳細介紹如何導出充提記錄。 1. Web 您可以在 Web 端的現貨賬單頁面和資金記錄頁面對充提記錄進行導出。 1.1 現貨賬單頁面導出 打開 MEXC 官網並登錄賬號，在導航欄【資產】下點擊【現貨】。 在現貨資產頁面，點擊右側的【現貨賬單】。 在現貨賬單頁面選擇【充提轉賬】後，點擊右側的【導出】按鈕。 在【在使用MEXC的過程中，有的用戶有需求導出 MEXC 賬戶的個人充值和提現記錄，本文將為您詳細介紹如何導出充提記錄。 1. Web 您可以在 Web 端的現貨賬單頁面和資金記錄頁面對充提記錄進行導出。 1.1 現貨賬單頁面導出 打開 MEXC 官網並登錄賬號，在導航欄【資產】下點擊【現貨】。 在現貨資產頁面，點擊右側的【現貨賬單】。 在現貨賬單頁面選擇【充提轉賬】後，點擊右側的【導出】按鈕。 在【
在使用MEXC的過程中，有的用戶有需求導出 MEXC 賬戶的個人充值和提現記錄，本文將為您詳細介紹如何導出充提記錄。

1. Web


您可以在 Web 端的現貨賬單頁面和資金記錄頁面對充提記錄進行導出。

1.1 現貨賬單頁面導出


打開 MEXC 官網並登錄賬號，在導航欄【資產】下點擊【現貨】。


在現貨資產頁面，點擊右側的【現貨賬單】。


在現貨賬單頁面選擇【充提轉賬】後，點擊右側的【導出】按鈕。


在【業務類型】中選擇充提轉賬，還可進一步選擇全部、充提、充提手續費和轉賬四種不同範圍的數據記錄，選擇您要導出的數據範圍。

設置導出記錄的【幣種】、【方向】和【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，點擊【生成】導出充提記錄。


需要注意的是，現貨賬單記錄導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的現貨賬單記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。

1.2 資金記錄頁面導出


除此之外，您還可以在【資金記錄】頁面選擇【充值記錄】或【提幣記錄】，然後進行【導出】。


在【類型】中，包含充值、提幣和其他三種不同類型範圍，選擇您要導出的數據範圍。

設置導出錢包歷史的【時間】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，選擇是否勾選【生成後自動發送至郵箱】，您可以【設置文件密碼】和接收郵件的【郵箱】（默認是您賬號綁定的郵箱），點擊【生成】導出充提記錄。


同樣要注意，資金記錄導出每月也有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。

2. App


打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊左上角的【個人頭像】按鈕，選擇【交易記錄】，點擊【充值/提幣】。


在現貨記錄頁面，選擇【資金記錄】，點擊右上角的導出按鈕。在資金記錄導出頁面點擊【+新建導出】。

【記錄類型】中包含充值記錄、提幣記錄和其他記錄，選擇您要導出的數據範圍。

設置導出記錄的【時間段】，選擇是否勾選【對文件進行加密】，選擇是否勾選【生成後自動發送至郵箱】，點擊【生成】導出充提記錄。


需要注意的是，資金記錄導出每月有次數限制，請以頁面上的顯示為準，根據您的具體需求合理安排導出次數，避免頻繁操作。如果您要導出的記錄過多時，請嘗試分多次導出數據，以避免文件崩潰。

