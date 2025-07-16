如何領取 Nillion（NIL） 空投獎勵？

Nillion（NIL）是一個前沿的私隱計算平台，憑藉其創新的「盲計算」技術，為用戶提供高效、安全的資料私隱保護解決方案。透過去中心化的架構，Nillion 實現了在不解密資料的情況下進行計算，有效消除了傳統資料處理中的安全隱患。作為私隱計算領域的領軍者，Nillion 目前正在 MEXC 平台推出一項空投活動，用戶只需完成簡單任務，即可免費獲得 NIL 代幣獎勵。以下是關於如何參與並領取 NILNillion（NIL）是一個前沿的私隱計算平台，憑藉其創新的「盲計算」技術，為用戶提供高效、安全的資料私隱保護解決方案。透過去中心化的架構，Nillion 實現了在不解密資料的情況下進行計算，有效消除了傳統資料處理中的安全隱患。作為私隱計算領域的領軍者，Nillion 目前正在 MEXC 平台推出一項空投活動，用戶只需完成簡單任務，即可免費獲得 NIL 代幣獎勵。以下是關於如何參與並領取 NIL
Nillion（NIL）是一個前沿的私隱計算平台，憑藉其創新的「盲計算」技術，為用戶提供高效、安全的資料私隱保護解決方案。透過去中心化的架構，Nillion 實現了在不解密資料的情況下進行計算，有效消除了傳統資料處理中的安全隱患。作為私隱計算領域的領軍者，Nillion 目前正在 MEXC 平台推出一項空投活動，用戶只需完成簡單任務，即可免費獲得 NIL 代幣獎勵。以下是關於如何參與並領取 NIL 空投獎勵 的詳細指南。

1. 空投時間和獎勵


活動開始時間：2025年3月21日21:00（UTC+8）
活動結束時間：2025年3月31日21:00（UTC+8）
總獎池：270,000 USDT
獎勵發放時間：活動結束後的 10 個自然日內

2. 如何參與空投？


Nillion 的空投活動現已開啟，新舊用戶均可參與，共享豐厚獎勵。透過三大核心任務，您將有機會瓜分巨額獎池，輕鬆提升數位資產價值。立即行動，開啟您的財富增值之旅！

活動一：新用戶專屬，瓜分 200,000 USDT 合約贈金


任務 1：淨充值任務


要求：新用戶在活動期間淨充值 300 NIL 或 100 USDT。
獎勵：完成該任務後，您將有機會獲得合約贈金或其他獎勵。

任務 2：現貨或合約交易


現貨交易
要求：完成 NIL / USDT 現貨交易，累計有效交易額 ≥ 100 USDT。

獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 100,000 USDT 合約贈金。


合約交易
要求：完成任意合約交易，累計有效交易額 ≥ 500 USDT。

獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 100,000 USDT 合約贈金。


活動二：合約挑戰賽，瓜分 50,000 USDT 合約贈金


要求：在活動期間交易任意永續合約，累計有效合約交易額 ≥ 20,000 USDT。
獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 50,000 USDT 合約贈金，用戶單人獎勵最高可達 5,000 USDT 合約贈金，最少可獲得 10 USDT 合約贈金。

活動三：邀請獎勵，瓜分 20,000 USDT 合約贈金


要求：老用戶邀請新用戶註冊並成功完成活動一中的任意一項任務，即可參與瓜分 20,000 USDT 合約贈金獎勵。
獎勵：每邀請一位新用戶，您將獲得 50 USDT 合約贈金，每位推薦人最高可獲得 1,000 USDT 合約贈金。

3. 注意事項


新用戶定義：新用戶是指在活動期間註冊，或在活動前累計充值少於 $100 的用戶（包括鏈上充值、法幣充值和 P2P 充值）。

KYC 認證要求：參與活動的用戶必須完成至少初級 KYC 認證才能獲得獎勵。新用戶在參與活動一時需要完成高級KYC 認證。

淨充值計算方式：淨充值 = 充值金額 - 提現金額。（透過 P2P、OTC、鏈上交易進行的充值均視為有效充值。）

獎勵發放方式：代幣獎勵將空投至現貨帳戶，合約贈金將空投至合約帳戶。合約贈金有效期爲 14 天，可用於合約交易，產生的盈利可提取。

交易計入規則：只有手續費大於零的交易會被計算在內。交易量會自動統計並參與任務挑戰。

用戶獎勵限制：每位新用戶只能在 Airdrop+ 活動中獲得一次新用戶專享獎勵。用戶在多個活動中完成任務時，系統會按發獎日期順序發放獎勵。

透過參加 Nillion 空投活動，您不僅可以領取免費的代幣獎勵，還能透過充值、交易和邀請朋友的方式瓜分豐富的獎池。確保按照活動要求完成任務，等待獎勵發放，並嚴守活動規則，最大化您的收益。

趕快參與，領取您的空投獎勵吧！

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


