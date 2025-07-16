如何領取 Nillion（NIL） 空投獎勵？









活動開始時間：2025年3月21日21:00（UTC+8）

活動結束時間：2025年3月31日21:00（UTC+8）

總獎池：270,000 USDT

獎勵發放時間：活動結束後的 10 個自然日內









Nillion 的空投活動現已開啟，新舊用戶均可參與，共享豐厚獎勵。透過三大核心任務，您將有機會瓜分巨額獎池，輕鬆提升數位資產價值。立即行動，開啟您的財富增值之旅！













要求：新用戶在活動期間淨充值 300 NIL 或 100 USDT。

獎勵：完成該任務後，您將有機會獲得合約贈金或其他獎勵。









現貨交易

要求：完成 NIL / USDT 現貨交易，累計有效交易額 ≥ 100 USDT。

獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 100,000 USDT 合約贈金。





合約交易

要求：完成任意合約交易，累計有效交易額 ≥ 500 USDT。

獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 100,000 USDT 合約贈金。









要求：在活動期間交易任意永續合約，累計有效合約交易額 ≥ 20,000 USDT。

獎勵：前 2,000 名完成該任務的用戶瓜分 50,000 USDT 合約贈金，用戶單人獎勵最高可達 5,000 USDT 合約贈金，最少可獲得 10 USDT 合約贈金。









要求：老用戶邀請新用戶註冊並成功完成活動一中的任意一項任務，即可參與瓜分 20,000 USDT 合約贈金獎勵。

獎勵：每邀請一位新用戶，您將獲得 50 USDT 合約贈金，每位推薦人最高可獲得 1,000 USDT 合約贈金。









新用戶定義：新用戶是指在活動期間註冊，或在活動前累計充值少於 $100 的用戶（包括鏈上充值、法幣充值和 P2P 充值）。





KYC 認證要求：參與活動的用戶必須完成至少初級 KYC 認證才能獲得獎勵。新用戶在參與活動一時需要完成高級KYC 認證。





淨充值計算方式：淨充值 = 充值金額 - 提現金額。（透過 P2P、OTC、鏈上交易進行的充值均視為有效充值。）





獎勵發放方式：代幣獎勵將空投至現貨帳戶，合約贈金將空投至合約帳戶。合約贈金有效期爲 14 天，可用於合約交易，產生的盈利可提取。





交易計入規則：只有手續費大於零的交易會被計算在內。交易量會自動統計並參與任務挑戰。





用戶獎勵限制：每位新用戶只能在 Airdrop+ 活動中獲得一次新用戶專享獎勵。用戶在多個活動中完成任務時，系統會按發獎日期順序發放獎勵。











