如何在MEXC上購買VALOR：詳細指南

VALOR 是 Smart Valor 平台的原生代幣，這是一個創新的加密貨幣項目，旨在滿足全球金融行業對安全、可訪問且受監管的數字資產投資解決方案的需求。該項目旨在通過利用區塊鏈技術實現替代投資的民主化，為用戶提供一個安全的資產代幣化市場，並確保符合監管要求。憑藉強大的安全框架、用戶友好的投資平台以及對合規的高度關注，VALOR 為加密貨幣初學者和有經驗的交易者都提供了顯著的投資潛力。由於其可擴展的解決方案、創新技術和強大的社區支持，該代幣吸引了機構投資者和零售交易者的注意。

MEXC 是最受信賴的全球加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在穩健的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計之上。對於 VALOR 交易者而言，MEXC 提供了高流動性、競爭性的交易費用（起價僅為 0.1%）以及快速的交易處理等獨特優勢，方便買入 VALOR 代幣。

VALOR 代幣 最初的總供應量為 1 億枚 VALOR 代幣。然而，在 2019 年 12 月進行了一次戰略性代幣銷毀後，目前的 總供應上限為 7500 萬枚 VALOR 代幣。不會再生成新的代幣，從而確保固定的供應量，增強 VALOR 的代幣經濟學。

流通供應量：約 5029 萬枚 VALOR 代幣。

類別 初始分配 備註 預售 & ICO 45% 未售出的代幣已銷毀（2019 年銷毀 2500 萬枚） 未來發展 26% 2017-2020 年鎖定 團隊 & 顧問 19% 懸賞 & 增長 5% 流動資金 5% 總供應量（現值） 7500 萬枚 銷毀後，固定供應量 流通供應量 ~5029 萬枚 截至 2025 年 6/7 月

在您能夠購買 VALOR 代幣之前，您需要創建一個安全的 MEXC 帳戶。訪問 MEXC.com 網站或從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載 MEXC 應用程序，然後點擊右上角的「註冊」按鈕。您可以使用電子郵件地址、手機號碼或 Google/Apple/MetaMask/Telegram 帳戶進行註冊。

註冊後，請通過啟用雙重認證 (2FA)、設置強大的唯一密碼並通過 KYC 驗證身份來增強帳戶安全性。MEXC 上的 KYC 驗證過程簡單明了，通常在 24 小時內完成，需要政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證的自拍。

為您的帳戶注資以進行 VALOR 交易，MEXC 提供多種選擇，包括信用卡/借記卡購買、銀行轉賬、P2P 交易以及從外部錢包存入加密貨幣。對於平台新手，信用卡/借記卡選項提供了最便捷且即時的方式開始進行 VALOR 代幣交易。

MEXC 的交易界面設計直觀且功能豐富，主要組件包括訂單簿、價格圖表、交易歷史記錄和訂單下單面板。在執行第一筆 VALOR 交易之前，請熟悉這些元素以及 VALOR 市場上可用的不同訂單類型。

對於希望快速購買 VALOR 的加密貨幣初學者，MEXC 的信用卡/借記卡選項提供了一條簡便的途徑來購買 VALOR 代幣。登錄您的帳戶後，導航到頂部導航菜單或主頁上的「購買加密貨幣」部分。從可用的加密貨幣列表中，選擇 VALOR 作為您想要的資產。購買過程分為 4 個簡單步驟：

輸入您希望購買的 VALOR 代幣數量或您想花費的法定貨幣金額 選擇您偏好的支付貨幣（USD、EUR、GBP 等） 選擇您的支付方式並輸入您的卡片詳細信息 查看交易詳細信息，包括 VALOR 數量、匯率和適用的手續費

確認購買後，如果您的銀行要求，您需要完成 3D 安全驗證。交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在「訂單」或「交易歷史」部分監控狀態。

為了在使用此方法購買 VALOR 時減少手續費，可以考慮在非高峰時段購買、購買較大數量以降低固定費用的百分比影響，並檢查是否有任何針對 VALOR 交易的促銷費用折扣。

對於更有經驗的用戶或尋求更好價格的用戶，交易 MEXC 現貨市場上的 VALOR 代幣是首選方法。首先，您需要用基礎貨幣（如 USDT）為您的帳戶注資，USDT 可以直接在 MEXC 上購買或從其他錢包轉移。

開始交易時，導航到「現貨交易」部分並使用搜索功能找到所需的 VALOR 交易對，通常是 VALOR/USDT。交易界面將顯示 VALOR 代幣的實時價格波動、交易量和訂單深度。

MEXC 提供多種 VALOR 交易訂單類型：

市價單，以最佳可用價格立即執行

限價單，以特定價格或更好的價格購買 VALOR 代幣

訂單執行後，您的 VALOR 餘額將顯示在您的 MEXC 現貨錢包中。從這裡，您可以選擇繼續交易 VALOR、持有以待升值，或轉移到外部錢包進行長期存儲。

除了標準的購買方法外，MEXC 還提供了其他獲取和最大化您的 VALOR 持倉的方法。P2P 交易平台直接連接買家和賣家，讓您可以使用銀行轉賬、移動支付或其他本地支付選項購買 VALOR，通常手續費低於信用卡購買。

對於尋求放大 VALOR 價格波動影響的交易者，MEXC 提供帶槓桿的期貨合約，讓您在投入較少資本的情況下最大化潛在收益。VALOR 代幣持有者還可以從 MEXC 的質押機會中受益，通過年百分比收益率 (APY) 獲得被動收入。此外，MEXC 定期舉辦與 VALOR 和相關項目有關的交易競賽、空投和啟動板活動，提供以優惠價格獲取 VALOR 代幣或贏取代幣獎勵的機會。

MEXC 根據您的需求和經驗水平提供了多種安全的途徑來獲取 VALOR 代幣。為了保護您的投資，請始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將大量的 VALOR 持倉提取到硬件錢包中。初學者可能更喜歡直接使用信用卡購買 VALOR 代幣，而有經驗的交易者將從現貨交易的高級功能中受益。無論您是進行短期投資還是長期持有，MEXC 都能為您的 VALOR 代幣之旅提供一個安全且用戶友好的平台。購買後，探索 VALOR 質押和賺幣產品以最大化您的數字資產潛力。