如何在MEXC上購買USD1：詳細指南

USD1是由World Liberty Financial（WLFI）於2025年推出的完全有資產支持的穩定幣，旨在為全球用戶提供安全、透明且高效的數位美元服務。該代幣與美元1:1掛鉤，其儲備金由BitGo託管並定期接受第三方審計，確保透明度和穩定性。USD1目前已部署在以太坊和BNB鏈上，未來計劃擴展到更多區塊鏈。它的主要特點包括強大的透明度、多鏈互操作性和強大的DeFi整合能力，這使其對尋求可靠數位美元解決方案的機構投資者和個人投資者都極具吸引力。

MEXC被公認為是最受信任的全球加密貨幣交易所之一，以其穩健的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計而聞名。對於USD1交易者來說，MEXC提供了高流動性、競爭力的交易手續費（起始0.1%）以及快速的交易處理。USD1/USDT交易對已開放，MEXC的創新區為新手和有經驗的加密貨幣交易者購買USD1提供了無縫體驗。

在購買USD1穩定幣之前，您必須創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC官方網站（MEXC.com）或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊“註冊”按鈕。註冊可以使用電子郵件地址、手機號碼或第三方帳戶（如Google、Apple、MetaMask或Telegram）完成。

註冊後，通過啟用雙重認證（2FA）、設置強大且唯一的密碼以及完成KYC驗證來增強帳戶安全性。KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證件、地址證明和手持身份證的自拍照。

為帳戶充值時，MEXC支持信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易以及從外部錢包存入加密貨幣。對於初學者來說，信用卡/借記卡選項是最便捷且即時的方式來開始交易USD1穩定幣。

MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括訂單簿、價格圖表、交易歷史記錄和訂單下單面板。在這個加密貨幣交易所進行首次USD1交易之前，請熟悉這些元素和可用的訂單類型。

對於加密貨幣初學者來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了購買USD1的簡單途徑。登錄後，從頂部導航菜單或首頁進入“購買加密貨幣”部分。從可用的加密貨幣列表中選擇USD1穩定幣。購買過程包含四個簡單步驟：

輸入您希望購買的USD1數量或您想花費的法定貨幣金額。 選擇您偏好的支付貨幣（美元、歐元、英鎊等）。 選擇支付方式並輸入您的卡詳細信息。 檢查交易詳情，包括USD1數量、匯率和適用的手續費。

確認購買後，完成任何所需的3D Secure驗證。交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。為了在購買USD1時降低手續費，可以考慮在非高峰時段購買、購買更大的數量以及查看是否有促銷折扣。

對於有經驗的用戶或尋求更好價格的用戶來說，在MEXC現貨市場交易USD1是理想選擇。首先，使用USDT等基礎貨幣為帳戶充值，可以直接在MEXC購買USDT或從其他錢包轉入。然後，前往“現貨交易”部分，並在加密貨幣交易所中搜索USD1/USDT交易對。

交易界面顯示USD1穩定幣的實時價格波動、交易量和訂單簿深度。MEXC支持多種訂單類型：

可在最佳可用價格立即執行。 限價單可指定價格或更優價格購買USD1。

訂單成交後，您的USD1餘額將出現在MEXC現貨錢包中。您可以選擇繼續交易、持有等待增值或將其轉移到外部錢包以進行長期穩定幣投資。

除了標準購買外，MEXC還提供其他獲取和最大化USD1持倉的方式：

P2P交易平台 直接連接買家和賣家，讓您能夠使用 銀行轉帳、移動支付或其他本地支付選項 購買USD1，通常比信用卡購買手續費更低。

直接連接買家和賣家，讓您能夠使用 購買USD1，通常比信用卡購買手續費更低。 對於進階交易者，MEXC提供 USD1期貨合約 ，最高可達125倍槓桿，讓您以較少資本最大化潛在收益。 USDT-M和COIN-M期貨 均可靈活進行衍生品交易。

，最高可達125倍槓桿，讓您以較少資本最大化潛在收益。 均可靈活進行衍生品交易。 質押機會 讓USD1持有人通過 年化收益率（APY） 賺取被動收入，不同產品的利率各不相同。

讓USD1持有人通過 賺取被動收入，不同產品的利率各不相同。 MEXC定期舉辦交易競賽、空投和Launchpad活動，讓您有機會以優惠價格獲得穩定幣代幣或贏取獎勵。

MEXC提供了多種安全途徑來獲取USD1，滿足您的經驗水平和投資目標。務必啟用所有可用的安全功能，並將重要持倉轉移到硬體錢包以增加保護。初學者可能更喜歡直接使用信用卡購買，而有經驗的加密貨幣交易者則可以利用現貨交易的進階功能。無論您追求的是短期收益還是長期持有，MEXC都能為您的USD1旅程提供一個安全且用戶友好的加密貨幣交易所。購買後，探索質押和Earn產品，最大化您的數字資產潛力，充分發揮穩定幣投資的價值。