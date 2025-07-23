如何在MEXC上購買TIBBIR：詳細指南

什麼是TIBBIR及其投資潛力 TIBBIR是由RelVentureCapital推出的生態系統代幣，該公司被認為是全球首家整合金融科技、人工智慧和區塊鏈技術的風險投資公司。作為「新金融科技」運動的先驅，RelVentureCapital正在打造一個由AI和加密技術驅動的去中心化金融協議。TIBBIR既作為社區治理憑證，也作為連接智能算法與鏈上金融的協議層燃料，旨在為下一代開放式金融基礎設施提供動什麼是TIBBIR及其投資潛力 TIBBIR是由RelVentureCapital推出的生態系統代幣，該公司被認為是全球首家整合金融科技、人工智慧和區塊鏈技術的風險投資公司。作為「新金融科技」運動的先驅，RelVentureCapital正在打造一個由AI和加密技術驅動的去中心化金融協議。TIBBIR既作為社區治理憑證，也作為連接智能算法與鏈上金融的協議層燃料，旨在為下一代開放式金融基礎設施提供動
什麼是TIBBIR及其投資潛力

TIBBIR是由RelVentureCapital推出的生態系統代幣，該公司被認為是全球首家整合金融科技、人工智慧和區塊鏈技術的風險投資公司。作為「新金融科技」運動的先驅，RelVentureCapital正在打造一個由AI和加密技術驅動的去中心化金融協議。TIBBIR既作為社區治理憑證，也作為連接智能算法與鏈上金融的協議層燃料，旨在為下一代開放式金融基礎設施提供動力。

憑藉其獨特的AI驅動金融去中心化治理區塊鏈整合的組合，TIBBIR為加密貨幣初學者和有經驗的交易者提供了顯著的投資潛力。該項目因其創新技術和對可擴展、開放式金融系統的願景，吸引了機構投資者零售交易者的關注。

MEXC的聲譽、安全功能及交易TIBBIR的優勢

MEXC是全球最受信任的加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在強大的安全協議全面的風險管理系統定期的安全審計之上。對於TIBBIR交易者，MEXC提供了包括高流動性競爭力的交易費用（最低0.1%起）快速交易處理在內的顯著優勢。

TIBBIR可用的交易對及其競爭力的費率結構

在MEXC上，TIBBIR可以與USDT（TIBBIR/USDT）進行交易，為用戶提供了一個流動性和易用性兼備的市場。平台的競爭力費率結構和高級交易工具使其成為新手和有經驗的交易者購買TIBBIR代幣的理想場所。

準備工作：創建您的MEXC帳戶並準備交易

創建並保護您的MEXC帳戶

在購買TIBBIR之前，您需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC.com網站或從Apple App StoreGoogle Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊右上角的“註冊”按鈕。您可以使用電子郵件地址手機號碼Google/Apple/MetaMask/Telegram帳戶進行註冊。

註冊後，通過啟用雙重認證（2FA）設置強密碼以及通過KYC身份驗證來增強帳戶安全性。

完成KYC驗證流程

MEXC上的KYC驗證流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證明地址證明以及手持身份證的自拍照

通過多種支付方式為帳戶充值

為帳戶充值，MEXC提供了多種選項，包括信用卡/借記卡購買銀行轉帳P2P交易從外部錢包存入加密貨幣。對於平台的新用戶來說，信用卡/借記卡選項是最便捷且即時的方式，開始進行TIBBIR代幣交易。

了解MEXC界面以進行TIBBIR交易

MEXC交易界面設計得既直觀功能豐富，主要組件包括訂單簿價格圖表交易歷史訂單下單面板。在進行第一筆TIBBIR交易之前，熟悉這些元素以及MEXC交易所提供的不同訂單類型。

方法一：直接使用信用卡/借記卡購買

使用法定貨幣直接購買TIBBIR的步驟

對於希望快速購買TIBBIR的加密貨幣新手來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一條簡單的途徑。登錄帳戶後，導航至頂部導航菜單或首頁中的“購買加密貨幣”部分。從可用的加密貨幣列表中選擇TIBBIR作為目標資產。購買過程包含四個簡單步驟：

  1. 輸入您希望購買的TIBBIR數量或您想花費的法定貨幣金額
  2. 選擇您偏好的支付貨幣（如美元、歐元、英鎊等）
  3. 選擇支付方式並輸入您的卡片詳情
  4. 確認交易細節，包括TIBBIR數量、匯率和適用的費用

確認購買後，若銀行要求，您需要完成3D Secure驗證。交易通常在幾分鐘內處理完成，您可以在“訂單”“交易歷史”部分監控狀態。

減少費用並確保順利交易的小貼士

  • 非高峰時段購買
  • 購買更大的數量以降低固定費用的百分比影響
  • 檢查是否有任何針對TIBBIR代幣購買的促銷費率折扣

方法二：在MEXC現貨市場交易TIBBIR

使用USDT或其他基礎貨幣為您的MEXC帳戶充值

對於更有經驗的用戶或尋求更好匯率的人來說，在MEXC現貨市場交易TIBBIR是首選方法。首先，使用像USDT這樣的基礎貨幣為帳戶充值，這可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉移。

找到正確的TIBBIR交易對

導航到“現貨交易”部分，並使用搜索功能找到TIBBIR/USDT交易對。交易界面將顯示MEXC交易所上TIBBIR代幣的實時價格波動交易量訂單簿深度

下市價單或限價單購買TIBBIR

MEXC提供了多種TIBBIR交易的訂單類型：

  • 市價單以最佳可用價格立即執行
  • 限價單以特定價格或更好的價格購買TIBBIR

訂單執行後，您的TIBBIR餘額將出現在MEXC現貨錢包中。從這裡，您可以選擇繼續交易、持有以期待升值，或將其轉移到外部錢包進行長期存儲。

替代方法和高級選項

MEXC上的TIBBIR P2P交易

MEXC的P2P交易平台直接連接買家和賣家，讓您可以使用銀行轉帳、移動支付或其他本地支付方式購買TIBBIR，通常比信用卡購買的費用更低。

TIBBIR期貨交易與槓桿選項介紹

對於尋求放大TIBBIR價格波動敞口的交易者，MEXC提供了帶有槓桿的期貨合約，使您能夠最大化潛在收益，同時投入較少資金。該平台提供USDT-M和COIN-M期貨選項，靈活進行TIBBIR衍生品交易。

TIBBIR持有者的質押與賺取機會

TIBBIR持有者可以通過MEXC的質押機會獲得年化收益率（APY）的被動收入。此外，MEXC定期舉辦交易競賽空投Launchpad活動，為TIBBIR和相關項目提供以優惠價格獲取代幣或贏取代幣獎勵的機會。

結論

MEXC根據您的需求和經驗水平提供了多種安全的TIBBIR獲取途徑。為了保護您的投資，始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將大量持倉轉移到硬體錢包中。初學者可能更喜歡直接使用信用卡購買，而經驗豐富的交易者則會受益於現貨交易的高級功能。無論您是為了短期收益還是長期持有，MEXC都為您的TIBBIR之旅提供了一個安全用戶友好的平台。購買後，探索質押Earn產品以最大化您的TIBBIR代幣潛力。

