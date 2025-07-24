如何在MEXC上購買PENG：詳細指南

什麼是PENG及其投資潛力

PENG是一種建立在Solana區塊鏈上的迷因幣，於2023年3月由一個匿名團隊推出，專注於社區驅動的增長和病毒式網路文化。該項目利用迷因代幣的流行以及Solana網路的高效性，提供快速、低成本的交易。PENG的品牌形象是一個有趣的企鵝角色，旨在吸引零售交易者和更廣泛的加密社區。其獨特功能包括：

基於Solana架構 實現高速、低費用的交易

實現高速、低費用的交易 強大的迷因文化吸引力 ，通過病毒式行銷和社區互動來推動

，通過病毒式行銷和社區互動來推動 固定的總供應量為99,999,979枚PENG代幣，支持稀缺性

由於價格快速增值的潛力、強大的社區支持以及迷因幣在某些市場週期中超額表現的趨勢，PENG吸引了大量零售交易者的興趣。

MEXC的聲譽、安全功能及交易PENG的優勢

MEXC被公認為是最受信任的全球加密貨幣交易所之一，以其以下特點聞名：

強大的安全協議 ，包括高級加密和冷存儲

，包括高級加密和冷存儲 全面的風險管理系統 ，以保護用戶資產和PENG投資

，以保護用戶資產和PENG投資 定期的安全審計，確保平台完整性

對於PENG交易者來說，MEXC提供：

高流動性 的PENG/USDT交易對

的PENG/USDT交易對 競爭力的交易費用，起始僅0.1%

快速的交易處理和用戶友好的界面，實現無縫的PENG交易

可用的交易對及競爭力的PENG費用結構

在MEXC上，PENG主要與USDT（Tether）進行交易，提供深度流動性和緊密的價差以實現高效的PENG交易。該平台的費用結構極具競爭力，現貨交易費用從0.1%起。

創建和保護您的MEXC帳戶

要購買PENG，首先需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問官方網站（MEXC.com）或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式。點擊右上角的“註冊”按鈕，使用您的電子郵件地址、手機號碼或第三方帳戶（如Google、Apple、MetaMask或Telegram）註冊。

註冊後，請通過以下方式增強帳戶安全性：

啟用雙重身份驗證（2FA）

設置一個強大且唯一的密碼

完成身份驗證（KYC）

完成KYC驗證流程

KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成。您需要提供：

一份 政府頒發的身份證明文件

地址證明

一張手持身份證明的自拍照

通過多種支付方式為您的帳戶充值

MEXC支持多種充值選項，包括：

信用卡/借記卡購買 ，快速獲取PENG

，快速獲取PENG 銀行轉帳

點對點交易（P2P）

從外部錢包存入加密貨幣

對於初學者來說，信用卡/借記卡選項是最方便且即時的方式來開始交易PENG。

了解MEXC界面以便進行PENG交易

MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括：

訂單簿 顯示PENG的買賣訂單

顯示PENG的買賣訂單 價格圖表 以進行PENG市場分析

以進行PENG市場分析 交易歷史記錄

訂單放置面板

在下第一筆PENG交易之前，熟悉這些元素以及可用的訂單類型。

逐步指導如何直接使用法幣購買PENG

對於初學者，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了簡單的PENG購買方式：

登錄並前往頂部導航菜單或首頁的“購買加密貨幣”部分。 選擇PENG作為您想要的資產。 輸入您希望購買的PENG數量或您想花費的法幣金額。 選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）。 輸入您的卡詳細信息並檢查交易內容，包括PENG數量、匯率和費用。 確認您的購買並完成任何所需的3D安全驗證。

交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。

減少費用並確保順利進行PENG交易的小貼士

在 非高峰時間 購買，以避免網絡擁堵。

購買，以避免網絡擁堵。 購買 較大數量 的PENG以減少固定費用的百分比影響。

的PENG以減少固定費用的百分比影響。 檢查是否有針對PENG購買的促銷費用折扣。

使用USDT或其他基礎貨幣為您的MEXC帳戶充值

首先，使用USDT為您的帳戶充值，您可以直接在MEXC購買USDT或從其他錢包轉移。

找到正確的PENG交易對

導航到“現貨交易”部分，並搜索PENG/USDT交易對。

下市價單或限價單購買PENG

市價單 會立即以最佳可用的PENG價格執行。

會立即以最佳可用的PENG價格執行。 限價單允許您為PENG購買設置特定價格。

監控您的訂單並在購買後管理您的PENG

一旦您的訂單成交，您的PENG餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中。您可以繼續交易、持有等待升值，或轉移到外部錢包進行長期PENG存儲。

在MEXC上進行PENG的點對點交易

MEXC的點對點交易平台直接連接買家和賣家，讓您可以使用銀行轉帳、移動支付或其他本地支付選項購買PENG，通常費用比卡支付更低。

PENG期貨交易和槓桿選項介紹

對於高級交易者，MEXC提供帶有槓桿的PENG期貨合約，使您能夠以較少的資金投入最大化潛在收益。USDT-M和COIN-M期貨選項均可使用，為PENG衍生品交易提供了靈活性。

PENG持有者的質押和賺取機會

PENG持有者可以參與MEXC上的質押機會，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。MEXC還提供儲蓄和眾籌產品，增加PENG的賺取潛力。

參與PENG促銷活動和空投

MEXC定期舉辦交易競賽、空投和啟動板活動，讓用戶有機會以優惠價格獲得PENG代幣或贏取獎勵。

MEXC提供了多種安全途徑來獲取PENG，適合您的經驗水平和投資目標。為了保護您的PENG投資，務必啟用所有可用的安全功能，並考慮將重要的PENG持有量轉移到硬體錢包中。初學者可能更傾向於直接卡支付購買，而有經驗的交易者則可利用現貨交易的高級功能。無論您是投資於短期收益還是長期持有，MEXC都為您的PENG旅程提供了一個安全且用戶友好的平台。完成購買後，探索質押和賺取產品，以充分發揮您的PENG數字資產潛力。