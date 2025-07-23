Particle Network (PARTI) 是一個創新的Layer 1區塊鏈項目，旨在解決Web3生態系統中用戶、數據和流動性分散的問題。通過引入通用帳戶，Particle Network實現了跨所有鏈的單一帳戶和統一餘額，並由其自身的Particle Chain進行協調和保護。這種方法旨在為用戶和開發者提供無縫且無摩擦的體驗，成為去中心化網絡大規模採用的基礎設施。該項目的亮點包括： 通用帳Particle Network (PARTI) 是一個創新的Layer 1區塊鏈項目，旨在解決Web3生態系統中用戶、數據和流動性分散的問題。通過引入通用帳戶，Particle Network實現了跨所有鏈的單一帳戶和統一餘額，並由其自身的Particle Chain進行協調和保護。這種方法旨在為用戶和開發者提供無縫且無摩擦的體驗，成為去中心化網絡大規模採用的基礎設施。該項目的亮點包括： 通用帳
如何在MEXC上購買PARTI：詳細指南

2025年7月23日
Particle Network
Solayer
USDCoin
RWAX
PlaysOut
Particle Network (PARTI) 是一個創新的Layer 1區塊鏈項目，旨在解決Web3生態系統中用戶、數據和流動性分散的問題。通過引入通用帳戶，Particle Network實現了跨所有鏈的單一帳戶和統一餘額，並由其自身的Particle Chain進行協調和保護。這種方法旨在為用戶和開發者提供無縫且無摩擦的體驗，成為去中心化網絡大規模採用的基礎設施。該項目的亮點包括：

  • 通用帳戶：跨所有鏈的單一帳戶和餘額
  • 鏈抽象化：統一Web3中的用戶和流動性
  • 無摩擦的跨鏈體驗：消除區塊鏈之間的障礙

這些功能吸引了機構投資者和零售交易者的廣泛關注，使PARTI代幣成為推動統一開放網絡的重要角色。

MEXC 被公認為最受信任的全球加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在強大的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計之上。對於PARTI加密貨幣交易者，MEXC提供了以下優勢：

  • 高流動性和深度訂單簿
  • 具競爭力的交易費用，現貨和期貨交易的掛單手續費從0%起，吃單手續費為0.01-0.02%
  • 快速的交易處理和用戶友好的界面

在MEXC上，PARTI位於創新區，提供如PARTI/USDTPARTI/USDC 等交易對。

準備工作：創建您的MEXC帳戶並準備交易

在購買PARTI代幣之前，您需要創建並保護好您的MEXC帳戶：

  • 訪問MEXC的官方網站或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程序。
  • 點擊“註冊”，使用電子郵件地址、手機號碼或第三方帳戶（Google、Apple、MetaMask、Telegram）進行註冊。
  • 啟用雙重身份驗證（2FA）以增強安全性，設置強密碼並完成KYC驗證。KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證的自拍照。
  • 使用信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易或從外部錢包存入加密貨幣來為帳戶充值。對於初學者來說，信用卡/借記卡選項是最便捷且即時開始交易PARTI加密貨幣的方式。
  • MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括訂單簿、價格圖表、交易歷史記錄和訂單下單面板。在執行第一筆交易之前，請熟悉這些元素。

方法1：使用信用卡/借記卡直接購買

對於加密貨幣新手來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一種簡單的購買PARTI代幣的方法：

  1. 登錄並從頂部菜單或首頁導航到“購買加密貨幣”部分。
  2. 從可用的加密貨幣列表中選擇PARTI
  3. 輸入您希望購買的PARTI加密貨幣數量或您想花費的法幣金額。
  4. 選擇支付貨幣（USD、EUR、GBP等）並輸入您的卡詳細信息。
  5. 檢查交易詳細信息，包括PARTI數量、匯率和適用費用。
  6. 確認購買並完成任何所需的3D Secure驗證。

交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。為了減少費用，請考慮在非高峰時段購買、買入較大數量以降低固定費用的百分比影響，並檢查是否有促銷費率折扣。

方法2：在MEXC現貨市場交易PARTI

對於有經驗的用戶或尋求更優惠價格的人來說，在MEXC現貨市場交易PARTI加密貨幣是理想的選擇：

  • 使用像USDT這樣的基礎貨幣為帳戶充值，可以直接在MEXC購買或從其他錢包轉入。
  • 進入“現貨交易”部分並搜索PARTI/USDTPARTI/USDC 交易對。
  • 交易界面顯示PARTI代幣的實時價格變動、交易量和訂單簿深度。
  • 市價單以最佳可用價格立即執行，或者下限價單以特定價格購買PARTI。
  • 執行後，您的PARTI餘額將出現在MEXC現貨錢包中。您可以繼續交易、持有以期待升值，或轉移到外部錢包進行長期儲存。

替代方法與進階選項

MEXC還提供了其他方式來獲取和最大化您的PARTI持有量：

  • P2P交易：使用本地支付方式直接從其他用戶購買PARTI加密貨幣，通常費用較低。
  • 期貨交易：接入最高可達125倍槓桿的PARTI期貨合約，讓您在投入較少資本的情況下最大化潛在回報。USDT-M和COIN-M期貨均可用於靈活的衍生品交易。
  • 質押與收益：參與質押機會，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。MEXC還舉辦針對PARTI加密貨幣的交易競賽、空投和啟動板活動，提供以優惠價格獲取代幣或贏取獎勵的機會。
  • 促銷活動：為慶祝PARTI上市，MEXC正在舉辦獨家Airdrop+活動，獎池價值15萬USDT，包括存款獎金、現貨和期貨交易挑戰以及推薦獎勵。

結論

MEXC提供了多條安全途徑來獲取PARTI代幣，滿足初學者和有經驗交易者的需求。務必啟用所有可用的安全功能，並考慮將重要持有量提取到硬件錢包中以增加安全性。初學者可能更喜歡直接使用卡片購買，而有經驗的交易者則可以利用現貨和期貨交易的進階功能。無論您的目標是短期收益還是長期持有，MEXC都為您的PARTI加密貨幣之旅提供了安全且用戶友好的平台。購買後，探索質押和Earn產品以最大化您的數字資產潛力。

