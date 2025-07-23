如何在MEXC上購買OVER：詳細指南

什麼是OVER及其投資潛力

OVER是一項創新的加密貨幣項目，旨在通過擴增實境（AR）和區塊鏈技術來彌合現實世界與數位世界之間的差距。該項目於2020年由一群AR和區塊鏈專家創立，OVER致力於打造一個去中心化的平台，讓用戶能夠在現實世界的地點上建立、擁有並貨幣化AR體驗。憑藉其獨特的功能——例如去中心化的AR資產所有權、穩健的OVER創作者經濟以及與物理地理位置的無縫整合——OVER為加密貨幣初學者和有經驗的交易者提供了顯著的投資潛力。OVER代幣因其可擴展的AR解決方案、創新的OVER技術以及強大的社區參與而吸引了零售交易者和數位創作者的關注。

MEXC的聲譽、安全功能及交易OVER的優勢

MEXC是全球最受信任的加密貨幣交易所之一，其穩健的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計奠定了良好的聲譽。對於OVER交易者而言，MEXC提供了多項優勢，包括高流動性的OVER代幣、競爭力強的交易手續費（起價僅為0.1%）以及快速的交易處理速度。MEXC先進的交易基礎設施、深厚的流動性和用戶友好的界面使其成為交易OVER及其他數位資產的理想平台。

可用的交易對及OVER的競爭性費用結構

在MEXC上，OVER通常與USDT（Tether）配對進行交易，這使得OVER代幣的轉換變得容易且具有高流動性。MEXC的費用結構非常具有競爭力，現貨交易手續費從0.1%起，用戶還可以通過促銷活動或持有MX代幣來享受額外折扣。

在購買OVER之前，您需要創建一個安全的MEXC帳戶。請訪問MEXC.com網站或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊右上角的“註冊”按鈕。您可以使用電子郵件地址、手機號碼或第三方帳戶（如Google、Apple、MetaMask或Telegram）進行註冊。

註冊後，請啟用雙重認證（2FA）、設置強密碼並通過KYC驗證身份以增強帳戶安全性。MEXC上的KYC驗證流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證的自拍照。

為了為OVER購買提供資金，MEXC提供了多種選項，包括信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易以及從外部錢包存入加密貨幣。對於剛加入平台的新用戶而言，信用卡/借記卡選項是最便捷且即時的方式來開始OVER交易。MEXC的交易界面設計直觀且功能豐富，主要組件包括訂單簿、OVER價格圖表、交易歷史記錄和訂單放置面板。在下第一筆OVER交易之前，請熟悉這些元素以及可用的不同訂單類型。

對於希望快速購買OVER的加密貨幣初學者來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一條簡單的途徑。登錄帳戶後，導航至頂部導航菜單或首頁上的“購買加密貨幣”部分。從可用的加密貨幣列表中選擇OVER作為目標資產。

OVER購買過程包含4個簡單步驟：

輸入您希望購買的OVER數量或您想要花費的法定貨幣金額。 選擇您偏好的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）。 選擇支付方式並輸入您的卡片詳情。 檢查交易詳情，包括OVER數量、匯率和適用的手續費。

確認您的OVER購買後，如果銀行要求，您需要完成3D安全驗證。交易通常在幾分鐘內處理完成，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。為了在此方法中減少手續費，可以考慮在非高峰時段購買OVER、購買較大數量以降低固定費用的百分比影響，並檢查是否有任何促銷費用折扣可供使用。

對於更有經驗的用戶或尋求更好價格的用戶來說，在MEXC現貨市場交易OVER是首選方法。首先，您需要使用基礎貨幣（如USDT）為帳戶充值，這可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉移。開始交易時，導航至“現貨交易”部分並使用搜索功能找到所需的OVER/USDT交易對。

交易界面將顯示OVER價格的即時波動、交易量以及ORDER的訂單深度。MEXC為OVER交易提供了多種訂單類型：

市價單，立即以最佳可用價格執行

限價單，以特定價格或更好的價格購買OVER

訂單執行後，您的OVER餘額將出現在MEXC現貨錢包中。接下來，您可以選擇繼續交易OVER、持有以期待增值或轉移到外部錢包進行長期儲存。

除了標準的購買方式外，MEXC還提供了其他獲取和最大化您的OVER持倉的方法。P2P交易平台直接連接買家和賣家，允許您使用銀行轉帳、行動支付或其他當地支付選項購買OVER，通常手續費低於信用卡購買。

對於尋求放大OVER價格波動敞口的交易者，MEXC提供了期貨合約和槓桿交易選項，讓您能夠最大化潛在收益，同時投入較少的資本。OVER持有者還可以從MEXC的質押機會中受益，通過Savings和Kickstarter產品獲得年化收益率（APY）的被動收入。此外，MEXC定期舉辦針對OVER及其相關項目的交易競賽、空投和Launchpad活動，提供以優惠價格獲取OVER代幣或贏取代幣獎勵的機會。

MEXC根據您的需求和經驗水平提供了多種安全途徑來獲取OVER。為了保護您的OVER投資，請始終啟用所有可用的安全功能，並將重要的OVER持倉轉移到硬體錢包中。初學者可能更喜歡直接使用信用卡購買OVER，而有經驗的交易者則會受益於進階的OVER現貨交易功能。無論您是為了短期獲利還是長期持有而投資OVER，MEXC都為您的OVER旅程提供了安全且用戶友好的平台。完成OVER購買後，探索質押和Earn產品以最大化您的數位資產潛力。