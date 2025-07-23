如何在MEXC上購買M87：詳細指南

Messier (M87) 是一個創新性的加密貨幣項目，專注於打造一個綜合性、多層次的實用生態系統，為其代幣持有者和用戶提供可持續的價值。該項目以將去中心化金融（DeFi）、現實世界應用與尖端人工智慧技術無縫整合到一個可產生收益的基礎設施中為願景，旨在解決數字資產領域的關鍵挑戰，並使加密貨幣成為法定貨幣的有力競爭者。M87 的獨特功能包括：

DeFi 與 AI 的整合 ，實現自動化、社區驅動的資金管理

，實現自動化、社區驅動的資金管理 買入與銷毀機制 ，支持代幣價值並減少供應量

，支持代幣價值並減少供應量 跨鏈解決方案，為 Messier DAO 創造費用，並將獎勵分配給質押者

由於其創新技術、強大的社區治理和可擴展的生態系統，M87 已吸引了大量零售交易者和加密愛好者的關注。

MEXC 是全球最受信任的加密貨幣交易所之一，以其強大的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計而聞名。對於 M87 交易者而言，MEXC 提供了諸多優勢，包括高流動性、競爭力強的交易手續費（最低僅 0.1%）以及快速的交易處理速度。

M87 可在 MEXC 上通過M87/USDT交易對進行交易，為投資者提供了一個簡單且高效的途徑來獲取這項新興的數字資產。

在購買 M87 加密貨幣之前，您需要創建一個安全的 MEXC 帳戶。訪問MEXC.com網站或從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載 MEXC 應用程式，然後點擊右上角的「註冊」按鈕。您可以使用電子郵件地址或手機號碼進行註冊。

註冊後，請通過啟用雙重認證（2FA）、設置強大的獨特密碼和通過 KYC 驗證身份來增強帳戶安全性。MEXC 的 KYC 驗證流程簡單明了，通常在 24 小時內完成，需要提供政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證的自拍照。

為了為您的帳戶充值，MEXC 提供了多種方式，包括信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P 交易和從外部錢包存入加密貨幣。對於新手來說，信用卡/借記卡選項提供了最便捷且即時的方式開始進行 M87 代幣交易。

MEXC 的交易界面設計得既直觀又功能豐富，核心組件包括訂單簿、價格圖表、交易歷史記錄和訂單放置面板。在進行首次 M87 交易之前，熟悉這些元素以及可用的不同訂單類型。

對於希望快速購買 M87 代幣的加密貨幣初學者，MEXC 的信用卡/借記卡選項提供了一條簡單的途徑。登錄您的帳戶後，導航至頂部導航菜單或首頁上的「購買加密貨幣」部分。從可用的加密貨幣列表中選擇M87作為目標數字資產。

購買過程分為四個簡單步驟：

輸入您希望購買的M87 數量或您想花費的法幣金額 選擇您偏好的支付貨幣（如美元、歐元、英鎊等） 選擇支付方式並輸入您的卡片詳情 確認交易詳情，包括M87 數量、匯率及適用的手續費

確認購買後，如果銀行要求，您需要完成3D 安全驗證。交易通常會在幾分鐘內處理完成，您可以通過「訂單」或「交易歷史」部分查看狀態。

若要在此方式下降低費用，可以考慮在非高峰時段購買、購買較大金額以減少固定費用的百分比影響，並檢查是否有任何促銷費用折扣。

對於更有經驗的用戶或尋求更優惠價格的人來說，在 MEXC 現貨市場交易 M87 加密貨幣是首選方法。首先，您需要使用像USDT這樣的基礎貨幣為帳戶充值，這些貨幣可以直接在 MEXC 上購買或從其他錢包轉入。

開始交易時，導航至「現貨交易」部分，並使用搜索功能找到M87/USDT交易對。交易界面將顯示 M87 代幣的即時價格走勢、交易量和訂單深度。

MEXC 提供多種 M87 交易訂單類型：

市價單 ，以最佳可用價格立即執行

，以最佳可用價格立即執行 限價單，以特定價格或更好的價格購買 M87

訂單執行後，您的M87 餘額將出現在您的MEXC 現貨錢包中。接下來，您可以選擇繼續交易、長期持有等待升值，或者將其轉移到外部錢包進行長期儲存。

除了標準的購買方式外，MEXC 還提供其他獲取和最大化 M87 持倉的方法。P2P 交易平台直接連接買家和賣家，讓您能夠使用銀行轉帳、移動支付或其他本地支付方式購買 M87，通常手續費比信用卡購買更低。

對於尋求放大 M87 價格波動影響的交易者，MEXC 提供槓桿期貨合約，讓您能夠以較少的資金投入來最大化潛在收益（請查閱 MEXC 平台以了解最新的槓桿選項和產品可用性）。

M87 加密貨幣持有者還可以通過 MEXC 的質押機會獲得被動收入，享受年化收益率（APY）。此外，MEXC 定期舉辦交易競賽、空投活動和Launchpad 活動，為 M87 和相關項目提供以優惠價格獲取代幣或贏取代幣獎勵的機會。

MEXC 根據您的需求和經驗水平提供了多種安全的途徑來獲取 M87 代幣。為了保護您的投資，始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將重要資產提取到硬件錢包中。初學者可能更偏好直接的信用卡購買，而有經驗的交易者則更能從現貨交易的進階功能中受益。無論您是為了短期收益還是長期持有，MEXC 都為您的 M87 加密貨幣之旅提供了安全且用戶友好的平台。完成購買後，探索質押和Earn 產品以最大化您的數字資產潛力。