如何在MEXC上購買HBD：詳細指南

什麼是HBD及其投資潛力

HBD目前指的是在MEXC上市或提及的兩個不同的代幣：Happy Balloon Dog (HBD) 和 Hive Dollar (HBD)。本指南專注於Happy Balloon Dog (HBD)，這是一個結合迷因與點擊賺取（tap-2-earn）模式的項目。Happy Balloon Dog於2025年推出，旨在通過互動活動讓用戶獲得積分，然後將積分轉換為HBD代幣，從而使加密貨幣參與遊戲化。該項目以其以下特點脫穎而出：

迷因驅動的社區參與

點擊賺取機制 ，獎勵用戶參與

，獎勵用戶參與 強大的社區分配（80%的代幣分配給社區）

這些特點使HBD加密貨幣成為新手和有經驗的交易者進入數字資產領域中日益興起的社交與遊戲趨勢的一個便捷入口。由於其創新性的賺取模型和病毒式傳播潛力，HBD代幣已吸引了零售交易者的關注。

MEXC的聲譽、安全功能及HBD交易優勢

MEXC被公認為最值得信賴的全球加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在以下基礎之上：

穩健的安全協議

全面的風險管理系統

定期的安全審計

對於HBD交易者來說，MEXC加密貨幣交易所提供了顯著的優勢，包括：

HBD/USDT交易對的高流動性

具有競爭力的交易費用，起始僅0.1%

快速的交易處理

可用的交易對與HBD的競爭性費率結構

在MEXC上，Happy Balloon Dog的主要交易對是HBD/USDT。平台的費率結構設計得非常具有競爭力，支持高頻交易者和休閒型HBD代幣交易者。

創建並保護您的MEXC帳戶

要購買HBD加密貨幣，首先需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC的官方網站 (mexc.com) 或從Apple App Store或Google Play商店下載MEXC應用程序。點擊右上角的“註冊”，選擇使用電子郵件地址、手機號碼或支持的第三方帳戶進行註冊。

保護您的帳戶並完成KYC驗證

註冊後，通過以下方式增強您的帳戶安全性：

啟用雙重認證 (2FA)

設置強大且唯一的密碼

完成KYC驗證（通常在24小時內），需要提供政府頒發的身份證、地址證明以及手持身份證的自拍照

為您的帳戶充值

MEXC支持多種充值選項：

信用卡/借記卡購買

銀行轉賬

P2P交易

從外部錢包存入加密貨幣

對於新用戶來說，使用信用卡/借記卡充值是最方便且即時開始交易HBD代幣的方式。

了解MEXC界面以進行HBD交易

MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括：

訂單簿

價格圖表

交易歷史

訂單放置面板

在進行首次HBD加密貨幣交易之前，熟悉這些元素和可用的訂單類型。

使用法定貨幣直接購買HBD的逐步流程

登錄到您的MEXC帳戶。 從頂部導航菜單或主頁面進入“購買加密貨幣”部分。 選擇HBD作為您想要的資產。 輸入您希望購買的HBD數量或您想花費的法定金額。 選擇支付貨幣（USD、EUR、GBP等）。 輸入您的卡詳細信息並查看交易，包括HBD代幣數量、匯率和費用。 確認您的購買並完成任何所需的3D Secure驗證。

交易通常在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控其狀態。

減少費用並確保順利交易的小技巧

在非高峰時段購買

購買較大數量以減少固定費用的百分比影響

檢查是否有任何促銷費用折扣

使用USDT或其他基礎貨幣為您的MEXC帳戶充值

首先，使用像USDT這樣的基礎貨幣為您的帳戶充值，該貨幣可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉移。

找到正確的HBD交易對

進入“現貨交易”部分並搜索HBD/USDT交易對。

下市價單或限價單購買HBD

市價單 ：立即以最佳可用價格購買HBD加密貨幣。

：立即以最佳可用價格購買HBD加密貨幣。 限價單：設定您想購買HBD代幣的特定價格。

執行後，您的HBD餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中。您可以繼續交易、持有等待升值，或轉移到外部錢包進行長期存儲。

MEXC上的HBD P2P交易

MEXC的P2P平台直接連接買家和賣家，允許您使用本地支付方式購買HBD，通常費用更低。

HBD期貨交易和槓桿選項介紹

對於高級交易者，MEXC提供帶槓桿的HBD期貨合約，使您能夠以較少的資金承諾最大化潛在收益。USDT-M和COIN-M期貨選項均可用於靈活的衍生品交易。

HBD持有者的質押和賺取機會

HBD代幣持有者可以從MEXC的質押機會中受益，通過年化收益率（APY）賺取被動收入。具體的APY範圍可能會根據市場狀況和平台促銷而有所不同。

參與HBD促銷和空投

MEXC定期舉辦針對HBD及其相關項目的交易競賽、空投和啟動板活動，提供以優惠價格獲得HBD加密貨幣或贏取獎勵的機會。

MEXC根據您的需求和經驗水平提供了多種安全獲取HBD的途徑。為了保護您的投資，請始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將重大持倉轉移到硬件錢包中。初學者可能更喜歡直接的卡片購買，而有經驗的交易者將受益於現貨交易的高級功能。無論您是為了短期收益還是長期持有投資HBD代幣，MEXC都為您的HBD之旅提供了安全且用戶友好的平台。購買後，探索質押和Earn產品以最大化您的數字資產潛力。