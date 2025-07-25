什麼是HBD及其投資潛力 HBD目前指的是在MEXC上市或提及的兩個不同的代幣：Happy Balloon Dog (HBD) 和 Hive Dollar (HBD)。本指南專注於Happy Balloon Dog (HBD)，這是一個結合迷因與點擊賺取（tap-2-earn）模式的項目。Happy Balloon Dog於2025年推出，旨在通過互動活動讓用戶獲得積分，然後將積分轉換為HBD代幣什麼是HBD及其投資潛力 HBD目前指的是在MEXC上市或提及的兩個不同的代幣：Happy Balloon Dog (HBD) 和 Hive Dollar (HBD)。本指南專注於Happy Balloon Dog (HBD)，這是一個結合迷因與點擊賺取（tap-2-earn）模式的項目。Happy Balloon Dog於2025年推出，旨在通過互動活動讓用戶獲得積分，然後將積分轉換為HBD代幣
新手學院/Learn/幣圈脈動/如何在MEXC上...BD：詳細指南

如何在MEXC上購買HBD：詳細指南

2025年7月25日MEXC
0m
Happy Cat
HAPPY$0.000503+3.79%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001709+5.36%
HIVE
HIVE$0.1252+0.72%
TAP Protocol
TAP$0.323-2.71%
RWAX
APP$0.000929+11.68%

什麼是HBD及其投資潛力

HBD目前指的是在MEXC上市或提及的兩個不同的代幣：Happy Balloon Dog (HBD)Hive Dollar (HBD)。本指南專注於Happy Balloon Dog (HBD)，這是一個結合迷因與點擊賺取（tap-2-earn）模式的項目。Happy Balloon Dog於2025年推出，旨在通過互動活動讓用戶獲得積分，然後將積分轉換為HBD代幣，從而使加密貨幣參與遊戲化。該項目以其以下特點脫穎而出：

  • 迷因驅動的社區參與
  • 點擊賺取機制，獎勵用戶參與
  • 強大的社區分配（80%的代幣分配給社區）

這些特點使HBD加密貨幣成為新手和有經驗的交易者進入數字資產領域中日益興起的社交與遊戲趨勢的一個便捷入口。由於其創新性的賺取模型和病毒式傳播潛力，HBD代幣已吸引了零售交易者的關注。

MEXC的聲譽、安全功能及HBD交易優勢

MEXC被公認為最值得信賴的全球加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在以下基礎之上：

  • 穩健的安全協議
  • 全面的風險管理系統
  • 定期的安全審計

對於HBD交易者來說，MEXC加密貨幣交易所提供了顯著的優勢，包括：

  • HBD/USDT交易對的高流動性
  • 具有競爭力的交易費用，起始僅0.1%
  • 快速的交易處理

可用的交易對與HBD的競爭性費率結構

在MEXC上，Happy Balloon Dog的主要交易對是HBD/USDT。平台的費率結構設計得非常具有競爭力，支持高頻交易者和休閒型HBD代幣交易者。

設置：創建您的MEXC帳戶並準備好進行交易

創建並保護您的MEXC帳戶

要購買HBD加密貨幣，首先需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC的官方網站 (mexc.com) 或從Apple App Store或Google Play商店下載MEXC應用程序。點擊右上角的“註冊”，選擇使用電子郵件地址、手機號碼或支持的第三方帳戶進行註冊。

保護您的帳戶並完成KYC驗證

註冊後，通過以下方式增強您的帳戶安全性：

  • 啟用雙重認證 (2FA)
  • 設置強大且唯一的密碼
  • 完成KYC驗證（通常在24小時內），需要提供政府頒發的身份證、地址證明以及手持身份證的自拍照

為您的帳戶充值

MEXC支持多種充值選項：

  • 信用卡/借記卡購買
  • 銀行轉賬
  • P2P交易
  • 從外部錢包存入加密貨幣

對於新用戶來說，使用信用卡/借記卡充值是最方便且即時開始交易HBD代幣的方式。

了解MEXC界面以進行HBD交易

MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括：

  • 訂單簿
  • 價格圖表
  • 交易歷史
  • 訂單放置面板

在進行首次HBD加密貨幣交易之前，熟悉這些元素和可用的訂單類型。

方法一：直接使用信用卡/借記卡購買

使用法定貨幣直接購買HBD的逐步流程

  1. 登錄到您的MEXC帳戶。
  2. 從頂部導航菜單或主頁面進入“購買加密貨幣”部分。
  3. 選擇HBD作為您想要的資產。
  4. 輸入您希望購買的HBD數量或您想花費的法定金額。
  5. 選擇支付貨幣（USD、EUR、GBP等）。
  6. 輸入您的卡詳細信息並查看交易，包括HBD代幣數量、匯率和費用。
  7. 確認您的購買並完成任何所需的3D Secure驗證。

交易通常在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”“交易歷史”部分監控其狀態。

減少費用並確保順利交易的小技巧

  • 在非高峰時段購買
  • 購買較大數量以減少固定費用的百分比影響
  • 檢查是否有任何促銷費用折扣

方法二：在MEXC現貨市場交易HBD

使用USDT或其他基礎貨幣為您的MEXC帳戶充值

首先，使用像USDT這樣的基礎貨幣為您的帳戶充值，該貨幣可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉移。

找到正確的HBD交易對

進入“現貨交易”部分並搜索HBD/USDT交易對。

下市價單或限價單購買HBD

  • 市價單：立即以最佳可用價格購買HBD加密貨幣。
  • 限價單：設定您想購買HBD代幣的特定價格。

執行後，您的HBD餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中。您可以繼續交易、持有等待升值，或轉移到外部錢包進行長期存儲。

替代方法和高級選項

MEXC上的HBD P2P交易

MEXC的P2P平台直接連接買家和賣家，允許您使用本地支付方式購買HBD，通常費用更低。

HBD期貨交易和槓桿選項介紹

對於高級交易者，MEXC提供帶槓桿的HBD期貨合約，使您能夠以較少的資金承諾最大化潛在收益。USDT-MCOIN-M期貨選項均可用於靈活的衍生品交易。

HBD持有者的質押和賺取機會

HBD代幣持有者可以從MEXC的質押機會中受益，通過年化收益率（APY）賺取被動收入。具體的APY範圍可能會根據市場狀況和平台促銷而有所不同。

參與HBD促銷和空投

MEXC定期舉辦針對HBD及其相關項目的交易競賽空投啟動板活動，提供以優惠價格獲得HBD加密貨幣或贏取獎勵的機會。

結論

MEXC根據您的需求和經驗水平提供了多種安全獲取HBD的途徑。為了保護您的投資，請始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將重大持倉轉移到硬件錢包中。初學者可能更喜歡直接的卡片購買，而有經驗的交易者將受益於現貨交易的高級功能。無論您是為了短期收益還是長期持有投資HBD代幣，MEXC都為您的HBD之旅提供了安全且用戶友好的平台。購買後，探索質押和Earn產品以最大化您的數字資產潛力。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金