GRAMPUS (GRAM) 是由全球休閒遊戲開發領導者GRAMPUS所開發的創新Web3遊戲生態系統。該公司成立的目的是為了革新遊戲產業，並利用區塊鏈和人工智慧技術創造沉浸式、以玩家為中心的體驗。其生態系統包括一些突出的項目，例如 Norma in Metaland——這是一款基於全球熱門遊戲《Cooking Adventure》的Web3重啟版本，已吸引了超過3,300萬玩家，以及 Juicy Adventure，一款具有獨特玩法機制的休閒射擊遊戲。
如何在MEXC上購買GRAMPUS：詳細指南

如何在MEXC上購買GRAMPUS：詳細指南

2025年7月23日MEXC
0m
GRAMPUS (GRAM) 是由全球休閒遊戲開發領導者GRAMPUS所開發的創新Web3遊戲生態系統。該公司成立的目的是為了革新遊戲產業，並利用區塊鏈和人工智慧技術創造沉浸式、以玩家為中心的體驗。其生態系統包括一些突出的項目，例如 Norma in Metaland——這是一款基於全球熱門遊戲《Cooking Adventure》的Web3重啟版本，已吸引了超過3,300萬玩家，以及 Juicy Adventure，一款具有獨特玩法機制的休閒射擊遊戲。通過引入基於區塊鏈的所有權和「邊玩邊賺」模式，GRAMPUS旨在為玩家和工作室打造一個可持續且引人入勝的環境[1]。

由於其 可擴展的Web3解決方案創新的邊玩邊賺機制強大的社區互動，該代幣已經引起了零售交易者和機構投資者的廣泛關注。

MEXC被公認為是最受信任的全球加密貨幣交易所之一，以其 穩健的安全協議全面的風險管理系統定期的安全審計 而聞名。對於GRAMPUS交易者來說，MEXC提供了明顯的優勢，包括 高流動性競爭力強的交易費用（起價僅為0.1%） 以及 快速的交易處理速度[2]。

準備工作：創建您的MEXC帳戶並準備進行交易

在購買GRAMPUS代幣之前，您需要創建一個安全的MEXC帳戶。請訪問MEXC的官方網站或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊右上角的「註冊」。您可以使用 電子郵件地址手機號碼第三方帳戶（Google、Apple、MetaMask、Telegram）完成註冊。

註冊後，通過 啟用雙重認證(2FA)設置強而獨特的密碼完成KYC驗證 來增強您的帳戶安全性。KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供 政府頒發的身份證件地址證明手持身份證的自拍照

要為您的帳戶充值，MEXC支持 信用卡/借記卡購買銀行轉帳P2P交易來自外部錢包的加密貨幣存款。對於初學者來說，信用卡/借記卡選項 是最方便且即時的方式來開始交易GRAMPUS代幣。

MEXC的交易界面 直觀功能豐富，包含 訂單簿價格圖表交易歷史訂單下單面板。在進行首次GRAMPUS交易之前，請熟悉這些元素及可用的訂單類型。

方法一：使用信用卡/借記卡直接購買

對於加密貨幣新手來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了購買GRAMPUS代幣的一個簡單方法：

  1. 登錄並從頂部菜單或首頁導航到 「購買加密貨幣」 部分。
  2. 選擇 GRAMPUS 作為您想要的資產。
  3. 輸入您希望購買的GRAMPUS數量或您想花費的法幣金額。
  4. 選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）並輸入您的卡片詳情。
  5. 檢查交易詳情，包括GRAMPUS數量、匯率和適用的費用。
  6. 確認您的購買並完成任何必要的 3D Secure驗證

交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在 「訂單」「交易歷史」 部分監控狀態。為了減少費用，可以考慮 在非高峰時段購買購買較大金額以降低固定費用的百分比影響檢查是否有促銷費用折扣[2]。

方法二：在MEXC現貨市場交易GRAMPUS

對於有經驗的用戶或尋求更好價格的人來說，在MEXC現貨市場交易GRAMPUS是理想之選：

  • 用像 USDT 這樣的基礎貨幣為您的帳戶充值，可以直接在MEXC購買或從其他錢包轉入。
  • 導航到 「現貨交易」 部分並搜索 GRAMPUS/USDT 交易對。
  • 界面顯示GRAMPUS的 實時價格變動交易量訂單簿深度
  • 下達 市價單 以最佳可用價格立即執行，或下達 限價單 在特定價格或更好的價格購買GRAMPUS。

執行後，您的GRAMPUS餘額將出現在您的 MEXC現貨錢包 中。然後您可以選擇 繼續交易持有等待增值轉移到外部錢包進行長期存儲[3][4]。

替代方法與進階選項

MEXC還提供了其他途徑來獲取和最大化您的GRAMPUS持有量：

  • P2P交易平台：直接連接買家和賣家，讓您使用 銀行轉帳、移動支付或其他本地支付選項 購買GRAMPUS，通常手續費更低。
  • 期貨交易：MEXC提供帶槓桿的 GRAMPUS期貨合約，使您能夠以較少的資金承諾最大化潛在回報。USDT-M和COIN-M期貨 均可用。
  • 質押機會：通過在MEXC上質押GRAMPUS獲得 年化收益率(APY)形式的被動收入
  • 促銷和空投：參與 交易競賽、空投和Launchpad活動，針對GRAMPUS及其相關項目，有機會以優惠價格獲取代幣或贏取獎勵[2][3]。

結論

MEXC提供了多種安全途徑來獲取GRAMPUS代幣，滿足不同經驗水平和投資目標的需求。為了保護您的投資，始終 啟用所有可用的安全功能，並 考慮將重要持有量提取到硬體錢包中初學者 可能更喜歡 直接的卡片購買，而 有經驗的交易者 將受益於現貨交易的 進階功能。無論您是為了 短期收益 還是 長期持有，MEXC都為您的GRAMPUS之旅提供了一個 安全用戶友好 的平台。購買後，探索 質押Earn產品 以最大化您的數字資產潛力[2][3][4]。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

