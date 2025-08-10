如何在MEXC上購買Buttcoin（BUTTCOIN）：詳細指南

Buttcoin（BUTTCOIN）是一種社群驅動的迷因幣，於2025年1月由一位匿名開發者推出，靈感來自一段2013年的諷刺YouTube影片，該影片幽默地批評了比特幣的複雜性。Buttcoin基於Solana區塊鏈構建，旨在從加密貨幣的詆毀中重新奪回“buttcoin”一詞，提供了一個有趣但去中心化的資產，總供應量固定為10億枚代幣。其獨特功能包括以迷因為核心的品牌形象、完全去中心化的代幣經濟和一個活躍且參與度高的社群，使其對零售交易者和迷因幣愛好者都具有吸引力。

MEXC被公認為是最受信任的全球加密貨幣交易所之一，以其強大的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計而聞名。對於Buttcoin交易者來說，MEXC提供了高流動性、競爭力的交易手續費，起始僅0.1%以及快速的交易處理，確保任何希望購買Buttcoin代幣的人都能擁有無縫且安全的交易體驗。

在購買Buttcoin（BUTTCOIN）之前，您需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC.com網站或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊右上角的“註冊”按鈕。您可以使用電子郵件地址、手機號碼或Google/Apple/MetaMask/Telegram帳戶進行註冊。

註冊後，通過啟用雙重認證（2FA）、設置強而獨特的密碼以及通過KYC驗證身份來增強帳戶安全性。MEXC上的KYC驗證過程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證、地址證明和手持身份證的自拍照。

為了為Buttcoin交易提供資金，MEXC提供了多種選項，包括信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易和從外部錢包存入加密貨幣。對於平台的新用戶來說，信用卡/借記卡選項提供了最便捷且即時的方式來開始進行Buttcoin代幣交易。

MEXC的交易界面設計得既直觀又功能豐富，主要組件包括訂單簿、價格圖表、交易歷史和訂單下單面板。在進行首次Buttcoin交易之前，請熟悉這些元素以及MEXC交易所提供的不同訂單類型。

對於希望快速購買Buttcoin的加密貨幣新手來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一條簡單的途徑。登錄您的帳戶後，導航至“購買加密貨幣”部分，可從頂部導航菜單或首頁進入。從可用的加密貨幣列表中，選擇Buttcoin（BUTTCOIN）作為您想要的資產。購買過程分為4個簡單步驟：

輸入您希望購買的BUTTCOIN數量或您想花費的法定貨幣金額 選擇您偏好的支付貨幣（USD、EUR、GBP等） 選擇您的支付方式並輸入您的卡片詳情 檢查交易詳情，包括BUTTCOIN數量、匯率和適用的手續費

確認購買後，如果您的銀行要求，您需要完成3D安全驗證。交易通常在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。若想在使用此方法購買Buttcoin時減少手續費，可以考慮在非高峰時段購買、購買較大數量以降低固定費用的百分比影響，並查看是否有任何促銷費用折扣可供使用。

對於更有經驗的用戶或尋求更好價格的人來說，在MEXC現貨市場交易Buttcoin是首選方法。首先，您需要用像USDT這樣的基礎貨幣為帳戶充值，這可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉入。要開始交易，請導航到“現貨交易”部分，並使用搜索功能在MEXC交易所找到所需的BUTTCOIN/USDT交易對。

交易界面將顯示Buttcoin的實時價格波動、交易量和訂單簿深度。MEXC為Buttcoin交易提供了多種訂單類型：

以最佳可用價格立即執行 限價單以特定價格或更優價格購買Buttcoin

訂單執行後，您的Buttcoin餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中。從這裡，您可以選擇繼續交易、持有以期待升值或轉移到外部錢包進行長期存儲您的Buttcoin代幣。

除了標準的購買方法外，MEXC還提供了其他方式來獲取和最大化您的Buttcoin持有量。P2P交易平台直接連接買家和賣家，讓您能夠使用銀行轉帳、移動支付或其他當地支付選項在您的地區購買Buttcoin，通常手續費比信用卡購買更低。

對於尋求放大Buttcoin價格波動暴露的交易者，MEXC提供帶有槓桿的期貨合約，讓您能夠最大化潛在回報，同時投入較少資本。USDT-M和COIN-M期貨選項為您進行Buttcoin衍生品交易提供了靈活性。

Buttcoin持有者還可以從MEXC的質押機會中受益，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。此外，MEXC定期舉辦交易競賽、空投和Launchpad活動，針對Buttcoin及其相關項目，為Buttcoin投資者提供以優惠價格獲取代幣或贏取代幣獎勵的機會。

MEXC根據您的需求和經驗水平，提供了多種安全途徑來獲取Buttcoin（BUTTCOIN）。為了保護您的投資，請始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將大量持有轉移到硬體錢包。初學者可能更喜歡直接的刷卡購買，而有經驗的交易者則會從MEXC現貨交易的高級功能中受益。無論您是為了短期收益還是長期持有投資Buttcoin，MEXC都提供了一個安全且用戶友好的平台來支持您的Buttcoin之旅。在您完成購買後，探索質押和Earn產品，以充分發揮Buttcoin代幣的數字資產潛力。