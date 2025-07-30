如何在MEXC上購買BONE：詳細指南

Bone ShibaSwap（BONE）是ShibaSwap去中心化交易所生態系統的核心治理代幣，於2021年由Shiba Inu團隊推出，旨在賦能Shiba Inu（SHIB）生態系統中的社區驅動決策。BONE代幣允許持有者對提案進行投票、提交新想法並參與BONE SHIBASWAP項目的未來方向，其投票權與持有的BONE數量成正比。作為以太坊上的ERC-20代幣，BONE旨在補充SHIB和LEASH，提供諸如去中心化治理、質押獎勵以及與ShibaSwap的DeFi產品整合等獨特功能。BONE代幣強大的社區支持及其在不斷擴展的BONE SHIBASWAP項目生態系統中的角色，吸引了尋求創新、社區主導項目的零售交易者和加密愛好者。

MEXC作為最受信任的全球加密貨幣交易所之一而脫穎而出，以其穩健的安全協議、全面的風險管理系統和定期安全審計而聞名。對於BONE代幣交易者，MEXC提供高流動性、競爭力強的交易費用結構（最低僅0.1%）和快速的交易處理。BONE/USDT交易對在MEXC上可用，為感興趣於BONE SHIBASWAP項目的新老交易者提供了無縫的入場點。

在購買BONE代幣之前，您必須創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC的官方網站（MEXC.com）或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式，然後點擊右上角的“註冊”。註冊可以使用電子郵件地址、手機號碼或第三方帳戶（Google、Apple、MetaMask、Telegram）完成。

註冊後，通過以下方式增強您的帳戶安全性：

啟用雙重認證（2FA）

設置強大且唯一的密碼

完成身份驗證（KYC）

KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證件、地址證明和手持身份證的自拍照。

為您的帳戶充值，MEXC支持：

信用卡/借記卡購買

銀行轉帳

P2P交易

來自外部錢包的加密貨幣存款

對於初學者來說，信用卡/借記卡選項是最方便且即時的方式來開始交易BONE代幣。MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包括訂單簿、價格圖表、交易歷史和訂單下單面板。在進行首次BONE代幣交易之前，請熟悉這些元素。

對於那些尋求快速便捷方式購買BONE代幣的人來說，MEXC的信用卡/借記卡選項非常理想。登錄後：

從頂部菜單或首頁導航至 “購買加密貨幣” 部分。

部分。 從可用加密貨幣列表中選擇 BONE 。

。 輸入您希望購買的BONE數量或您想花費的法定貨幣金額。

選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）。

輸入您的卡片詳情並檢查交易，包括BONE代幣數量、匯率和適用費用。

確認購買後，完成任何所需的3D安全驗證。交易通常在幾分鐘內處理完成，您可以通過“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。

降低費用的小技巧：

在非高峰時段購買。

購買較大金額以減少固定費用的百分比影響。

查看是否有任何促銷費用折扣。

對於尋求更好價格或針對BONE SHIBASWAP項目代幣的高級交易選項的用戶，推薦使用MEXC現貨市場：

使用 USDT （Tether）等基礎貨幣為您的帳戶充值，這可以購買或存入。

（Tether）等基礎貨幣為您的帳戶充值，這可以購買或存入。 前往 “現貨交易” 部分並搜索 BONE/USDT 交易對。

部分並搜索 交易對。 界面顯示BONE的實時價格波動、交易量和訂單簿深度。

MEXC提供：

市價單 ，以最佳可用價格立即執行。

，以最佳可用價格立即執行。 限價單，以特定價格或更好的價格購買BONE代幣。

一旦您的訂單成交，您的BONE代幣餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中。然後，您可以選擇繼續交易、持有以期待升值或轉移到外部錢包進行長期存儲。

MEXC提供了其他獲取和最大化BONE代幣持有量的方式：

P2P交易平台 ：直接連接買家和賣家，允許通過 銀行轉帳 、 移動支付 或其他本地支付選項購買BONE，通常費用更低。

：直接連接買家和賣家，允許通過 、 或其他本地支付選項購買BONE，通常費用更低。 期貨交易 ：MEXC提供帶有槓桿的BONE期貨合約，讓您以較少的資本投入最大化潛在收益。

：MEXC提供帶有槓桿的BONE期貨合約，讓您以較少的資本投入最大化潛在收益。 質押和賺取 ：BONE代幣持有者可以參與MEXC上的質押機會，通過 年化收益率（APY） 獲得被動收入。

：BONE代幣持有者可以參與MEXC上的質押機會，通過 獲得被動收入。 促銷和空投：MEXC定期舉辦針對BONE SHIBASWAP項目的交易競賽、空投和啟動板活動，提供以優惠價格獲取代幣或贏取獎勵的機會。

MEXC提供了多種安全途徑來獲取BONE代幣，適合不同經驗水平和投資目標的用戶。為了保護您的投資，始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將大量持有轉移到硬件錢包中。初學者可能更喜歡直接的卡片購買，而有經驗的交易者則可以利用現貨交易的高級功能。無論您是為了短期收益還是長期持有而投資於BONE SHIBASWAP項目，MEXC都提供了安全且用戶友好的平台來開啟您的BONE代幣之旅。在完成購買後，探索質押和賺取產品以最大化您的數字資產潛力。