BIG介紹及為什麼選擇MEXC BIG是一個新一代加密貨幣項目，稱為Bigcoin，旨在通過引入無硬件門檻的鏈上挖礦來改進原始比特幣協議，使挖礦和參與對所有人開放。這種創新的方法旨在解決區塊鏈行業中傳統挖礦常見的可訪問性和資源限制問題。憑藉其包容性的挖礦模式、去中心化的架構以及用戶友好的參與方式，BIG為新手和資深加密交易者提供了顯著的投資潛力。該代幣因其可擴展的解決方案和創新挖礦技術而吸引了零售BIG介紹及為什麼選擇MEXC BIG是一個新一代加密貨幣項目，稱為Bigcoin，旨在通過引入無硬件門檻的鏈上挖礦來改進原始比特幣協議，使挖礦和參與對所有人開放。這種創新的方法旨在解決區塊鏈行業中傳統挖礦常見的可訪問性和資源限制問題。憑藉其包容性的挖礦模式、去中心化的架構以及用戶友好的參與方式，BIG為新手和資深加密交易者提供了顯著的投資潛力。該代幣因其可擴展的解決方案和創新挖礦技術而吸引了零售
新手學院/Learn/幣圈脈動/如何在MEXC上...IG：詳細指南

如何在MEXC上購買BIG：詳細指南

2025年8月20日MEXC
0m
RWAX
APP$0.000935+15.68%
PlaysOut
PLAY$0.02427+0.20%
PoP Planet
P$0.02971-10.13%
EUR
EUR$1.1562+0.03%
MemeCore
M$2.38303+0.32%

BIG介紹及為什麼選擇MEXC

BIG是一個新一代加密貨幣項目，稱為Bigcoin，旨在通過引入無硬件門檻的鏈上挖礦來改進原始比特幣協議，使挖礦和參與對所有人開放。這種創新的方法旨在解決區塊鏈行業中傳統挖礦常見的可訪問性和資源限制問題。憑藉其包容性的挖礦模式去中心化的架構以及用戶友好的參與方式，BIG為新手和資深加密交易者提供了顯著的投資潛力。該代幣因其可擴展的解決方案創新挖礦技術而吸引了零售交易者和技術愛好者的關注。

MEXC是全球最受信任的加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在強大的安全協議全面的風險管理系統定期的安全審計之上。對於BIG交易者，MEXC提供了包括高流動性競爭力強的交易手續費（起始僅0.1%）快速交易處理在內的明顯優勢。MEXC支持多種交易對，包括BIG/USDT，並提供透明的費用結構，使其成為交易BIG代幣的理想平台。

準備工作：創建您的MEXC帳戶並準備交易

在購買BIG之前，您需要創建一個安全的MEXC帳戶。訪問MEXC.com網站或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程序，然後點擊右上角的“註冊”按鈕。您可以使用電子郵件地址手機號碼Google/Apple/MetaMask/Telegram帳戶進行註冊。

註冊後，請通過啟用雙重身份驗證（2FA）設置強而獨特的密碼以及通過KYC驗證身份來增強帳戶安全性。MEXC上的KYC驗證流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證明地址證明以及手持身份證明的自拍照片

為帳戶充值時，MEXC提供了多種選項，包括信用卡/借記卡購買銀行轉賬P2P交易從外部錢包存入加密貨幣。對於新用戶來說，信用卡/借記卡選項是最為便捷且即時的開始BIG代幣交易的方式。

MEXC的交易界面設計得既直觀功能豐富，主要組件包括訂單簿價格圖表交易歷史訂單下單面板。在執行第一筆BIG交易之前，請熟悉這些元素以及可用的不同訂單類型。

方法一：使用信用卡/借記卡直接購買

對於希望快速購買BIG的加密貨幣初學者來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一條簡單的途徑。登錄帳戶後，導航至“購買加密貨幣”部分，該部分可從頂部導航菜單或首頁訪問。從可用的加密貨幣列表中，選擇BIG作為目標資產。購買過程分為四個簡單步驟

  1. 輸入您希望購買的BIG數量或您想花費的法幣金額
  2. 選擇您偏好的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）
  3. 選擇您的支付方式並輸入卡片詳情
  4. 檢查交易詳情，包括BIG數量、匯率和適用的費用

確認購買後，如果銀行要求，您需要完成3D安全驗證。交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。為了在此過程中減少費用，可以考慮在非高峰時段購買購買更大金額以降低固定費用的比例影響，並檢查是否有促銷折扣可用

方法二：在MEXC現貨市場交易BIG

對於更有經驗的用戶或尋求更好價格的用戶來說，交易BIG的最佳方法是在MEXC現貨市場。首先，您需要使用像USDT這樣的基礎貨幣為帳戶充值，這可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉入。開始交易時，導航至“現貨交易”部分，並使用搜索功能找到所需的BIG/USDT交易對。交易界面將顯示BIG代幣的實時價格波動交易量訂單深度

MEXC為BIG交易提供了多種訂單類型：

  • 市價單，立即以最佳可用價格執行
  • 限價單，以指定價格或更好的價格購買BIG

訂單執行後，您的BIG餘額將出現在MEXC現貨錢包中。接下來，您可以選擇繼續交易、持有以期升值，或者將其轉移到外部錢包進行長期存儲。

替代方法與進階選項

除了標準的購買方式外，MEXC還提供了其他獲取和最大化BIG持倉的方法。P2P交易平台直接連接買家和賣家，讓您能夠使用銀行轉賬、移動支付或其他本地支付方式購買BIG，通常比信用卡購買的費用更低。

對於希望加大BIG價格波動敞口的交易者，MEXC提供最高125倍槓桿BIG期貨合約，讓您能夠以較少資金承諾最大化潛在收益USDT-M和COIN-M期貨選項為BIG衍生品交易提供了靈活的操作方式。

BIG持有者還可以從MEXC的質押機會中受益，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。此外，MEXC定期舉辦交易競賽空投活動Launchpad活動，為BIG及其相關項目提供以優惠價格獲取代幣或贏取代幣獎勵的機會。

結論

MEXC根據您的需求和經驗水平，提供了多種安全獲取BIG代幣的途徑。為了保護您的投資，請務必啟用所有可用的安全功能，並考慮將大額持倉轉移到硬體錢包中初學者可能更喜歡直接使用信用卡購買，而有經驗的交易者則能從現貨交易的進階功能中受益。無論您是為了短期收益還是長期持有，MEXC都為您的BIG之旅提供了安全用戶友好的平台。購買後，探索質押Earn產品以最大化您的數字資產潛力。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金