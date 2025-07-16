如何在MEXC上購買BENJI：詳細指南

什麼是BENJI及其投資潛力

BENJI是富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的代幣化股份，由全球最大的資產管理公司之一富蘭克林坦伯頓管理。每個BENJI代幣代表這只受監管貨幣市場基金的一股，通過區塊鏈技術為投資者提供美國政府證券的敞口。該項目以其以下特點脫穎而出：

合規性 ：作為註冊基金的代幣化表現形式，BENJI提供了大多數加密資產中不常見的透明度和監管。

：作為註冊基金的代幣化表現形式，BENJI提供了大多數加密資產中不常見的透明度和監管。 多鏈部署 ：BENJI可在多個領先的區塊鏈上使用，包括Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base，增強了可訪問性和互操作性。

：BENJI可在多個領先的區塊鏈上使用，包括Stellar、以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base，增強了可訪問性和互操作性。 機構支持：由富蘭克林坦伯頓管理，BENJI吸引了尋求穩定的鏈上收益和美國政府支持資產敞口的機構和零售投資者的廣泛關注。

MEXC被公認為最受信任的全球加密貨幣交易所之一，以其強大的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計而聞名。對於BENJI交易者，MEXC提供：

BENJI/USDT和其他交易對的高流動性

競爭力強的交易費用，起始僅0.1%

快速的交易處理和用戶友好的界面

可用的交易對和費用結構

在MEXC上，BENJI主要與USDT交易（BENJI/USDT），確保新老交易者都能享受深厚的流動性和緊密的價差。

要購買BENJI，請按照以下步驟操作：

創建安全的MEXC帳戶 ：訪問MEXC.com或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式。點擊“註冊”並使用您的電子郵件、手機號碼或支持的社交帳戶註冊。

：訪問MEXC.com或從Apple App Store或Google Play Store下載MEXC應用程式。點擊“註冊”並使用您的電子郵件、手機號碼或支持的社交帳戶註冊。 增強帳戶安全性 ：啟用雙重認證（2FA）、設置強密碼並完成身份驗證（KYC）。

：啟用雙重認證（2FA）、設置強密碼並完成身份驗證（KYC）。 完成KYC驗證 ：提交政府頒發的身份證、地址證明以及手持身份證的自拍照。該過程簡單明了，通常在24小時內完成。

：提交政府頒發的身份證、地址證明以及手持身份證的自拍照。該過程簡單明了，通常在24小時內完成。 為帳戶充值 ：MEXC支持信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易和來自外部錢包的加密貨幣存款。對於初學者來說，信用卡/借記卡充值是最方便且即時的。

：MEXC支持信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易和來自外部錢包的加密貨幣存款。對於初學者來說，信用卡/借記卡充值是最方便且即時的。 熟悉界面：MEXC交易平台具有直觀的訂單簿、價格圖表、交易歷史和訂單放置面板——這些對於在MEXC上有效交易BENJI至關重要。

為了快速簡便地購買BENJI代幣：

登錄並進入“購買加密貨幣”部分。 從可用的加密貨幣列表中選擇BENJI。 輸入您希望花費的BENJI或法定貨幣金額。 選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP等）並輸入您的卡詳情。 檢查交易詳情，包括BENJI數量、匯率和費用。 確認您的購買並完成任何所需的3D安全驗證。

購買BENJI代幣時減少費用的提示：

在非高峰時段購買。

購買較大金額以減少固定費用的百分比影響。

檢查是否有任何促銷費率折扣。

交易通常在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分追蹤您的訂單。

為了在購買BENJI時獲得更多控制權和可能更優惠的價格：

用USDT為您的帳戶充值 ，USDT可以在MEXC上購買或存入。

，USDT可以在MEXC上購買或存入。 導航到 “現貨交易” 部分並搜索 BENJI/USDT 交易對。

部分並搜索 交易對。 使用交易界面查看實時價格波動、交易量和訂單簿深度。

下 市價單 以立即執行或下 限價單 以您偏好的價格購買BENJI。

以立即執行或下 以您偏好的價格購買BENJI。 執行後，您的BENJI將出現在您的MEXC現貨錢包中，在那裡您可以持有、交易或轉移到外部錢包。

P2P交易 ：MEXC的P2P平台允許您使用本地支付方式直接從其他用戶那裡購買BENJI代幣，通常費用較低。

：MEXC的P2P平台允許您使用本地支付方式直接從其他用戶那裡購買BENJI代幣，通常費用較低。 期貨交易 ：對於高級用戶，MEXC提供帶有槓桿的BENJI期貨合約，使您能夠以較少的資本最大化潛在回報。

：對於高級用戶，MEXC提供帶有槓桿的BENJI期貨合約，使您能夠以較少的資本最大化潛在回報。 質押和賺取 ：BENJI持有者可以參與MEXC上的質押機會，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。

：BENJI持有者可以參與MEXC上的質押機會，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。 促銷和空投：MEXC定期舉辦BENJI的交易競賽、空投和啟動板活動，提供以優惠價格獲取BENJI代幣或贏取獎勵的機會。

BENJI數字代幣的總發行量目前為7.75億美元，其中很大一部分——4.9億美元——部署在Stellar網絡上。BENJI代幣代表富蘭克林鏈上美國政府貨幣基金（FOBXX）的股份，這是一隻由富蘭克林坦伯頓管理的代幣化貨幣市場基金。

比例分配：

Stellar網絡： 在總計7.75億美元的BENJI代幣中，有4.9億美元部署在此，約占總發行量的 63% 。

在總計7.75億美元的BENJI代幣中，有4.9億美元部署在此，約占總發行量的 。 其他網絡：BENJI代幣也已在以太坊、雪崩、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base上推出，但除Stellar之外的具體分配情況未在現有資料中詳細說明。剩餘的2.85億美元（約37%）分布在這些其他支持的區塊鏈中。

關鍵點：

總發行量： 7.75億美元的BENJI代幣。

7.75億美元的BENJI代幣。 Stellar部署： 4.9億美元（~63%）。

4.9億美元（~63%）。 其他網絡（以太坊、雪崩等）： 2.85億美元（~37%）。

2.85億美元（~37%）。 每個BENJI代幣代表基金的一股。

如果您需要按網絡或錢包類型進行更細緻的分佈情況，則這些信息不在當前搜索結果中提供，需要直接訪問富蘭克林坦伯頓的官方披露或鏈上分析平台。

MEXC提供了多種安全途徑來獲取BENJI代幣，無論您是偏好直接刷卡購買的初學者還是利用高級現貨和期貨功能的經驗豐富的交易者。始終啟用所有可用的安全功能，並考慮將重大持有量提取到硬件錢包中以確保最大安全。無論您的目標是短期收益還是長期持有BENJI，MEXC都為您的BENJI代幣之旅提供了安全且用戶友好的平台。購買後，探索質押和賺取產品以最大化您的數字資產潛力。