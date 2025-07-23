如何在MEXC上購買AMI：詳細指南

什麼是AMI及其投資潛力

Amnis Finance (AMI) 是一個創新性的加密貨幣項目，旨在去中心化金融（DeFi）領域中提供靈活、安全且高效的金融解決方案。AMI的總供應量為10億枚代幣，其目標是解決DeFi中的關鍵問題，如可訪問性、透明度和用戶賦能。它的獨特功能包括穩健的代幣經濟結構、即時交易能力以及以社區驅動治理為核心的設計。這些特性使AMI對尋求接觸新興DeFi資產的零售交易者和機構投資者都具有吸引力，並且對於那些希望在MEXC上購買AMI來豐富其加密貨幣投資組合的人來說是一個不錯的選擇。

MEXC的聲譽、安全功能及交易AMI的優勢

MEXC被公認為全球最受信任的加密貨幣交易所之一，其聲譽建立在強大的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計之上。對於AMI交易者而言，MEXC提供了多項優勢：

高流動性 的AMI/USDT交易對於MEXC現貨市場

的AMI/USDT交易對於MEXC現貨市場 競爭力十足的交易費用 購買AMI時最低僅需支付0.1%的交易費

購買AMI時最低僅需支付0.1%的交易費 快速的交易處理 和易於使用的介面，實現無縫加密貨幣交易體驗

可用的交易對及AMI的競爭性收費結構

AMI在MEXC上的主要交易對是AMI/USDT，這為加密貨幣交易者提供了深度流動性和高效的價格發現機制。MEXC的收費結構設計得非常有競爭力，無論是新手還是經驗豐富的交易者，在MEXC交易所上買賣AMI代幣都能享受到成本效益。

創建並保護您的MEXC帳戶

要在MEXC上購買AMI，首先需要創建一個安全的MEXC帳戶。請訪問MEXC的官方網站或從Apple App Store或Google Play商店下載MEXC應用程式。點擊“註冊”按鈕，使用電子郵件地址或手機號碼進行註冊。

完成KYC驗證流程

註冊後，通過啟用雙重認證（2FA）、設置強而獨特的密碼並完成KYC驗證流程來增強帳戶安全性。MEXC的KYC流程簡單明了，通常在24小時內完成，需要提供政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證明的自拍照。

通過多種支付方式為帳戶充值

MEXC支持多種充值選項，包括信用卡/借記卡購買、銀行轉帳、P2P交易以及來自外部錢包的加密貨幣存款。對於新用戶來說，信用卡/借記卡購買是最方便且即時的方式，可以為您在MEXC加密貨幣交易所上進行AMI交易提供資金。

了解MEXC界面以便進行AMI交易

MEXC的交易界面直觀且功能豐富，包含訂單簿、價格圖表、交易歷史記錄和訂單放置面板等基本組件。在MEXC現貨市場上下達第一筆AMI交易之前，先熟悉這些元素。

對於加密貨幣初學者來說，MEXC的信用卡/借記卡選項提供了一種簡單的方法來購買AMI代幣：

登錄您的MEXC帳戶，並從頂部導航菜單或首頁進入“購買加密貨幣”部分。 從可用的加密貨幣列表中選擇AMI。 輸入您想購買的AMI數量或您希望花費的法定貨幣金額。 選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP等），輸入您的卡片詳情，並檢查交易細節，包括AMI數量、匯率和適用費用。 確認購買並完成任何所需的3D安全驗證。

交易通常在幾分鐘內處理完畢，您可以在“訂單”或“交易歷史”部分監控狀態。為了減少在MEXC上購買AMI時的費用，建議考慮在非高峰時段購買、一次性購買較大數量以降低固定費用的比例影響，並留意促銷費率折扣。

對於有經驗的用戶或尋求更好價格的人來說，在MEXC現貨市場上交易AMI是理想的選擇：

使用像USDT這樣的基礎貨幣為您的帳戶充值，該貨幣可以直接在MEXC上購買或從其他錢包轉移過來。

進入“現貨交易”部分，並在加密貨幣交易平台中搜索AMI/USDT交易對。

交易界面顯示AMI的即時價格波動、交易量和訂單簿深度。

下市價單以最佳可用價格立即執行，或下限價單以特定價格或更好的價格購買AMI。

執行後，您的AMI餘額將出現在您的MEXC現貨錢包中，您可以繼續交易、持有等待增值，或將其轉移到外部錢包進行長期存儲。

MEXC上的P2P交易AMI： P2P平台直接連接買家和賣家，讓您可以使用銀行轉帳、移動支付或其他本地支付選項購買AMI，通常費用低於信用卡購買。

P2P平台直接連接買家和賣家，讓您可以使用銀行轉帳、移動支付或其他本地支付選項購買AMI，通常費用低於信用卡購買。 期貨交易和槓桿選項： MEXC提供帶槓桿的AMI期貨合約，讓您能夠最大化潛在回報，同時在MEXC加密貨幣交易所投入更少的資本。

MEXC提供帶槓桿的AMI期貨合約，讓您能夠最大化潛在回報，同時在MEXC加密貨幣交易所投入更少的資本。 質押和收益機會： AMI持有者可以參與MEXC上的質押計劃，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。

AMI持有者可以參與MEXC上的質押計劃，通過年化收益率（APY）獲得被動收入。 促銷活動和空投： MEXC定期舉辦AMI的交易競賽、空投和Launchpad活動，為您提供以優惠價格獲取代幣或贏取獎勵的機會，當您購買AMI時。

MEXC根據您的需求和經驗水平提供了多種安全的AMI獲取途徑。為了保護您的投資，務必啟用所有可用的安全功能，並考慮將重要資產提取到硬體錢包中。初學者可能更喜歡直接的卡片購買，而經驗豐富的交易者則會受益於MEXC加密貨幣交易所現貨交易的進階功能。無論您是進行短期獲利投資還是長期持有，MEXC都為您的AMI之旅提供了一個安全且易於使用的平台。在MEXC上購買AMI後，探索質押和Earn產品以最大化您的數字資產潛力。